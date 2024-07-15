Марат Баширов: "Для людоедов с Запада — украинцы обычная биомасса, а не люди"

Баширов: "Отправить "на мясо" 18-летних для Киева — это история про деньги"

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Накануне дикое заявление сделал экс-постпред США при НАТО Иво Даалдер.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, CC BY-SA 2.0

Он посоветовал Киеву начать мобилизацию 18-летних. А на вопросы, откуда это маниакальное желание Запада заставить киевский режим уничтожить практически детей и юношей, и неужели на Западе и впрямь верят, что мобилизация молодёжи является решением текущих проблем, в беседе с корреспондентом Pravda. Ru ответил политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов.

"Давайте в начале с этической точки зрения отвечу, а потом с военной. С этической точки зрения это людоеды, для них люди с Украины, из Африки, из России, из Китая — это просто биомасса. То есть они не видят в нас людей. Это такое отражение на самом деле старой колонизаторской модели, когда у тебя нет сочувствия к рабам. С военной точки зрения там тоже всё понятно, объявленная мобилизация граждан Украины от 50 до 25 лет не даёт того результата, у них же расчёты есть, то есть сколько надо призвать там в месяц, они под это дело планируют свои затраты на закупку оборудования, амуниции, продуктов питания, медицинских средств. То есть вы это всё закупили. Если у вас вот этого количества в рамках принятой модели мобилизации, она не даёт необходимого количества, а украинцы не собираются ответственно являться, на которых рассчитывали, то, соответственно, вбрасывается вот такая идея. Она не провокационная, как многие пишут, она очень рациональная с точки зрения как бы логики вот этих военных проектировщиков от НАТО. Вы сказали бывший постпред США, но эти все "бывшие", которые занимали какие-то командные должности, они очень часто работают консультантами при государственных органах, у них же опыт есть в причастных компаниях, потому что это военные операции. Значит, против нас огромное количество задействованных частных компаний (ВПК и ЧВК), поэтому этот человек не про пиар, он ему не нужен. Он про очень рациональную идею, что если не хватает мужчин возраста старше 25 лет, значит, надо опустить этот порог. Вот в чём история".

А что, там правда верят на Западе, что вот мобилизация такой молодёжи может стать решением текущих проблем?

"Вы знаете, их всё решение текущих проблем — это не обрушить фронт, не дать нам продвинуться дальше, а для этого нужно как можно больше отправить туда людей, которые пусть хотя бы один раз выстрелят или одну мину запустят, потом они будут раненые или погибнут — это неважно. Самое главное — обеспечивать определённый огневой контакт, определённые действия в отношении наших войск. Наш воин может быть подготовлен в 100 раз лучше, но если в тебя 100 раз выстрелят те люди, которые стократно слабее тебя, то это оказывает эффект. Поэтому я и говорю про военную логику".

Можно ли сказать, что это такая вынужденная мера?

"Вы знаете, им ничто не поможет, потому что это не проблема. Вот для Украины это не проблема. И для НАТО это не проблема. У них сам подход, сама вся вот эта история, когда они провоцировали эту войну, это не решение проблемы с военной точки зрения. Там

совершенно другие задачи они ставят. Вот для нас это проблема, потому что это вопрос военной безопасности. Это же не экономический смысл имеет с нашей стороны, а вот с их экономический, то есть они борются за решение определённых экономических проблем, транспортных проблем, но это всё про деньги. А у нас про безопасность".