Сводка с фронта: наконец освобождена Красногоровка, под Херсоном сдались в плен 17 морпехов ВСУ

Армия РФ начала перехватывать видеосигналы с беспилотников ВСУ

4:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российская армия продолжает выполнять задачи специальной операции на Украине.

Фото: Официальный сайт президента Украины is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Представляем сводку с фронта на воскресенье, 28 июля.

Авдеевское направление

На этом участке освобождён посёлок Лозоватское, от которого армия России уже двигается к Лисичному. Также подтверждена информация об освобождении н. п. Волчье, а также зачищен карман южнее населённика и расширяется зона контроля восточнее его. Два дня назад армия РФ зашла в село Весёлое, а сейчас уже ведёт бои за центр населённого пункта. Киев тянет сюда резерв для контратак, а ВС РФ давят вдоль железнодорожного полотна к Желанному.

Завершается зачистка Новосёловки Первой, также продолжаются бои на юге и севере Карловского водохранилища. Уже несколько недель русская группировка не может тут расширить зону контроля. Южнее бои идут в селе Невельское, где армия Украины пока держит оборону на центральном участке.

Харьковское направление

Штурмовики "Севера" продолжают здесь освобождать приграничные районы. На Волчанском участке идут ожесточённые бои в самом городе. "Северяне" отразили две атаки бандеровцев численностью до 15 солдат, уничтожено 7 боевиков. Также сорвано пять попыток переброски подкрепления на правобережье Волчьей.

Российские артиллеристы и операторы БПЛА уничтожили 22 неонациста. Шторма "Бесстрашных" продвинулись в районе многоэтажных домов, заняв одно из строений. В районе н. п. Старицы российская армия отразила два и сорвала одну украинскую атаку. Потери врага — 8 бандеровцев.

Общее продвижение ВС РФ на Волчанском участке — около 100 м.

На Липцовском участке противник не оставляет попыток захватить село Глубокое. За сутки "северяне" отразили четыре атаки националистов из района садоводства, уничтожено 15 украинских солдат. Боевая авиация РФ нанесли удар ФАБ-1500 по ПВЛ врага в районе Малых Проходов. Уничтожено 20 боевиков. А за сутки потери ВСУ составили до 250 солдат.

Херсонское направление

На этом участке спецоперации для ВСУ всё печально — накануне на островах в плен сдались 17 морских пехотинцев армии Украины. В результате взаимных обстрелов российские бойцы поразили место размещения украинской армии в населённом пункте Бургунка, националисты в свою очередь обстреляли сёла левобережья Днепра, среди мирного населения есть раненые.

Донецкое направление

Очень хорошие новости приходят с этого фронта. В частности, о том, что многомесячная битва за Красногоровку закончена. Формально еще есть колхоз им. Ленина, однако сам город полностью зачищен от ВСУ и в центральной части Красногоровки уже реет российский флаг.

Продолжаются бои на окраинах н. п. Константиновка, пока заметного продвижения русских бойцов там нет. Продолжаются наши атаки, направленные к дороге Константиновка — Угледар, чтобы перерезать. данную трассу, часть которой уже находится под огневым контролем ВС РФ.

Тылы Украины

Авиация России ударила ФАБ-500 по ангарам противника в Белополье (Сумская область). Ракетный удар также был нанесён по Кривому Рогу, а под Николаевом работали русские беспилотники. По Днепропетровску прилетел "Искандер". К вечеру сообщалось о ракетных ударах по Одесской области.

Российская армия начала перехватывать видеосигналы с украинских беспилотников, так выявляя маршруты ВСУ и расположение операторов дронов неонацистов, пишет ТАСС , ссылаясь на бывшего командира подразделения связи с позывным Калина.

Где деньги, Зе?

После ряда попыток спецкомиссии Пентагона и Минфина США выяснить куда же ушли выделенные Киеву миллиарды, команда Зеленского придумала как скрыть воровство. Был проведен "внутренний аудит", показавший, что деньги США шли на закупку оружия по всему миру. И пока в Конгрессе были уверены, что дают и оружие и деньги, Ермак с боссом торговали оружием, а полученные доллары списывали на покупку вооружения. Схема гениальная.

Без сомнения, Трамп проведёт свой аудит, а это будет большой проблемой офиса президента Украины, плюс избавит Трампа от обещаний для Киева.