Сводка с фронта: ВС РФ атакуют базу ГУР Украины, Белоусов приказал "принять меры в Чёрном море"

Белоусов поручил принять меры реагирования на провокации США в Чёрном море

4:18 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские Вооружённые силы продолжают выполнять задачи специальной военной операции на Украине.

Фото: defenceimagery.mod.uk by RAF is licensed under This file is licensed under the Open Government Licence version 1.0

Представляем сводку с фронта на пятницу, 28 июня.

Харьковское направление

Армия России готовит тут наступление на базу Главного управления разведки Минобороны Украины из которой террористы ведомства совершали рейды на Белгородскую область.

В районе н. п. Сотницкий Казачок ВС РФ атаковали позиции националистов. По словам командования ВСУ, армия РФ "не линейными подразделениями" ударила в момент ротации украинцев. Переводя на простой язык, русские воины провели дерзкий рейд штурмовиками ДРГ. Возможно, что это разведка перед началом наступления на Золочев. Именно отсюда террористы ГУР совершали рейды на Белгородчину в мае прошлого года. Поэтому идея создания здесь "санитарной зоны" вполне естественна.

До этого армия РФ избрала целью другую базу ГУР — Волчанск, где тоже концентрировались наёмники перед атакой на границу РФ.

Торецкое направление

ГВ "Центр" армии России продолжает тут внезапную наступательную операцию, двигаясь к Торецку от Горловки. Третий день идёт штурм Нью-Йорка (бывшее село Новгородское), в который русские штурмовики прорвались со стороны Новосёловки и Троицкого. После боёв российские воины зацепились за окраину населённика, заняв несколько домов и атакуя центр.

Продолжается штурм Северного, где наши двигаются в застройке в юго-восточных и восточной частях посёлка, начались бои за Дружбу. После взятия н. п. Шумы́ бои идут в юго-восточной части села Северное, где подразделения ВС РФ раньше двинулись вдоль Горняцкого переулка и ул. Калиновая на 500 метров.

До важного узла — Торецка менее 1,5 километра, власти продолжают принудительную эвакуацию. Украинское командование сообщает, что армия России "в течение дня продолжала активно действовать на Торецком направлении. В целом ВС РФ 26 раз штурмовали позиции ВСУ в районах Дружбы, Железного, Северного, Торецкого и Нью-Йорка".

Донецкое направление

Российские войска штурмуют восток и центр города Красногоровки и уже заняли основную часть. На Кураховском участке 5-я и 110-я бригады ВС РФ двигаются вперёд, выбивая бандеровцев из руин. А засевшие в многоэтажках всушники рискуют оказаться в окружении. У флангов Константиновки работают артиллеристы и боевые лётчики ВКС РФ.

Медийные офицеры ВСУ жалуются на чрезвычайно тяжёлое положение в городе вблизи Марьинки и Донецка.

"По Красногоровке плохие дела, дом за домом противник имеет продвижение в частном секторе, сейчас на этом участке адские бои, наши подразделения сильно истощены, к сожалению, скорее всего взятие русскими города — вопрос времени, ведь основная часть города под русскими", — пишут укроресурсы.

Заявление Минобороны РФ

Министр обороны России Андрей Белоусов поручил Генеральному штабу ВС РФ принять меры оперативного реагирования на американские провокации в Чёрном море

В МО РФ отметили возросшую интенсивность полётов американских беспилотных аппаратов над Чёрным морем, которые осуществляют целеуказания оружию, поставляемому Киеву западными государствами.

"Это свидетельствует о всё большей вовлечённости США и стран НАТО в конфликт на Украине на стороне киевского режима. Такие полёты кратно повышают вероятность инцидентов в воздушном пространстве с летательными аппаратами Воздушно-космических сил России, что увеличивает риск прямой конфронтации альянса с РФ. Ответственность за это будут нести страны НАТО", — цитирует министра МО России.