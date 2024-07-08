В США рассказали о мощи используемых Белоруссией истребителей Су-30СМ

В США отметили мощь используемых Белоруссией истребителей Су-30СМ

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Белорусский парк истребителей Су-30СМ к 2024 году увеличится втрое, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале они раскрывают, почему Минск выбрал именно этот самолет среди альтернатив. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: http://www.airliners.net/photo/Russia---Air/Sukhoi-Su-30SM/2500890/L by Alex Beltyukov is licensed under GNU Free Documentation License

Министерство обороны Белоруссии разместило свой первый в постсоветскую эпоху заказ на новые истребители в июне 2017 года, подписав контракт на приобретение 12 истребителей Су-30СМ у соседней России на сумму 600 миллионов долларов. Первые четыре из них были доставлены в августе 2019 года, а остальные восемь, как ожидается, прибудут в страну к концу 2024 года. Широко распространена информация о том, что столь длительная задержка поставок является результатом отсрочек Минском платежей, поскольку страна воспользовалась растущей поддержкой России в сфере безопасности, которая уменьшила предполагаемую потребность в дорогостоящем обновлении парка истребителей.

Это включало в себя значительное размещение российских истребителей Су-30СМ и более боеспособных Су-35 на белорусских аэродромах, а также систем ПВО С-400 и ударных истребителей МиГ-31К/И, в то время как сама Белоруссии приобрела более дешевые средства, такие как системы ПВО С-400 и баллистические ракеты "Искандер", и последний получил доступ к российским ядерным боеголовкам. Несмотря на то, что планируется поставить на вооружение по меньшей мере 12 истребителей Су-30СМ, и остаются предположения о том, что парк может увеличиться до 24 истребителей, характер выбора Белоруссией истребителя дает ценную информацию о геополитической ситуации Минска.

После распада Советского Союза белорусские военно-воздушные силы значительно сократились, и их самые тяжелые тактические боевые самолеты — перехватчики МиГ-25ПД/ПДС и самолеты подавления ПВО МиГ-25БМ — были выведены из эксплуатации почти сразу, в то время как истребители превосходства в воздухе Су-27 и ударные истребители Су-24М были полностью выведены из эксплуатации в течение следующего десятилетия — причем последний затем был продан Судану.

Усовершенствованные МиГ-23МЛД также были проданы Сирии в 2000-х годах. Это привело к тому, что МиГ-29 остался единственным классом истребителей в стране, хотя возраст самолетов и консервативный характер модернизаций, которые они получили, все больше вынуждали страну искать преемника. Хотя долгое время предполагалось, что страна могла бы приобрести усовершенствованные истребители МиГ-29М или МиГ-35, которые имеют гораздо более низкие эксплуатационные расходы и значительно превосходят по своим характеристикам МиГ-29 советского производства, вместо этого страна приобрела Су-30СМ.

Считается, что на решение о приобретении Су-30СМ в значительной степени повлияла необходимость обеспечения максимальной совместимости с российскими военно-воздушными силами, в которых этот самолет составляет основу парка наряду с более специализированными ударными истребителями Су-34. Широко известно, что Россия поощряла государства-правопреемники СССР приобретать Су-30СМ и предлагала самолеты на выгодных условиях, при этом Казахстан заказал три эскадрильи в общей сложности из 36 самолетов в период с 2015 по 2023 год по пяти отдельным контрактам, в то время как Армения приобрела четыре истребителя в декабре 2019 года.

Этот самолет представляет собой более универсальную и гораздо более дешевую альтернативу истребителю превосходства в воздухе Су-35, и его весьма выгодно сравнивают с другими самолетами поколения "4+", такими как французский Rafale, поскольку его дальность полета, размеры радара и маневренность намного превосходят показатели западных истребителей.

В то время как Советский Союз планировал начать эксплуатацию истребителей пятого поколения с 2001 года, а его первый истребитель-невидимка разрабатывался в рамках программы МиГ 1.42, распад государства означал, что Россия только в 2024 году введет в строй свой первый истребительный полк пятого поколения из Су-57. В результате как Россия, так и ее экспортные клиенты стали гораздо больше полагаться на усовершенствованные истребители четвертого поколения, такие как Су-30СМ, которые, хотя и сохраняют сильное преимущество перед европейскими самолетами, обладают рядом недостатков по сравнению с истребителями пятого поколения, производимыми в Китае и Соединенных Штатах.

Отказ от МиГ-25, Су-24М и Су-27 в пользу более дешевых МиГ-29 после распада СССР привел к тому, что Беларусь начала уделять меньше внимания истребительной авиации, и, хотя сегодня Су-30СМ имеет значительное превосходство над истребителями соседних стран, возможно, так будет продолжаться и дальше, поскольку истребители F-35 широко распространены по всей Восточной Европе.