Российские Вооружённые силы продолжают выполнять задачи специальной военной операции на Украине.
Представляем сводку с фронта на воскресенье, 14 июля.
Российские бойцы на этом участке СВО прорываются от Клещеевки на фланг города Часов Яр. После освобождения Клещеевки армия России продолжает наступление, продвигаясь далее в лесопосадках.
"В направлении Клещеевки у ВСУ возникли трудности на западном фланге, русские начали штурмовать в сторону наших позиций, закрепились. Прут жёстко", — пишут боевики ВСУ.
По их словам, на Краматорском участке россияне будут максимально пытаться продвинуться к каналу "Северский Донец — Донбасс", чтобы обеспечить южный фланг Часов Яра.
Тут 93-я бригада ВСУ "Холодный Яр" пытается остановить русскую пехоту, но ВС РФ уверенно идут вперёд.
Бои за посёлок Нью-Йорк (Новгородское) приближаются к решающей стадии. Российская армия достигла центра населённика и ведёт бои за фенольный завод. Освобождение села даст возможность приблизиться с юга к Дзержинску. Российская группировка также заняла новые позиции в частном секторе н. п. Железное, а также продвинулась южнее Кирово.
На этом направлении тяжелые бои идут под Карловкой, где российская армия постепенно теснит националистов. Российские воины закрепляются в н. п. Новосёловка Первая и двигаются к дороге на село Желанное через посёлок Межевое, между Новосёловкой Первой и Уманским.
Армия России освободила село Урожайное в ДНР. Дальневосточная группировка российских войск при поддержке артиллеристов овладела населённым пунктом и водрузила государственный флаг России над зданием администрации.
На данный момент закончена зачистка села от остатков украинских бандеровцев. К северу от населённика Старомайорское бои продолжаются.
Армия РФ продолжает давить в городе Волчанск, вынуждая врага отходить к руслу р. Волчья и р. Северский Донецк. С воздуха ВС РФ утюжат всё и всеми огневыми средствами (вертолётами, штурмовой авиацией, дальнобойной артиллерией).
Националисты продолжают контратаковать в районе населённика Глубокое (в начале коттеджей вдоль Травинского водохранилища) — но армия России всё отбивает.
В Харькове военные объекты уничтожаются ракетами "Искандер" и корректируемыми ФАБами.
ПВО ВСУ превратилась в решето — и если к началу спецоперации украинская система ПВО и РЭБ были, мощнее, чем у стран НАТО, то сейчас Россия её разрушила.
На данный момент Украина ожидает поставки комплексов ПВО, которые, скорее всего, будут сосредоточены в Киеве.
В Бетел-Парке (штат Пенсильвания) произошло покушение на Дональда Трампа.
Этот инцидент уже прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что в Соединённых Штатах разжигается ненависть к политическим оппонентам.
"Ровно два месяца назад обратила внимание на то, что в США буквально стимулируют разжигание ненависти к политическим оппонентам, а также привела примеры американской традиции покушений и убийств президентов и кандидатов в президенты", — заявила Захарова, сославшись на свой пост об истории покушений на политиков США.
Напомним, покушение на Трампа произошло, когда он выступал на предвыборном митинге, ЧП попало на видео.
Июль — это середина лета, время, когда садоводы наслаждаются плодами своих трудов.