Сводка с фронта: Киев стягивает в Волчанск очередное "мясо", полностью освобождена Раздоловка

Под Купянском взят стратегически важный объект ВСУ "Крюк"

Российские войска продолжают выполнять задачи специальной военной операции на Украине.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Кель is licensed under Attribution 4.0 Licence

Представляем сводку с фронта на четверг, 27 июня.

Харьковское направление

Продолжаются серьёзные бои в Волчанске — штурмовики группы "Север" выбивают боевиков ВСУ из многоэтажек. Националисты контратак не предпринимали и продолжают наращивать силы на правобережье р. Волчьей. При попытках её форсировать БПЛА и артиллерия "северян" уничтожили до 50 бандеровцев. Продвижение армии РФ на Волчанском участке — до 150 м.

На Липцовском участке активных действий за сутки не отмечено. Российская боевая авиация в Липцах уничтожила крупный пункт дислокации 13-й бригады Нацгвардии. За прошедший день потери ВСУ — до 200 человек.

Также прошедшие сутки стали весьма результативными для ракетчиков ВС РФ. Двумя ударами они уничтожили два склада дронов вместе с транспортом и боевыми расчётами.

Бандеровцы продолжают восполнять нехватку живой силы батальонами 23-й и 43-й бригад, единственная задача которых — быть первыми в "мясных штурмах" до ввода сюда "элиты". Мы уже сообщали, что под Харьков переброшены колумбийские наёмники, эффективность которых в конфликте, мягко говоря, очень невысока.

Северское направление

Русская армия полностью освободила посёлок Раздоловку. Завершается зачистка зданий села. Также российская группировка продвинулась по "лесополкам" вокруг ж/д. Враг уходит за реки Бахмутка и Сухая Плотва. Глубина продвижения ВС РФ составила более 400 метров, а ширина — 1,5 километра.

Купянское направление

Армия РФ продолжает окружать Стельмаховку, которая находится южнее Купянска. Для поддержать подразделений, армия России решила наступать на стратегически важный рубеж "Крюк", находящийся восточнее села Синьковка.

Противник превратил местность здесь в систему укреплений, связанных между собой, а само село Синьковка стало главной линией обороны Купянска с северного фланга. Однако в итоге "Крюк" был взят русскими воинами. Контроль тут даст возможность и выйти во фланг и тыл врага в самой Синьковке, и двинуться в сторону посёлка Петропавловка. Также теперь тут весьма напряжённая ситуация для боевиков, поскольку их силы скованы, затруднена переброска частей ВСУ на другие участки.

Авдеевское направление

Российская армия отразила контратаку неонацистов в районе села Яснобродовка, ведёт ожесточённые бои у посёлков Сокол и Новопокровское. На Времьевском участке продолжаются бои в Урожайном на северных флангах Старомайорского.

Фланги Артёмовска

Тут севернее города Часова Яра боевики ВСУ ввели в бой резервистов и контратаковали в районе населённого пункта Калиновка. Продолжаются тяжёлые бои в мкр. "Канал", а также у населёнников Андреевка и Клещеевка.

Торецкое направление

Здесь российская армия возобновила атакующие действия и смогла выйти к окраинам посёлка Железное (у украинцев Зализное). Тут уже сформирован выступ фронта от железнодорожной станции "Майорская" вглубь обороны неприятеля на дистанцию более 1,5 километров.

Террористы Киева

В пригороде Мариуполя ФСБ РФ обнаружила тайник со взрывчатыми веществами и взрывными устройствами. Он был заготовлен украинскими диверсантами ещё в 2022 году.

"Схрон был заготовлен вражескими ДРГ в 2022 году для последующего проведения террористических акций в г. Мариуполе", — сообщили в управлении ФСБ.

В тайнике было спрятано 6 кумулятивных зарядов, 18 кг пластида, 11 мин, 11 гранатомётных выстрелов, 9 гранат и комплектующие для взрывов. Всё обнаруженное уничтожено.