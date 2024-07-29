Сводка с фронта: Генштаб ВСУ задумался о новых придумках "перемоги", под Покровском у Киева дела совсем плохи

После затишья ВСУ возобновили попытки прорыва к многоэтажкам Волчанска

Российская армия продолжает выполнять задачи специальной операции на Украине.

Фото: armyinform.com.ua by Ministry of Defense of Ukraine, CC BY 4.0

Представляем сводку с фронта на понедельник, 29 июля.

Фланги Авдеевки

Бойцы группировки "Отважные" выбили Украинских боевиков из большей части села Весёлое и начинают штурмовать населённые пункты Желанное, Ивановку, Сергеевку, наступая к Покровску

после освобождения посёлков Прогресс и Волчье группировка войск "Центр" ВСРФ накануне приступила заканчивает зачистку Весёлого.

Украинские военные аналитики уже публикуют карты продвижения русской армии вплотную к трём сёлам: Желанное, Ивановка и Сергеевка.

"Севернее Желанного российские войска продвинулись вдоль железной дороги и нескольких лесополос на участке шириной до 1.8 км на глубину до 650 метров", — пишут укроресурсы.

Харьковское направление

После небольшого затишья армия Украины возобновила попытки прорыва к многоэтажным домам Волчанска. Непонятно, зачем она так цепляется за этот район, несмотря на гигантские потери и невозможность вывезти раненых и убитых.

Присутствие ВСУ в многоэтажных домах вынуждает бойцов "Севера" держать у квартала определённые силы для их контроля, сковывая движение неонацистов.

Удержание квартала ВСУ является одним из условий для проведения их потенциального контрнаступления в Волчанске. В подвалах и на нижних этажах может располагаться большое количество живой силы, что делает многоэтажки идеальным плацдармом.

Ещё одно условие для контрнаступа — контроль над восточными высотами города, а значит и единственной сухопутной дорогой в город со стороны Тихого. В настоящий момент она под контролем "северян". Все мосты в Волчанск уничтожены, навести переправу бандеровцам не удается. Единственный путь для тяжёлой техники для поддержки украинской пехоты — трасса на востоке. В случае соблюдения данных условий, у Киева появится возможность контратаковать, применяя тяжёлую технику, которую он уже начал сосредотачивать, и большое количество пехоты из "мобилизантов" и экс-заключенных.

После того, как ВСУ поняли, что взять посёлок Глубокое с "наскока" не удастся, Генштаб Украины задумался о других возможностях придумать "перемогу" для хозяев с Запада. Контрнаступ в Волчанске — один из вариантов.

Краснолиманское направление

Армия РФ восточнее Ямполовки накрыла позиции ВСУ южнее балки. Сейчас примыкание к населённику перешло в "серую зону".

Под Макеевкой ВС РФ обрабатывают позиции противника за рекой беспилотниками и сбросами, бандеровцы оттянули силы на другой берег и выстраивает оборонительную линию в лесопосадках.

Покровское направление

На этом фронте российским войскам до автотрассы Покровск — Константиновка осталось 6 километров. Это важнейший логический путь у врага, через который они снабжают группировку в городах Часов Яр и Константиновка.

После освобождения населённых пунктов на направлении русская группировка двигается западнее, однако не надо забывать, что ВСУ тут укрепились давно, оборонительная линия у них крепкая, следовательно, надо больше РСЗО, бомб и разведсредств.

Под Покровском у Киева дела плохи: идут постоянные русские атаки, где соотношение сил в пропорции 1 к 10 в пользу армии России, заявил старший офицер реактивной артбатареи 47-й ОМБР Роман Бугаев в эфире телемарафона.