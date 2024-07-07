Сводка с фронта: под Херсоном боевики плывут через Днепр, чтобы сдаться, ВС РФ вошли в Песчаное

Российские войска ведут бои в Нью-Йорке, в Волчанске заняты многоэтажки

Российские Вооружённые силы продолжают выполнять задачи спецоперации на Украине.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, CC BY-SA 2.0

Представляем сводку с фронта на воскресенье, 7 июля.

Торецкое направление

Главное событие за неделю с фронтов СВЛ — на торецком выступе ВС РФ успешно отодвинули линию боевого соприкосновения, стоявшую там с 2014 года.

Российские войска ведут уличные бои в Нью-Йорке, населённом пункте под Горловкой на южном фланге Торецка. Долго на этом участке стояли укрепления ВСУ, которые строилась годами ещё до начала СВО.

За время специальной операции изменилась ситуация на флангах. Севернее армия России взяла Артёмовск и завязала бои за город Часов Яр, а южнее прорвала фронт под населёнником Очеретино, взяла само село и начала двигаться в разные направления от него. А Торецк оказался в центре "дуги". Ее основанием служит трасса с северо-востока на юго-запад — от Артёмовска на Покровск. Ликвидация этого выступа позволит русской группировке выйти к Константиновке. Это означает, что бои уже идут за Краматорскую агломерацию — промцентр и узел коммуникаций.

В июне начались уже и бои за Торецк. Передовые позиции ВС РФ пробили довольно быстро: у националистов тут находились не лучшие подразделения. 21 июня армия РФ подловила части ВСУ на ротации в пригороде Торецка — вместо опытных бандеровцев позиции заняли разбитые потрепанные. И оборона врага сразу стала сыпаться. В конце июня российская армия наносила удары по украинским позициям ВСУ в районе всё того же Нью-Йорка. именно сейчас там идут уличные бои.

Артёмовское направление

На этом фронте южнее н. п. Калиновка и севернее мкр. "Канал", по информации украинских ресурсов, российская группировка продвинулась на территории урочища Орлова на глубину до 900 м. Российская армия продолжает продавливать вдоль канала "Северский Донец — Донбасс".

В селе Калиновке ситуация без изменений, но дальнейшее движение российских бойцов по урочищу Орлова заставит националистов оставить позиции на восточных флангах населённика.

Северское направление

Восточнее посёлка Белогоровка российская армия закрепляется на окраине населённика. В центре Спорного подразделения ВС РФ установили российский флаг.

Харьковское направление

На этом российском приграничье, в районе Глубокого пока высокая интенсивность боёв. В городе Волчанске идут сражения за квартал многоэтажек и около "Волчанского агрегатного завода".

Купянско-Лиманское направление

Западнее Крахмального и южнее Табаевки российская групиировка продвинулась на участке шириной более 3 км на глубину до 3,25 километра, у села Песчаное. Восточнее н. п. Стельмаховка продолжаются позиционные бои. Восточнее Макеевки российская армия закрепилась вдоль лесопосадки на участке шириной до 1 километра и продолжают давить.

Сегодня утром сообщается, что русские бойцы добились прорыва и смогли ворваться в Песчаное Сейчас там идут бои.

Херсонское направление

На этом участке СВО последние несколько суток бойцы ВС РФ наблюдают массовые заплывы украинских боевиков через Днепр на нашу сторону. Сдаются в плен солдаты противника загнанные на острова и для обороны береговой линии.