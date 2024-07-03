Сводка с фронта: в Часове Яре освобождён микрорайон "Канал", уничтожен очередной Abrams

Сводка с фронта: ВС РФ прорвали оборону ВСУ через подземный тоннель, уничтожен аэродр

Российские Вооружённые силы продолжают выполнять задачи специальной операции на Украине.

Фото: http://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/photo/gallery.htm?id=60832@cmsPhotoGallery by Ministry of Defence of the Russian Federation, CC BY 4.0

Представляем сводку с фронта на среду, 3 июля.

Артёмовское направление

На этом фронте боевики ВСУ ушли из микрорайона "Канал". Бои тут шли два месяца. Командование армии Украины не раз бросало в бой резерв, отбрасывая контратаками штурмовиков ВС РФ, но русские воины снова и снова брали эти дома, двигаясь и в жилой застройке, и в окрестностях. Накануне оттуда выбиты последние бандеровцы, а в украинских ресурсах началась "дискуссия", что удержание этих позиций было бессмысленно и не стоило таких потерь.

Движение тут не ограничивается только микрорайоном "Канал", ожидаем дальнейшее продвижение вперёд русской армии.

Торецкое направление

Здесь в селе Нью-Йорк (Новгородское) также прорыв ВС РФ. Вчера армия России достигла серьёзного успеха — в жилой застройке бросок высокомотивированных горловских добровольцев продвинул вперёд позиции армии РФ более чем на 2 километра.

Это указывает на то, что у врага на данном участке опять серьёзные провалы в обороне, которые будут иметь последствия для устойчивости позиций ВСУ восточнее и западнее места прорыва. Укроресурсы оценивают ситуацию как критическую.

Угледарское направление

Восточнее Угледара в полях российская группировка вчера имела значительный успех, продолжая продвигаться вперёд.

Продвижение на фронте шириной 3 км составило 2 км в глубину. ВСУ, сосредоточив усилия на удержании Константиновки и Угледара, не имеет здесь нужного резерва для удержания всего фронта. Отсюда и его провалы обороны, один за другим.

Харьковское направление

Бойцы ГВ "Север" продолжают вести бои под Волчанском и Липцами. Штурмовики ВС РФ занимают многоэтажки и с боями двигаются на юго-запад. Ввиду отсутствия альтернативы, армия Украины продолжает кидать сюда подкрепления, теряя при этом больше половины живой силы. ВС РФ воспользовались ослаблением фланга ВСУ и форсировали Северский Донец, заняв плацдарм у н. п. Прилипка. Недалеко находится один из главных пунктов боепитания группировки неонацистов в селе Вильча. Если армия РФ выйдет к Вильче, силы неприятеля окажутся там в охвате с нарушенным снабжением.

За сутки русским воинам также удалось закрепиться, нарастить численность живой силы и расширить плацдарм на левобережье Северского Донца в районе села Бугроватка. Общее продвижение ВС РФ на Волчанском участке — до 100 м.

На Липцовском участке обстановка без изменений. Враг малыми группами подкидывает подкрепления для штурма Глубокого.

ВКС РФ ударами ФАБов уничтожила два пункта дислокации 13-й бригады Нацгвардии. За прошедшие сутки потери врага — до 150 человек.

Авдеевское направление

Российская армия расширила зону контроля к северо-западу от села Новопокровское и начала бои за крупный укреплённый район к югу от посёлка Сокол.

На этом направлении уничтожен ещё один американский танк Abrams. Как заявили в Министерстве обороны, тяжёлая машина ВСУ была уничтожена выстрелом из САУ — самоходной артиллерийской установки "Мста-С".

Удары ВСУ

Российская ПВО РФ ночью 3 июля отражала атаку над Брянской, Белгородской и Московской областями. В Чёрном море была пресечена атака с использованием БЭК, сообщают в МО РФ.

Над Белгородской областью сбито 5 дронов самолётного типа, над Брянской областью — 4, над Подмосковьем — 1. В Чёрном море уничтожено 2 безэкипажных катера, следовавшие в сторону Новороссийска.