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Дмитрий Плотников
Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. НАТО теряет кабели в морских глубинах

"Лошарик" стоит на ремонте, но диверсии в Северном море продолжаются

4:58
Силовые структуры » Военные новости

За последние три года трижды произошли загадочные инциденты, связанные с пропажей подводных сонаров и планшетов НАТО.

"Лошарик" стоит на ремонте, но диверсии в Северном море продолжаются
Фото: Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

О чём речь?

Итак, начнём с краткого обзора.

Первое происшествие: 2021 год.

В 2019 году в Северном море, в одной из самых активных зон противолодочной деятельности НАТО, начала функционировать гидроакустическая подводная станция LoVe. Эта система представляла собой 10-км кабель, различные электронные приборы, реагирующие на вибрацию в глубинах океана. Устройство было предназначено якобы для мониторинга сейсмологических сдвигов и миграции.

В апреле 2021 года неожиданно в один из дней кабель LoVe перестал функционировать. После извлечения его на поверхность и тщательного осмотра, специалисты установили, что он был повреждён острым предметом.

Второе происшествие: январь 2022 года.

В начале 2022 года аналогичный кабель "двойного" назначения ограничил работу вблизи острова Шпицберген. Этот кабель был проложен в 2004 году для обслуживания станции связи со спутниками НАТО, следящими за арктическими территориями. Через три недели после потери сигнала подводный беспилотник обнаружил глубокую траншею на морском дне под кабелем.

Норвежская военно-морская разведка предположила, что повреждения могли быть вызваны стальными элементами рыболовных сетей русского судна, которое проходило там более 130 раз. Координаты кабеля и наличие следов раскопок указывали на целенаправленные повреждения, о которых "говорилось о злонамеренных действиях".

Третий инцидент: 2024 год.

Наконец, недавно в Норвежском море на глубине более 2 км произошел ещё один странный инцидент. С такой глубины исчезли 2500 метров кабеля спецазначения, который объединял станции мониторинга, замаскированные под гражданские объекты.

Представитель ВМС Норвегии отказался сообщать детали дела, заявив, что у РФ не должно быть подводных аппаратов для таких диверсий на глубине. Мол, был "Лошарик", но после аварии он стоит на приколе. Но кабель кто-то "свистнул", и ни одна спецслужба НАТО не может даже предположить, как это случилось. Теперь норвежцы обходятся без высокотехнологичных кабелей, по старинке погружая станции слежения и вытаскивая их каждый раз для снятия данных.

Возвращение "Лошарика"?

Все эти случаи заставляют задуматься о возможностях российских подводных аппаратов, таких как тот легендарный "Лошарик". Хотя после аварии он был выведен из строя. Тем не менее, загадочные ЧП указывают на наличие неизвестных подводных удобств, и это вызывает беспокойство у НАТО.

Досье

Подводная лодка "Лошарик" (проект 10831) — российская глубоководная атомная подводная лодка-станция, предназначенная для выполнения специальных задач на больших глубинах, таких как разведка, подводные работы и диверсионные операции. Разработка проекта началась в 1980-х годах, ввод в эксплуатацию состоялся в 2003 году.

Технические характеристики

  • Длина: около 60 метров.
  • Экипаж: 25 человек.
  • Атомная силовая установка: обеспечивает практически неограниченную батарею.
  • Скорость: до 30 узлов.

Основные задачи

  • Разведка и наблюдение
  • Мониторинг подводных коммуникаций, измерений и других объектов на больших глубинах.
  • Инженерные работы
  • Выполнение сложных технических задач на океанском дне, восстановление или разрушение объектов.
  • Научные исследования
  • Сбор данных и образцов для научных исследований на больших глубинах.

Авария

1 июля 2019 года на борту "Лошарика" произошел пожар, в результате которого пострадало 14 моряков. Инцидент произошёл в Баренцевом море во время выполнения миссии. По имеющимся данным, моряки героически боролись с огнём, предотвращая более серьёзные последствия. После аварии лодка была отправлена ​​на ремонт и модернизацию. После аварии 2019 года "Лошарик" находился на ремонте

Вывод

Подводная лодка "Лошарик" представляет собой уникальный образец подводной техники, способный выполнять сложные задачи на больших глубинах. Её возможности и миссии остаются во многом засекреченными.

ЛОШАРИК самая опасная подводная лодка России вернулась
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы нато норвегия северное море
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