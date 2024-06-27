Российские войска продолжают выполнять задачи специальной военной операции на Украине.
Представляем сводку с фронта на четверг, 27 июня.
Продолжаются серьёзные бои в Волчанске — штурмовики группы "Север" выбивают боевиков ВСУ из многоэтажек. Националисты контратак не предпринимали и продолжают наращивать силы на правобережье р. Волчьей. При попытках её форсировать БПЛА и артиллерия "северян" уничтожили до 50 бандеровцев. Продвижение армии РФ на Волчанском участке — до 150 м.
На Липцовском участке активных действий за сутки не отмечено. Российская боевая авиация в Липцах уничтожила крупный пункт дислокации 13-й бригады Нацгвардии. За прошедший день потери ВСУ — до 200 человек.
Также прошедшие сутки стали весьма результативными для ракетчиков ВС РФ. Двумя ударами они уничтожили два склада дронов вместе с транспортом и боевыми расчётами.
Бандеровцы продолжают восполнять нехватку живой силы батальонами 23-й и 43-й бригад, единственная задача которых — быть первыми в "мясных штурмах" до ввода сюда "элиты". Мы уже сообщали, что под Харьков переброшены колумбийские наёмники, эффективность которых в конфликте, мягко говоря, очень невысока.
Русская армия полностью освободила посёлок Раздоловку. Завершается зачистка зданий села. Также российская группировка продвинулась по "лесополкам" вокруг ж/д. Враг уходит за реки Бахмутка и Сухая Плотва. Глубина продвижения ВС РФ составила более 400 метров, а ширина — 1,5 километра.
Армия РФ продолжает окружать Стельмаховку, которая находится южнее Купянска. Для поддержать подразделений, армия России решила наступать на стратегически важный рубеж "Крюк", находящийся восточнее села Синьковка.
Противник превратил местность здесь в систему укреплений, связанных между собой, а само село Синьковка стало главной линией обороны Купянска с северного фланга. Однако в итоге "Крюк" был взят русскими воинами. Контроль тут даст возможность и выйти во фланг и тыл врага в самой Синьковке, и двинуться в сторону посёлка Петропавловка. Также теперь тут весьма напряжённая ситуация для боевиков, поскольку их силы скованы, затруднена переброска частей ВСУ на другие участки.
Российская армия отразила контратаку неонацистов в районе села Яснобродовка, ведёт ожесточённые бои у посёлков Сокол и Новопокровское. На Времьевском участке продолжаются бои в Урожайном на северных флангах Старомайорского.
Тут севернее города Часова Яра боевики ВСУ ввели в бой резервистов и контратаковали в районе населённого пункта Калиновка. Продолжаются тяжёлые бои в мкр. "Канал", а также у населёнников Андреевка и Клещеевка.
Здесь российская армия возобновила атакующие действия и смогла выйти к окраинам посёлка Железное (у украинцев Зализное). Тут уже сформирован выступ фронта от железнодорожной станции "Майорская" вглубь обороны неприятеля на дистанцию более 1,5 километров.
В пригороде Мариуполя ФСБ РФ обнаружила тайник со взрывчатыми веществами и взрывными устройствами. Он был заготовлен украинскими диверсантами ещё в 2022 году.
"Схрон был заготовлен вражескими ДРГ в 2022 году для последующего проведения террористических акций в г. Мариуполе", — сообщили в управлении ФСБ.
В тайнике было спрятано 6 кумулятивных зарядов, 18 кг пластида, 11 мин, 11 гранатомётных выстрелов, 9 гранат и комплектующие для взрывов. Всё обнаруженное уничтожено.
С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.