Российские Вооружённые силы продолжают выполнять задачи специальной операции на Украине.
Представляем сводку с фронта на среду, 3 июля.
На этом фронте боевики ВСУ ушли из микрорайона "Канал". Бои тут шли два месяца. Командование армии Украины не раз бросало в бой резерв, отбрасывая контратаками штурмовиков ВС РФ, но русские воины снова и снова брали эти дома, двигаясь и в жилой застройке, и в окрестностях. Накануне оттуда выбиты последние бандеровцы, а в украинских ресурсах началась "дискуссия", что удержание этих позиций было бессмысленно и не стоило таких потерь.
Движение тут не ограничивается только микрорайоном "Канал", ожидаем дальнейшее продвижение вперёд русской армии.
Здесь в селе Нью-Йорк (Новгородское) также прорыв ВС РФ. Вчера армия России достигла серьёзного успеха — в жилой застройке бросок высокомотивированных горловских добровольцев продвинул вперёд позиции армии РФ более чем на 2 километра.
Это указывает на то, что у врага на данном участке опять серьёзные провалы в обороне, которые будут иметь последствия для устойчивости позиций ВСУ восточнее и западнее места прорыва. Укроресурсы оценивают ситуацию как критическую.
Восточнее Угледара в полях российская группировка вчера имела значительный успех, продолжая продвигаться вперёд.
Продвижение на фронте шириной 3 км составило 2 км в глубину. ВСУ, сосредоточив усилия на удержании Константиновки и Угледара, не имеет здесь нужного резерва для удержания всего фронта. Отсюда и его провалы обороны, один за другим.
Бойцы ГВ "Север" продолжают вести бои под Волчанском и Липцами. Штурмовики ВС РФ занимают многоэтажки и с боями двигаются на юго-запад. Ввиду отсутствия альтернативы, армия Украины продолжает кидать сюда подкрепления, теряя при этом больше половины живой силы. ВС РФ воспользовались ослаблением фланга ВСУ и форсировали Северский Донец, заняв плацдарм у н. п. Прилипка. Недалеко находится один из главных пунктов боепитания группировки неонацистов в селе Вильча. Если армия РФ выйдет к Вильче, силы неприятеля окажутся там в охвате с нарушенным снабжением.
За сутки русским воинам также удалось закрепиться, нарастить численность живой силы и расширить плацдарм на левобережье Северского Донца в районе села Бугроватка. Общее продвижение ВС РФ на Волчанском участке — до 100 м.
На Липцовском участке обстановка без изменений. Враг малыми группами подкидывает подкрепления для штурма Глубокого.
ВКС РФ ударами ФАБов уничтожила два пункта дислокации 13-й бригады Нацгвардии. За прошедшие сутки потери врага — до 150 человек.
Российская армия расширила зону контроля к северо-западу от села Новопокровское и начала бои за крупный укреплённый район к югу от посёлка Сокол.
На этом направлении уничтожен ещё один американский танк Abrams. Как заявили в Министерстве обороны, тяжёлая машина ВСУ была уничтожена выстрелом из САУ — самоходной артиллерийской установки "Мста-С".
Российская ПВО РФ ночью 3 июля отражала атаку над Брянской, Белгородской и Московской областями. В Чёрном море была пресечена атака с использованием БЭК, сообщают в МО РФ.
Над Белгородской областью сбито 5 дронов самолётного типа, над Брянской областью — 4, над Подмосковьем — 1. В Чёрном море уничтожено 2 безэкипажных катера, следовавшие в сторону Новороссийска.
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