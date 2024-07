В США рассказали о представленного Индией танка для боев в горах

Индия представила новый легкий танк Zorawar, предназначенный для ведения боевых действий в горах, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они анализируют, сможет ли Zorawar сравниться с китайским танком Type 15. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

