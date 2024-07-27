Сводка с фронта: Сырский хочет превратить всю Украину в "пехоту", Китай не поддержит второй "саммит мира"

Под Харьковом наступление для Киева станет ещё более кровавым, чем прошлогоднее

4:33 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российская армия продолжает выполнять задачи специальной операции на Украине.

Фото: flickr.com by DVIDSHUB, CC BY 2.0

Представляем сводку с фронта на субботу, 27 июля.

Авдеевское направление

Российская армия тут достигла очередных успехов, продолжая наступать от Прогресса, выйдя к Весёлому, от которого до Желанного остаётся чуть более 2 км. Пока неясно, планируют ли ВС РФ прорываться далее по железнодорожным путям к селу, не вступая в бой за Весёлое и Ивановку. Сейчас оборона ВСУ тут дезорганизована абсолютно.

Возможно, перед рывком на Желанное русская армия все же захочет усилить фланги, ибо торопиться некуда. Генштаб ВСУ, скорее всего, успел вывести из н. п. пункты управления и узлы связи. Полностью освобождён соседний с Прогрессом посёлок Волчье. Также боевики батальона 31-й мехбригады ВСУ попали в окружение. По всей вероятности, речь идет о двух ротах, большая часть солдат которых из "котла" вырваться так и не смогла.

Харьковское направление

Бойцы ГВ "Север" продолжают освобождать приграничные районы.

На Волчанском участке продолжаются ожесточённые бои. В самом Волчанске армия Украины после неудачных так на позиции "северян" проводит перегруппировку и восстанавливает боеспособность. За сутки русские воины отразили одну атаку ВСУ численностью до 10 человек, из них уничтожено четверо.

Шторма "Бесстрашных" ведут бои внутри многоэтажек, планомерно выбивая оттуда националистов. В районе Старицы бандеровцы нарастили усилия по захвату населённика и за сутки два раза атаковал "Северян". Успеха ВСУ не имели, потеряли до 9 солдат убитыми. Помимо этого, в районе н. п. Бугроватка, разведка ВС РФ выявила штурмовую группу неонацистов, и нанесла по ней удар.

Общее продвижение армии РФ на Волчанском участке - до 50 м.

На Липцовском участке "Север" отразил четыре украинские атаки. После двух неудачный атак ночью, ВСУ перегруппировались и предприняли ещё две атаки днём. Успеха враг не имел, потеряв более 15 человек убитыми.

Боевая авиация нанесла два удара ФАБ-3000 и ФАБ-1500 по ПВД противника в районе Липцов и Слобожанского. Уничтожено до 60 боевиков. А всего за прошедшие сутки потери ВСУ тут составили до 200 неонацистов.

По всей вероятности, командование ВСУ будет продолжать попытки прорыва обороны "северян". Поскольку именно на Харьковском направлении враг сосредоточил наиболее боеспособную и крупную свою группировку. Сейчас снижение активности противника вызвано перегруппировкой с выводом подразделений на восполнение потерь.

Но наступление для Киева станет ещё более кровавым, чем прошлогодний "контрнаступ". Для этого есть все предпосылки: кроме проблем с поставками техники, сюда добавилась острая нехватка мотивированной живой силы.

Судороги киевского режима

Главком ВСУ Александр Сырский с Генштабом "хотят превратить всю Украину в пехоту", заявила заместитель главы оборонного комитета Верховной рады Марьяна Безуглая. Она раскритиковала намерение властей повысить налоги ради потребностей ВСУ. По словам нардепа, деньги пойдут на создание очередных "бригад-зомби", а каждая из которых будет стоить Украине 20 млрд гривен.

Командование увеличивает штабы вместо пополнения имеющихся подразделений и держит в военных частях тысячи "мёртвых душ", жалуется Безуглая.

Она также сетует на огромное число сотрудников ТЦК, их сегодня на Украине насчитывается 100 тысяч человек.

А тем временем, в офисе президента Украины началась паника - Китай не поддержит "мирный план Зеленского" и уже отказался участвовать на "втором саммите мира". Для Киева сейчас очень важно сменить негативный международный тренд, что Банковая не может достигнуть мира исходя из заявленных целей, когда на полях сражений украинцы вынуждены только отступать.