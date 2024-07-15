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Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: ВС РФ штурмуют центр села Нью-Йорк, террористы Киева пытались атаковать Крым

Российские войска берут под контроль город Макеевка

3:53
Силовые структуры » Военные новости

Российские Вооружённые силы продолжают выполнять задачи специальной военной операции на Украине.

Российские войска берут под контроль город Макеевка
Фото: armyinform.com.ua by Ministry of Defense of Ukraine, CC BY 4.0

Представляем сводку с фронта на понедельник, 15 июля.

Артёмовское направление

На этом участке российская армия продолжает штурмовать позиции боевиков ВСУ в Калиновке и в прилегающем к населённому пункту с южного фланга лесном массиве.

Сватовско-Купянское направление

Российские войска берут под контроль город Макеевка, прорывая украинскую оборону на границе Харьковской области и Луганской Народной Республики.

"Работает танчик и арта крепко насыпает, ВСУ отвечают, но они не останавливаются, сильно давят. Дай бог продержаться, это просто какой-то пипец!" — жалуются бандеровцы.

Обозреватели Украины тоже констатируют российские успехи, отмечая, что ВС РФ заняли дома на берегу р. Жеребец, обходя оборону на участке 3-й ОШБ.

Восточнее Макеевки российская группировка продолжает атаки вдоль балки и увеличила зону контроля на глубину до 300 м.

Харьковское направление

Заметные успехи армии РФ зафиксированы в Волчанске, где за последние дни создан плацдарм на берегах реки Волчьей. Учитывая отсутствие боеспособного резерва, командование украинской армии, по всей вероятности, начнёт создание новой оборонительной линии, откладывая сдачу населённика как можно дольше. Оборудовать оборону бандеровцы могут на юге города — в новый укрепрайон Киев будет стягивать резерв из близлежащих участков, который ранее стоял у пункта боепитания противника в Вильче — если армия РФ сможет прорваться к селу, то гарнизон ВСУ в Волчанске обречён.

Торецкое направление

Российская армия штурмует Нью-Йорк. Многочисленные резервы неонацистов тут не помешали российским войскам закрепиться в селе и занять часть мкр. "Петровская Гора". Накануне весь день шли бои в центре — русские бойцы взяли под контроль два квартала и продвинулись на 400 м. Враг сопротивляется, понимая, что если он не удержит центр посёлка, то все опорные пункты восточнее и юго-восточнее ему придётся отдать без боя.

Для полного перехода населённого пункта под контроль россиян, необходимо захватить фенольный завод, для штурмов которого ВС РФ обходят его с флангов. Вместе с этим Киев потерял здание городской больницы в Красногоровке и боевики отошли в одноэтажную застройку и заброшенный детский лагерь. Скорее всего, ВСУ готовятся сдавать город, поскольку не могут остановить русское продвижение и не хотят в "котёл".

Авдеевское направление

Тут развивается наступление российской армии в направлении посёлка Воздвиженка с опорой на село Новоалександровка. На флангах Карловки националисты оказывают ожесточенное сопротивление.

Тылы Украины

Российская армия нанесла серию точечных ударов по военным объектам и другим целям на подконтрольной Украине территории, уничтожив, в частности, очередной натовский зенитный ракетный комплекс IRIS-T.

Террористические удары Киева

Ночью российские войска отразили атаки противника в Брянской, Липецкой областях, а также Республике Крым.

По сообщению Минобороны России, за прошедшую ночь силы ПВО уничтожили и перехватили 22 беспилотника из которых — 15 дронов над территорией Брянщины, 6 — над территорией Крыма и ещё один над Липецкой областью.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу часов яр волчанск
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