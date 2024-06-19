Сводка с фронта: армия РФ нанесла неожиданный удар в Торецке, продолжается наступление в Волчанске

После неожиданного русского удара в Торецке оборона ВСУ рухнула

Российские войска продолжают выполнять задачи специальной военной операции на Украине.

Фото: armyinform.com.ua by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Представляем сводку с фронта на вторник, 18 июня.

Харьковское направление

На этом фронте группировка "Север" штурмует город Волчанск, ВСУ судорожно перебрасывают войска. Армия России расширила зону контроля у Агрегатного завода. Враг отступил южнее до реки и до улицы Кольцова.

Из-за больших потерь националисты проводят эвакуацию раненных. По ним работают артиллеристы, ТОСы и расчёты БПЛА. Только при попытках перебраться на другой берег реки Волчья за сутки уничтожено более 80 боевиков. Общее продвижение ВС РФ — до 150 метров.

На Липцовском участке ВСУ после неудачной попытки прорыва к селу Глубокое, снизили интенсивность контратак и подтягивают резерв. За сутки российская армия отразила одну атаку армии Украины численностью до 20 человек, уничтожив четверть из них. За сутки потери бандеровцев — до 310 солдат.

Снижение активности врага говорит о том, что неонацисты готовятся к новому удару. На доукомплектование бригад прибывают подразделения с разных направлений. Слабых мест в обороне ВС РФ противник не нащупал, однако западным кураторам показывать результаты надо. И не исключено, что в Генштаб армии Украины задействуют ударную группировку без замысла — "мясным штурмом".

Донецкое направление

ВС РФ тут неожиданно для Киева стали прорываться к Торецку и Нью-Йорку, такая атака принесла плоды русские воины продвинулись на 2 километра. Оборона ВСУ рухнула, когда русские бойцы наступали от Горловки.

После массированных ударов артиллеристов и ВКС РФ бронегруппы начали штурмовать украинцев на пяти участках.

В направлении от села Майорское нам удалось закрепиться в районе насосных станций. Причём, надо отметить, боевики Незалежной здесь тут ждали, выбирая направление российского ближайшего штурма, между Торецким и Покровским направлениями. Ждал и откатился с первой линии за железнодорожное полотно.

Украинские военные обозреватели вынуждены признать успех российской армии.

Авдеевское направление

В Карловке бронетехникой русские бойцы разбирают укрепления ВСУ. В Яснобродовке ещё есть некоторое присутствие врага, проводится зачистка. Основные бои разворачиваются севернее: армия РФ заняла мощный укрепрайон западнее посёлка Сокол. Еще севернее штурмовики ВС РФ прорвались на километр в глубину и вышли на окраины села Евгеновка. Также удалось взять под контроль зону между Архангельским и Новоалександровкой. Сейчас идёт работа по выравниванию флангов, чтобы двигаться в к Прогрессу и Воздвиженке.

Фланги Артёмовска

На этом направлении бои продолжаются, но интенсивность чуть спала. Группировка РФ пробует выровнять фланги по каналу и выдавить противника из микрорайона "Канал". ВСУ держатся за каждый дом, движение идёт тяжело.

На Купянском направлении бои в районе Песчаного, Ивановки и Степной Новосёлки. В последнем н. п. ВС РФ пытаются пробить брешь в украинской обороне уже несколько недель. Армия РФ сосредоточила ударный кулак южнее Стельмаховки. Цель — выйти к посёлку Боровая. Учитывая, какое давление испытывают боевики в обороне на этом участке последний месяц, удар ещё в одной точке логичен.

На Северском участке спецоперации российские воины взяли под контроль позиции западнее Раздоловки. Манёвр дал возможность замкнуть посёлок в полукотёл. Если "клещи" окажутся эффективными, армия России выровняет фланг и двинется к Северску широким фронтом.