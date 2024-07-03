Лающая собака у каравана. Пентагон важно надувает щёки, разрешая Киеву тероризм

США разрешат Киеву бить вглубь границы РФ на 100 километров

3:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Соединённые Штаты выкатили новое разрешение для Киева.

Фото: flickr.com by U.S. Secretary of Defense, PDM

В случае расширения фронта русскими, у ВСУ появляется карт-бланш на нанесение ударов вглубь от границы на 100 километров.

А может, Вашингтон так пытается "сдержать" Российскую армию? Мол, хватит с русских и той территории, что они смогли освободить за время спецоперации. А может Белый дом пошёл ва-банк, запугивая РФ?

На эти вопросы в беседе с корреспондентом Pravda.Ru ответил военный аналитик Олег Иванников.

Как вы думаете, ото они так нас сдержать пытаются, мол хватит с вас и этой территории?

"Такие высказывания представителей США и НАТО влекут за собой дополнительную эскалацию конфликта. Прежде всего это связано с тем, что Киев терпит военное поражение на всей линии боевого соприкосновения. Чтобы поддержать киевский режим, Соединённые Штаты запускают такой сомнительный информационный повод, который решает сразу две задачи: поддерживает киевский режим и запугивает Российскую Федерацию. Это давно опробованная США мера, которая ранее уже использовалась в тех или иных интерпретациях. Киевскому режиму обещали более существенную помощь, но до сих пор она так и не последовала. Я это в таком ключе вижу".

Для нас это вообще опасно? Или собака лает, а караван идёт?

"Не всегда высказывания, которые звучат из Пентагона или Белого дома, реально поддерживаются Вооруженными силами Украины. Это может быть информационный вброс. И поэтому нужно, прежде всего, наблюдать за реальным расположением ракетного комплекса, который поставлен Украине. Нужно более внимательно наблюдать за расположением ракетных комплексов, которые предоставлены Украине. Ну и, конечно, российским Вооруженным силам нужно более эффективно уничтожать ракетные комплексы, предоставленные Соединёнными Штатами и НАТО, в целом. Тогда будет обеспечена безопасность Российской Федерации. Это является основным условием безопасности".

От экспертов

Франц Клинцевич: "Руководство нашей страны уже чётко сказало, что все удары по территории России ведутся с применением так называемой сетецентрической войны и специалистов космической, авиационной разведки, современных средств поражения, находящихся на Земле, с полным взаимодействием и использованием искусственного интеллекта для принятия решений и согласования людей. Именно поэтому там кружат "Аваксы", кружат разведывательные беспилотные летательные аппараты и координируют эти все вещи.

И сегодня, хотя, может быть, это предупреждение отдельных горячих голов наших, говорят: "Сколько можно, сколько можно", но люди недопонимают, что плохой мир всегда лучше хорошей войны. И такую широкомасштабную войну наше руководство оттягивает.

И второй момент, мы это делаем только потому, что потом нам заниматься денацификацией. В том, что мы победим, у меня сомнений нет. А денацификацией надо будет заниматься. Нужны примеры. И российский солдат такие примеры даёт и в бою, и в непоражении объектов гражданской инфраструктуры, гражданских объектов, мирных граждан, больниц, детских садов. А то, что они пытаются показать, что там разрушена больница и школа, так там стоял танк в окне этой больницы, там стояла артиллерийская установка. Мы вынуждены были уничтожать это оружие, что, естественно, приводило к уничтожению и этих гражданских объектов. Мы всегда об этом говорим и предупреждаем".