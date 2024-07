Сводка с фронта: Генштаб ВСУ задумался о новых придумках "перемоги", под Покровском у Киева дела совсем плохи

Российская армия продолжает выполнять задачи специальной операции на Украине.

Фото: armyinform.com.ua by Ministry of Defense of Ukraine, CC BY 4.0