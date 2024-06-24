Смерть на пляже Крыма. Когда над акваторией Чёрного моря начнут сбивать дроны-разведчики США?

Если РФ начнёт уничтожать дроны в Чёрном море, США перестанут видеть полуостров

5:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Украина вчера нанесла по Севастополю удар ракетами ATACMS с кассетной боевой частью.

Фото: dvidshub.net by Dean Johnson is licensed under Public domain

Во время удара над Чёрным морем работал беспилотник США.

Полторы сотни раненых и пятеро погибших, включая детей. Кассетные боеприпасы сработали над пляжем и автостоянкой отдыхающих.

Итак, почерк у убийства всё тот же: американский дрон, американская ракета и удар. А на вопрос, сколько же ещё должно погибнуть россиян, прежде чем любой дрон США и НАТО будут сбивать над акваторией Чёрного моря, в беседе с корреспондентом Pravda.Ru ответил военный обозреватель, писатель, журналист Алексей Суконкин.

"Ответа на этот вопрос у меня пока нет. Может быть, помните, около 1,5 лет назад был случай, когда наша истребительная авиация близкими пролётами и сбросом топлива по маршруту движения Global Hawk сбила стратегический беспилотный американский разведчик. Они повредили ему двигательную установку. Я точно не помню, по-моему, он упал в море. И тогда американцы сделали какое-то заявление, после которого наши прекратили вообще приближаться к этим разведчикам. Можно предположить, что действует какой-то договорняк, типа того, что мы сбиваем их разведчиков, а они не наращивают удары своими ракетами, условно говоря. Но я не ручаюсь за это. Глядя глазами обычного человека на то, что вот эти ракетные удары являются результатом работы разведчиков, я недоумеваю, почему наши доблестные ВС не занимаются ослеплением разведки противника путем уничтожения Global Hawk? У меня тоже как и вас такой наивный вопрос стоит. Я не нахожу ответа. Но, с другой стороны, все мы видим, как развивается ситуация в Красном море, где хуситы плевать хотели на всякие договоренности. И они успешно уже с десяток подобных стратегических разведчиков снесли. И как бы у них всё хорошо. Потому что они, уничтожая разведку, не позволяют сформировать цели и задачи для какого-то очередного удара. Не дают возможности американцам выявить на территории, которую они занимают, необходимые для удара цели. И если мы начнём их уничтожать в Чёрном море, тогда Штаты перестанут видеть обстановку в Крыму. То есть источники излучения радиолокационных станций, станций подсвета целей и всё то, что сопровождает деятельность ПВО, либо каких-то ударных средств, в том числе аэродромов. Если мы начнём прекращать эти полёты, сбивая их, вытесняя или ещё каким-то образом, то сильно осложним им возможности для планирования этих ударов. Почему мы этого не делаем? Я не знаю. Хотя казалось бы, хуже уже не будет точно. Да и американцы уже сказали, что "да, бейте нашими ракетами вглубь территории России на 100 км, мы вам разрешаем". Что ещё надо? Я не знаю. Кого ещё надо убить? Я не знаю. Понятно, что эта ракета упала на пляж. Пляж — это не цель для ракеты была. Она была сбита и упала. Но при этом она штатно сработала, падая. Перед землёй кассеты вышли, суббоеприпасы вышли и разрыв сотен суббоеприпасов привёл к тому, что 150 с лишним раненых, сколько-то погибших, в том числе дети. Но безотносительно того, это случайное поражение было или преднамеренное, сам факт того, как теперь объяснить родителям этих погибших детей, почему мы не сбиваем эти Global Hawk".

Не пора ли море вне территориальных 12-мильных вод прибрежных государств вообще объявить зоной, закрытой для полётов любой авиации? Это вообще реально?

"Там в южной части Чёрного моря проходят оживлённые трассы движения воздушных гражданских судов. Одномоментно там может быть и сотня, и больше самолётов. Global Hawk ходит примерно по центру, если взять Чёрное море и примерно посередине черту провезти, примерно в районе этой черты он ходит. Он не приближается сейчас близко. Это они раньше наглели. После того, как их отогнали, они сейчас в

международном пространстве находятся. У меня такая аналогия — когда в 1904 году российский Порт-Артур, который в Китае находится, военно-морская база с такой проблемой встретились. Подходила японская эскадра и, не доходя, не пересекая вот эти установленные международные границы, обстреливала город своей артиллерией. И вопрос у адмиралов был такой, что мы бы хотели, мы бы могли встретить эту эскадру своими силами, но боимся, что получим по зубам, а мины ставить мы не можем, потому что если подорвется какой-нибудь гражданский пароход, то будет международный скандал. И вот они так терпели-терпели, а потом пришел к ним адмирал Макаров и сказал: "Что вы, ребята, ерундой страдаете?". Он отправил минный заградитель, который выставил минное поле в международных водах на пути японских кораблей. И в первый же заход там подорвался их броненосец и затонул на глазах у всего Порт-Артура. Это была военно-морская победа. И никто слова не сказал. Все, какие были на тот момент времени международные организации, промолчали, потому что "ну вот получилось". И вот сейчас примерно подобная ситуация, я так думаю, что боятся применять оружие по вражеским объектам, которые находятся в международном пространстве, чтобы не поразить случайно какую-то другую цель".