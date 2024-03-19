Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников
Жуткий "Лошарик". Самый секретный объект флота РФ готов участвовать в "войне подводных коммуникаций"

Секретная АПЛ "Лошарик" в ходе испытаний "нырнёт" на предельную глубину

Силовые структуры » Военные новости

Атомная подлодка спецназначения АС-31 после ремонта на "Севмаше" на испытаниях погрузится на предельную глубину.

Секретная АПЛ "Лошарик" в ходе испытаний "нырнёт" на предельную глубину
Фото: Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Эта уникальная подводная лодка ещё имеет милое название "Лошарик".

Возвращение секретной лодки

На испытаниях летом 2024 года АПЛ выполнит несколько погружений, в том числе на 6 тысяч метров, цитирует ТАСС источник.

Ремонт подлодки почти завершён, ещё один собеседник из военного ведомства рассказал, что титановый корпус "Лошарика" при пожаре в июле 2019 г. не пострадал, а значит, он обеспечит прежнюю глубину погружения.

Подлодка получила такое забавное название в честь цирковой лошадки из советского мультика, которая была собрана из соединенных между собой шариков. Конструкция первого концепта "Атомная станция-12" (АС-12) также состояла из титановых сфер, соединённых между собой. Это давало возможность "Лошарику" погружаться на глубины, недоступные даже многим батискафам.

В НАТО сразу смекнули, что может выполнять это "милое создание", способное передвигаться по морскому дну на колёсах, и которое нельзя обнаружить привычной акустикой альянса. Военный блок дал ему код NORSUB-5 и выпустил инструкцию, где российская страшная подлодка может быть применена.

Американцы назвали наш проект "секретной подводной лабораторией с реактором", идеально приспособленной к диверсиям, взрывам трубопроводов и подводных кабелей.

История АПЛ

"Лошарик" начал свою деятельность на подходящих глубинах, катаясь по дну, прокрадываясь незамеченным к любым секретным объектам. За полтора десятка лет существования АПЛ Запад так и не придумал средства борьбы с ней. А пожар, случившийся с "АС-31" в июле 2019 года у берегов Норвегии, НАТО встретила с восторгом. Ещё бы, это грозило вовсе похоронить перспективный концепт русских.

Флагман, разработанный в Морском бюро "Малахит", был заложен ещё в 80-х, но достроить его смогли только перешагнув миллениум. Сам по себе "Лошарик" вообще заглядывал весьма далеко в освоение мировых глубин в мирных и, конечно (а куда без этого), военных целях.

"АС-12" стоял на приколе 4 года после пожара и летом 2024 года вступает в строй. И именно в то время, как "предсказатели" из Североатлантического альянса планируют настоящие "коммуникационные подводные войны", которые будут мощным инструментом влияния на геополитическую обстановку.

Кое-что уже из этой войны появляется в виде кабелей, повреждённых в Красном море "хуситами". Издание Королевского флота Великобритании Navynews уже назвало возвращение российского "Лошарика", "самой жуткой новостью".

Досье

Атомная подводная лодка "Лошарик"

  • Тип: Атомная глубоководная станция (АГС).
  • Проект: 10831 "Калитка".
  • Введена в строй: 2003.
  • Порт приписки: Северодвинск
  • Характеристики:
  • Длина: 70 м,
  • Ширина: 10 м,
  • Водоизмещение: 2000 т,
  • Экипаж: 25 человек,
  • Глубина погружения: > 3000 м (по некоторым данным — до 6000 м),
  • Автономность: 120 суток,
  • Атомный реактор: ВМ-5

Оснащение:

  • Манипуляторы: два телеуправляемых манипулятора,
  • Гидролокаторы: носовой, бортовые, подкильной,
  • Системы связи: спутниковая, подводная,
  • Научное оборудование: для проведения исследований дна и толщи воды.

Назначение:

  • Исследование дна Мирового океана,
  • Проведение спасательных операций,
  • Изучение морских объектов,
  • Выполнение специальных задач.

Интересные факты:

"Лошарик" — самая глубоководная атомная подводная лодка в мире. Официально "Лошарик" не числится в составе ВМФ России. Существует несколько версий названия лодки:

  • "Лошарик",
  • "Бегемот",
  • "Панцирь".

Информация о "Лошарике" является государственной тайной.

ЛОШАРИК - УНИКАЛЬНАЯ РОССИЙСКА ПОДВОДНАЯ ЛОДКА
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы сша нато
Новости Все >
В Великобритании впервые отправили в тюрьму мужчину за рассылку непристойных фотографий
Ученые выявили рецептор, который регулирует выработку гормона голода
Минобороны Франции назвало слова главы СВР о французских военных провокацией
Терапевт Чернышова: Омега-3 — не то же самое, что и рыба жирных сортов
Автоэксперт Родионов провел анализ и сообщил, как продлить срок службы шин авто
Самые дорогие собаки в мире и сколько они стоят
Диетолог рассказала, какие супы самые полезные
Ученые заявили, что домашние животные лечат ожирения у детей
Промес из-за задолженности по налогам в России может избежать тюрьмы в Нидерландах
WSJ: Украина из-за износа ВС перейдет к обороне по меньшей мере на год
Популярное
Три пары "звёзд" кино, сыгравших великую любовь на экране, но жутко ненавидящих друг друга в жизни

Порой актёры настолько правдоподобно изображают любовь и страсть, что зрители готовы их даже поженить. Или по крайней мере приписать им роман.

Три пары "звёзд" кино, сыгравших великую любовь на экране, но жутко ненавидящих друг друга в жизни
Что посадить под яблоней
Вот что нужно посадить под яблоней: эффективно используйте пространство
Откровения тревел-блогерши: впечатления о жизни в Германии и встрече с немецким хозяином
Петросян рассказал, как сохраняет свою мужскую силу в 78 лет
Мошенничество в Сети стало фактором политического давления Алексей Гончаров Вразумление неразумных: гражданам Украины можно вернуть вменяемость только так Виктор Пахомов Когда в Калифорнии случалось землетрясение, в России рождался новый остров  Сергей Лебедев
В Германии рассказали о невиданной ранее скорости банкротства местных компаний
Прихожая должна быть оформлена только в этих цветах, и никак иначе, призвала дизайнер
Томаты вырастают гигантами без теплицы: огородница из Сибири выращивает эти сорта на открытой земле — урожай впечатляет
Томаты вырастают гигантами без теплицы: огородница из Сибири выращивает эти сорта на открытой земле — урожай впечатляет
Последние материалы
WSJ: Украина из-за износа ВС перейдет к обороне по меньшей мере на год
Дуглас Макгрегор: Зеленский может перенести столицу из Киева во Львов
Польза сосновых шишек для сада огромна
Экономист Чеглов предупредил о росте цен на мясо в России
У местной жительницы из Ростова обнаружили рак груди после жалоб на слабость из-за коронавируса
В Британии допустили отправку военного контингента на Украину
Как Александр Ширвиндт отзывался о русской и европейской кухне
Лариса Долина почтила память умершей 5 лет назад Юлии Началовой
Морозов предлагает подготовить антифранцузский «Искандер» из-за действий Парижа
Белый дом: ВСУ теряют позиции из-за бездействия американского конгресса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников