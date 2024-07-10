В США оценили военные учения Китая и Белоруссии на границе с НАТО

В США объяснили военные учения Китая и Белоруссии вблизи границ НАТО

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Китай применил дальние транспортные самолеты Y-20 для совместных военных учений с Белоруссией на границе с НАТО, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они раскрывают особенности контекста этих учений. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: commons.wikimedia by 中華民國國防部 is licensed under Government Website Open Information Announcement

Сухопутные подразделения Народно-освободительной армии Китая 8 июля начали совместные 11-дневные военные учения с белорусскими войсками вблизи белорусско-польской границы, с целью "улучшения координации между белорусскими и китайскими подразделениями". Учения проходили в Бресте, недалеко от восточной границы НАТО, где в последние месяцы наблюдалась высокая напряженность, поскольку Варшава наращивала свои силы перед лицом своего меньшего соседа.

Китайское участие в учениях остается относительно ограниченным, поскольку оборудование перевозилось на одном тяжелом транспортном самолете Y-20, который приземлился на авиабазе Барановичи примерно в 160 километрах к юго-западу от Минска. Это развертывание знаменует собой важную веху в эскалации напряженности в отношениях Китая с НАТО, поскольку государства Западного блока стремятся расширить свое военное присутствие в Восточной Азии, одновременно усиливая военное давление на Белоруссию и соседнюю Россию.

В прошлом китайское военное присутствие в Европе было крайне ограниченным, хотя в апреле 2022 года шесть истребителей Y-20 были использованы для быстрой доставки зенитно-ракетных комплексов HQ-22 в Сербию в период роста напряженности в регионе.

Совместные учения с Белоруссией начались всего через несколько дней после того, как Минск был принят в возглавляемую Китаем Шанхайскую организацию сотрудничества — альянс, в который также входят Россия, Индия, Пакистан, Иран и несколько государств Центральной Азии. Китай и Белоруссия, в частности, имеют давнюю историю тесных стратегических связей, и 16 августа министр обороны Китая Ли Шанфу прибыл в восточноевропейскую страну с трехдневным официальным визитом в рамках дальнейшего укрепления военного сотрудничества.

Самым знаковым символом этих связей стала реактивная артиллерийская система "Полонез", которая была разработана при широкой поддержке Китая и в настоящее время считается самой мощной в Европе. Китайская торговля, технологии и инвестиции сыграли важную роль в том, что с 2020 года Минску удалось противостоять усиливающимся усилиям Запада по ведению экономической войны.

Высказывались предположения, что учения в Белоруссии могут быть первыми из нескольких с участием китайских вооруженных сил, поскольку страна не только сталкивается с растущим военным давлением Запада, но и видит, что российское военное присутствие на ее территории растет.

Министерство обороны Беларуси не предоставило существенных подробностей об учениях, заявив: "Эти совместные учения, проводимые на фоне контртеррористических операций, будут включать комплексную подготовку и учения смешанных подразделений".

Примечательно, что начало учений совпало с беспрецедентной критикой со стороны Министерства иностранных дел Китая в адрес НАТО, когда ведомство сослалось на западный альянс, который "создал чрезвычайно высокие риски для безопасности мира и региона", при этом критикуя "использование НАТО Китая в качестве предлога для продвижения на восток, в Азиатско-Тихоокеанский регион, и разжигания региональной напряженности".