Герой РФ Липовой: "Уничтожение — давно требуемая мера по отношению к американским БПЛА"

В Интернете ходит пока непроверенная информация о том, что российский самолёт МиГ-31 над акваторией Чёрного моря "устроил турбулентность".

Фото: commons.wikimedia.org by Andrei Shmatko is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International