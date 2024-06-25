Герой РФ Липовой: "Уничтожение — давно требуемая мера по отношению к американским БПЛА"

Американские дроны-разведчики надо срочно изгонять с акватории Чёрного моря

В Интернете ходит пока непроверенная информация о том, что российский самолёт МиГ-31 над акваторией Чёрного моря "устроил турбулентность".

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В связи с этим американцы или увели свой беспилотник-разведчик (сказано о RQ-4 Global Hawk), или он всё же рухнул в морские воды.

А на вопросы о том, что этим Россия поднимает ставки в игре и не значит ли это, что теперь каждый американский дрон-разведчик из-за "турбулентности" начнёт падать в море, в разговоре с корреспондентом Pravda.Ru ответил Герой России, председатель президиума Общероссийской организации "Офицеры России" Сергей Липовой.

Что это означает? Россия ставки в игре поднимает? Или каждый разведчик теперь будет из-за "турбулентности" падать?

"Во-первых, грубости здесь никакой не должно быть. Это давно требуемая мера по отношению к американским и натовским беспилотным разведывательным летательным аппаратам. Потому что они уже обнаглели и ведут себя, как будто на своей территории. Это первое. Второе, каждое появление подобного рода беспилотного летательного аппарата сопровождается ударом по нашей территории: либо по территории Севастополя, либо по территории Крыма, либо по другим объектам Черноморского военно-морского флота. И то, что сегодня принято решение о нейтрализации этих разведчиков, которые как только появляется разведчик, сразу видно, что готовится какая-то очередная провокация. То, что принято решение по их нейтрализации, это абсолютно правильный шаг, и мы неоднократно об этом предупреждали. А то, что мы их напрямую не сбиваем, но делаем всё, чтобы они сами заканчивали свой бесславный путь, для этого существует множество различных способов, и чем наши лётчики будут пользоваться".

Американцы на довольно серьезный наш ответ как-то будут реагировать?

"Американцы будут отодвигать разведчиков всё дальше и дальше от нейтральной территории, примыкающей к нашим границам, и будут больше упор делать на космическую разведку, а также на космические спутники".

Досье

Сергей Анатольевич Липовой (родился 15 января 1960 года) — российский военный лётчик, генерал-майор, участник афганской, Первой и Второй чеченских войн и войны в Таджикистане, Герой Российской Федерации (1996). Командовал авиацией Северо-Кавказского пограничного округа с 2001 по 2005 год. После увольнения в запас проживает в Москве, где работал генеральным директором авиакомпании "Интеравиа".

RQ-4 Global Hawk — стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат, разработанный американской компанией Teledyne Ryan Aeronautical, дочерним предприятием Northrop Grumman. Первый его полёт состоялся 28 февраля 1998 года. Аппарат оснащен турбовентиляторным двухконтурным двигателем Allison Rolls-Royce AE3007H с тягой 31,4 кН и способен нести полезную нагрузку массой до 900 кг.

Global Hawk имеет длину 13,3 метров, размах крыльев 35 метров и взлетный вес около 15 тонн. Он оснащён интегрированной системой наблюдения и разведки HISAR, которая включает радар SAR/MTI, оптический и инфракрасный сенсоры. Данные с этих сенсоров обрабатываются единым процессором и могут передаваться на землю в реальном времени со скоростью до 50 Мбит/с.

Global Hawk предназначен для автономного полёта и передачи разведывательных данных через спутниковые каналы на наземную станцию.