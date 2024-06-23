Первые "трёхтонки" летят на головы ВСУ. Что эффективнее — ФАБ-1500 или ФАБ-3000?

Мощные ФАБ-3000 проходят "обкатку" на Харьковском направлении

3:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Первое, второе и уже даже третье применение ФАБ-3000 с управляемым модулем планирования и коррекции (УМПК) по украинским позициям, были замечены на Харьковском направлении. Прилёты в Липцах уже породили споры на тему эффективности, кстати, ранее используемых авиационных бомб.

Фото: vitalykuzmin.net by Vitaly V. Kuzmin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Плюсы и минусы ФАБ-3000

По сравнению с "полуторатонками" пока самая мощная авиационная бомба в зоне спецоперации обладает почти в два раза большим количеством взрывчатого вещества — 1400 килограммов.

Ещё 1600 килограммов приходится на литой корпус авиабомбы. Соответственно, этот литой корпус дробится непосредственно при взрыве и становится смертоносными поражающими элементами. Осколки крупной фракции даже могут раздробить небольшие здания, не говоря уже о других объектах неприятеля: боевую технику или инфраструктуру, размещённую как в здании, так и под открытым небом.

Учитывая, что ФАБ-3000 имеет УМПК, значительно повышается точность боеприпаса: при помощи блока навигации его можно "класть" в цель (отклонение от 5 до 20 метров) С такой мощностью данная погрешность не играет никакой роли при подрыве. А значит, при поражении защищённых объектов целесообразность применение ФАБ-3000 полностью оправдано.

Главная её проблема — масса. При весе в 3 тонны, самолёты Су-34 могут нести лишь одну ФАБ. Это повышает требования для электроники и требует получения точных данных по цели. Кроме этого, для обеспечения дальности и точности УМПК должен располагать весьма немалыми размерами с несущей площадью крыла, плюс большей площадью аэродинамических рулей, что весьма увеличит радиолокационную заметность ФАБ-3000, да и их носителей тоже.

Участие в бою

За боевой вылет лётчики смогут поражать лишь одну цель. Это снижает возможности ВКС РФ по сравнению с использованием 2-4-х ФАБ-1500, при помощи которых у экипажа фронтового бомбардировщика Су-34 есть возможность нарушить целостность обороны врага на несколько километров. А для поражения нескольких целей, в качестве носителя надо будет задействовать стратегический ракетоносец Ту-22М3, который из-за своей весьма немалой радиолокационной заметности довольно уязвим для комплексов ПВО неприятеля.

Досье

ФАБ-3000 с УМПК — это фугасная авиационная бомба массой 3 тонны, которая оснащена универсальным модулем планирования и коррекции. Благодаря этому устройству бомба превращается в высокоточное оружие, способное наносить удары по целям на расстоянии до 70 километров от точки сброса. Мощность взрыва ФАБ-3000 составляет 1,2 тонны в тротиловом эквиваленте, что делает её одним из самых разрушительных боеприпасов, применяемых в современных военных конфликтах.

УМПК — это универсальный модуль планирования и коррекции, который устанавливается на авиационные бомбы. После сброса бомбы с самолёта модуль планирования и коррекции на определённой высоте раскрывается (он оснащён крыльями). Бомба начинает планировать к цели, используя систему навигации. Такое техническое решение позволяет наносить точные удары по объектам противника на значительном расстоянии от точки сброса, минимизируя риск для самолётов-носителей.