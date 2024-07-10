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Петр Ермилин
В США рассказали о представленного Индией танка для боев в горах

В США отметили способности представленного Индией танка для боев в горах

Силовые структуры » Военные новости

Индия представила новый легкий танк Zorawar, предназначенный для ведения боевых действий в горах, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они анализируют, сможет ли Zorawar сравниться с китайским танком Type 15. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

В США отметили способности представленного Индией танка для боев в горах
Фото: Press Information Bureau on behalf of Ministry of Defence, Government of India is licensed under Government Open Data License - India (GODL)

Индия представила новый, очень легкий класс основных боевых танков, который, как ожидается, поступит на вооружение бронетанковых подразделений в горных северных регионах страны в качестве дополнения к более распространенным танкам Т-72 и Т-90. Танк класса Zorawar был разработан совместно Организацией оборонных исследований и разработок страны и компанией Larsen & Toubro после того, как незначительные столкновения с китайскими войсками летом 2020 года выявили серьезные ограничения, с которыми сталкиваются армейские бронетанковые подразделения при действиях в горной местности.

25-тонный танк будет одним из самых легких в мире и станет аналогом китайского танка Type 15, который поступил на вооружение в конце 2010-х годов. Обозначая предполагаемый район применения, этот класс танков был назван в честь генерала 19-го века Зоравара Сингха, который руководил военными операциями в горном Ладакхе и Западном Тибете. В настоящее время заказано пятьдесят девять автомобилей, планируется выпустить еще более 200, хотя ожидается, что они начнут поступать в эксплуатацию только в 2027 году.

Отсутствие у Индии опыта в проектировании танков вызвало серьезные вопросы относительно эффективности Zorawar, поскольку предыдущий класс танков страны Arjun широко рассматривался как полный провал. Было высказано предположение, что Индия получила значительную поддержку в этой программе от России, которая ранее предложила свою поддержку для удовлетворения индийских требований в отношении легкого танка, пригодного для операций в горах.

Хотя ожидается, что Zorawar не будет соответствовать возможностям Type 15, в настоящее время разрабатывается еще более мощный китайский легкий танк следующего поколения, который, как ожидается, поступит на вооружение до 2030 года, возможно, примерно в то же время, что и новая индийская машина. Уже были замечены прототипы китайского танка этого класса. Новая китайская машина будет иметь экипаж из двух человек — разработка, совершенно беспрецедентная во всем мире, — и будет использовать ряд новых технологий автоматизации и сенсоров, которые еще нигде не использовались.

Огромное различие между китайским и индийским технологическими секторами и промышленными базами остается серьезным препятствием для способности последних достичь равных результатов в военном отношении, несмотря на то, что китайско-индийская граница является гораздо более низким приоритетом безопасности для Пекина, чем для Дели. Тем не менее, отношения между двумя соседями остаются относительно теплыми, и обе стороны предприняли значительные шаги для мирного разрешения споров.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы китай индия
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