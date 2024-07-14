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Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: ВС РФ разрушили самую сильную систему ПВО НАТО, Трампу отстрелили ухо в предвыборной гонке

На данный момент украинская ПВО превратилась в решето

Силовые структуры » Военные новости

Российские Вооружённые силы продолжают выполнять задачи специальной военной операции на Украине.

На данный момент украинская ПВО превратилась в решето
Фото: Официальный сайт президента Украины is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Представляем сводку с фронта на воскресенье, 14 июля.

Артёмовское направление

Российские бойцы на этом участке СВО прорываются от Клещеевки на фланг города Часов Яр. После освобождения Клещеевки армия России продолжает наступление, продвигаясь далее в лесопосадках.

"В направлении Клещеевки у ВСУ возникли трудности на западном фланге, русские начали штурмовать в сторону наших позиций, закрепились. Прут жёстко", — пишут боевики ВСУ.

По их словам, на Краматорском участке россияне будут максимально пытаться продвинуться к каналу "Северский Донец — Донбасс", чтобы обеспечить южный фланг Часов Яра.

Тут 93-я бригада ВСУ "Холодный Яр" пытается остановить русскую пехоту, но ВС РФ уверенно идут вперёд.

Торецкое направление

Бои за посёлок Нью-Йорк (Новгородское) приближаются к решающей стадии. Российская армия достигла центра населённика и ведёт бои за фенольный завод. Освобождение села даст возможность приблизиться с юга к Дзержинску. Российская группировка также заняла новые позиции в частном секторе н. п. Железное, а также продвинулась южнее Кирово.

Авдеевское направление

На этом направлении тяжелые бои идут под Карловкой, где российская армия постепенно теснит националистов. Российские воины закрепляются в н. п. Новосёловка Первая и двигаются к дороге на село Желанное через посёлок Межевое, между Новосёловкой Первой и Уманским.

Донецкое направление

Армия России освободила село Урожайное в ДНР. Дальневосточная группировка российских войск при поддержке артиллеристов овладела населённым пунктом и водрузила государственный флаг России над зданием администрации.

На данный момент закончена зачистка села от остатков украинских бандеровцев. К северу от населённика Старомайорское бои продолжаются.

Харьковское направление

Армия РФ продолжает давить в городе Волчанск, вынуждая врага отходить к руслу р. Волчья и р. Северский Донецк. С воздуха ВС РФ утюжат всё и всеми огневыми средствами (вертолётами, штурмовой авиацией, дальнобойной артиллерией).

Националисты продолжают контратаковать в районе населённика Глубокое (в начале коттеджей вдоль Травинского водохранилища) — но армия России всё отбивает.

В Харькове военные объекты уничтожаются ракетами "Искандер" и корректируемыми ФАБами.

ПВО ВСУ превратилась в решето — и если к началу спецоперации украинская система ПВО и РЭБ были, мощнее, чем у стран НАТО, то сейчас Россия её разрушила.

На данный момент Украина ожидает поставки комплексов ПВО, которые, скорее всего, будут сосредоточены в Киеве.

Покушение на Трампа

В Бетел-Парке (штат Пенсильвания) произошло покушение на Дональда Трампа.

Этот инцидент уже прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что в Соединённых Штатах разжигается ненависть к политическим оппонентам.

"Ровно два месяца назад обратила внимание на то, что в США буквально стимулируют разжигание ненависти к политическим оппонентам, а также привела примеры американской традиции покушений и убийств президентов и кандидатов в президенты", — заявила Захарова, сославшись на свой пост об истории покушений на политиков США.

Напомним, покушение на Трампа произошло, когда он выступал на предвыборном митинге, ЧП попало на видео.

В Дональда Трампа стреляли во время предвыборного митинга в городе Батлер в Пенсильвании
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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