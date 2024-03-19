Жуткий "Лошарик". Самый секретный объект флота РФ готов участвовать в "войне подводных коммуникаций"

Секретная АПЛ "Лошарик" в ходе испытаний "нырнёт" на предельную глубину

Атомная подлодка спецназначения АС-31 после ремонта на "Севмаше" на испытаниях погрузится на предельную глубину.

Фото: Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Эта уникальная подводная лодка ещё имеет милое название "Лошарик".

Возвращение секретной лодки

На испытаниях летом 2024 года АПЛ выполнит несколько погружений, в том числе на 6 тысяч метров, цитирует ТАСС источник.

Ремонт подлодки почти завершён, ещё один собеседник из военного ведомства рассказал, что титановый корпус "Лошарика" при пожаре в июле 2019 г. не пострадал, а значит, он обеспечит прежнюю глубину погружения.

Подлодка получила такое забавное название в честь цирковой лошадки из советского мультика, которая была собрана из соединенных между собой шариков. Конструкция первого концепта "Атомная станция-12" (АС-12) также состояла из титановых сфер, соединённых между собой. Это давало возможность "Лошарику" погружаться на глубины, недоступные даже многим батискафам.

В НАТО сразу смекнули, что может выполнять это "милое создание", способное передвигаться по морскому дну на колёсах, и которое нельзя обнаружить привычной акустикой альянса. Военный блок дал ему код NORSUB-5 и выпустил инструкцию, где российская страшная подлодка может быть применена.

Американцы назвали наш проект "секретной подводной лабораторией с реактором", идеально приспособленной к диверсиям, взрывам трубопроводов и подводных кабелей.

История АПЛ

"Лошарик" начал свою деятельность на подходящих глубинах, катаясь по дну, прокрадываясь незамеченным к любым секретным объектам. За полтора десятка лет существования АПЛ Запад так и не придумал средства борьбы с ней. А пожар, случившийся с "АС-31" в июле 2019 года у берегов Норвегии, НАТО встретила с восторгом. Ещё бы, это грозило вовсе похоронить перспективный концепт русских.

Флагман, разработанный в Морском бюро "Малахит", был заложен ещё в 80-х, но достроить его смогли только перешагнув миллениум. Сам по себе "Лошарик" вообще заглядывал весьма далеко в освоение мировых глубин в мирных и, конечно (а куда без этого), военных целях.

"АС-12" стоял на приколе 4 года после пожара и летом 2024 года вступает в строй. И именно в то время, как "предсказатели" из Североатлантического альянса планируют настоящие "коммуникационные подводные войны", которые будут мощным инструментом влияния на геополитическую обстановку.

Кое-что уже из этой войны появляется в виде кабелей, повреждённых в Красном море "хуситами". Издание Королевского флота Великобритании Navynews уже назвало возвращение российского "Лошарика", "самой жуткой новостью".

Досье

Атомная подводная лодка "Лошарик"

Тип: Атомная глубоководная станция (АГС).

Проект: 10831 "Калитка".

Введена в строй: 2003.

Порт приписки: Северодвинск

Характеристики:

Длина: 70 м,

Ширина: 10 м,

Водоизмещение: 2000 т,

Экипаж: 25 человек,

Глубина погружения: > 3000 м (по некоторым данным — до 6000 м),

Автономность: 120 суток,

Атомный реактор: ВМ-5

Оснащение:

Манипуляторы: два телеуправляемых манипулятора,

Гидролокаторы: носовой, бортовые, подкильной,

Системы связи: спутниковая, подводная,

Научное оборудование: для проведения исследований дна и толщи воды.

Назначение:

Исследование дна Мирового океана,

Проведение спасательных операций,

Изучение морских объектов,

Выполнение специальных задач.

Интересные факты:

"Лошарик" — самая глубоководная атомная подводная лодка в мире. Официально "Лошарик" не числится в составе ВМФ России. Существует несколько версий названия лодки:

"Лошарик",

"Бегемот",

"Панцирь".

Информация о "Лошарике" является государственной тайной.