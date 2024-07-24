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Любовь Степушова
ВСУ побежали, оставляя позиции на многих участках фронта

ВСУ бегут. ВС РФ развивают прорывы на покровском и купянском направлениях

Силовые структуры » Военные новости

По многим направлениям по фронту СВО фиксируются оставление позиций и отход ВСУ под напором наступающих частей ВС РФ. И это уже не "замешательство", а бегство.

ВСУ бегут. ВС РФ развивают прорывы на покровском и купянском направлениях
Фото: mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации, CC BY 4.0

Наступление ВС РФ от Очеретина ВСУ остановить не удаётся

ВСУ "в замешательстве" и продолжают отступать, теряя километры в день к западу Очеретина, которое было взято в апреле на покровском направлении, сообщает Forbes.

Только за последние несколько дней российские части расширили подконтрольные территории более чем на шесть километров.

"Российское командование атакует те бригады, которые имеют наиболее слабое управление и организацию", — пояснил изданию украинский журналист Юрий Бутусов, "видимо, имея в виду 110-ю механизированную бригаду и 111-ю бригаду территориальной обороны".

Преимущество Москвы над Киевом налицо, отмечает автор статьи. Российская армия превосходит ВСУ по численности и вооружению, что обуславливает "частые и мощные" атаки России.

От сёл Прогресс и Лозоватское формируется котёл для ВСУ

Украинский Telegram-канал Deep State также фиксирует целый ряд продвижений у российских войск на покровском направлении после захвата села Прогресс — на юг, на село Волчье а также ещё южнее в Новосёловке первой.

К северу от Прогресса части ВС РФ формируют котёл для группировки ВСУ совместно с частями, наступающими от Лозоватского, взятого недавно. Цель — пробиться к селу Ивановское, как можно ближе к трассе Покровск — Часов Яр, блокада которой решает в пользу РФ исход битвы за Часов Яр.

Приказа на отход из укрепрайона нет, пишет Deep State со ссылкой на бойцов 31-й бригады, которые попали практически в окружение.

"Бригадное руководство хочет, чтобы бойцы и дальше сидели в окружении до последнего солдата. Управление рот фактически отсутствует, ведь их командиры ранены или погибли", — сообщает паблик.

Он также пеняет на "замешательство" ВСУ.

"Оперативно-тактическая обстановка стала критической на выходных из-за хаотичного ухода одной из пехотных бригад. 47-я ОМБр, пришедшая на помощь, не смогла сдержать превосходившего числом противника", — пишет DS.

Никакого "замешательства", это бегство

Юрий Подоляка в Telegram отмечает, что 31-ю механизированную бригаду ВСУ создавали инструктора НАТО под прошлогоднее "контрнаступление":

"Именно она выдавила нас в прошлом году из Ровнополя. И теперь она на глазах разваливается на фронте".

По его словам, с российской стороны идёт обеспечение флангов для закрепления успехов от Прогресса вдоль железной дороги для продолжения вбивания клина в оборону противника по направлению к станции Желанное.

Купянск скоро будет освобождён

Также критическое положение складывается к югу от Купянска, где ВС РФ клином наступают на запад от села Песчаное. До реки Оскол осталось шесть километров, затем можно наступать на станцию Купянск-узловая. Одновременно успешно идёт наступление к северу от Купянска — на Синьковку.

Близится операция "Угледар 2.0"

Третье направление наступления идёт на ликвидацию Кураховско-Угледарской группировки ВСУ. ВС РФ продолжают давить широким охватом в направлении участка трассы О0532 (Угледар — село Константиновка). За неделю российским войскам удалось продвинуться на глубину до 1,5 километра, а расстояние от ЛБС до трассы на трёх участках сократилось примерно до трёх километров, сообщает Тelegram-канал "Петренко плюс сводки".

Ближайшими целями ВС РФ становятся шахта "Южнодонбасская № 1" и посёлок Водяное. Взятие первой открывает РФ дорогу на Угледар, взятие которого обезопасит работу железной дороги в Крым по сухопутному маршруту через Мелитополь.

"Если мои прогнозы верны, российское командование планирует "поход на Угледар 2.0" этой осенью", — пишет украинский аналитик.

Сырский не знает, как победить Россию

Между тем главком ВСУ Александр Сырский в интервью Guardian заявил, что знает, "что мы победим — и как".

Однако из интервью это совсем не ясно. Есть рассуждения о боевом духе и преимуществе в дронах, но первого нет, а второго недостаточно. Сырский указывает, что первоначальная численность российской группировки в 100 тысяч человек в зоне СВО выросла до 520 тысяч, а к концу 2024 года планируется довести ее до 690 тысяч человек.

"Когда речь идёт о технике, соотношение 1:2 или 1:3 в их пользу", — сказал Сырский.

Также по его словам, с 2022 года количество российских танков удвоилось — с 1700 до 3500. Артиллерийских систем стало втрое больше, а бронетранспортеров — с 4500 до 8900.

"У противника значительное преимущество в силах и средствах. Протяжённость линии фронта составляет 3700 километров. Активные боевые действия ведутся на 977 километрах, что вдвое больше, чем протяжённость границы между Германией и Францией", — уточнил главком.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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