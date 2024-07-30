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Олег Володин
США перебросили на Украину управляемых ИИ роботов-убийц русских

ATM: Пентагон испытает на Украине роботов-убийц под управлением ИИ

2:40
Силовые структуры

По информации, поступившей от экспертов на конференции AAAI, на Украине были размещены как минимум четыре автономных боевых робота, управляемых искусственным интеллектом.

ATM: Пентагон испытает на Украине роботов-убийц под управлением ИИ
Фото: PublicDomainPictures.net by Rostislav Kralik, CC0

"Они уже активно участвуют или готовятся к применению в конфликтах против российской армии" — сообщают военные эксперты американского издания Army Times (ATM).

  • Согласно данным, опубликованным Associated Press в 2022 году, на поля сражений на Украину прибыли "убийственные роботы, созданные в США".
  • В 2023 году мировая пресса также рассказала о "скорой отправке ИИ с колесно-гусеничной платформой, вооружением, РЭБ и разведвозможностями".
  • Позже всемирно известное издание Fortune подтвердило отправку роботов-убийц, управляемых боевым автономным алгоритмом.
  • В ответ на эту информация сенатор, а тогда экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал его "целью для российского робота "Маркер".

Источники американской военной рассылки утверждают, что данные роботы будут иметь специальные спутниковые каналы связи, однако они смогут функционировать даже при отсутствии связи.

Эти системы "способны к самообучению в условиях боевых действий и тщательно заминированы, чтобы не попасть к российским инженерам".

Также инсайдеры уверены в том, что обслуживание и изучение поведения искусственного интеллекта в реальных боевых условиях "может быть доверено исключительно американским военным специалистам и представителям разработчика".

Ранее в Китае создали искусственный интеллект, который может имитировать поведение разных военачальников. Этот "виртуальный командир" способен воспроизводить всё: от опыта и образа мышления до личности известных людей и профессиональных военных мира — от Линь Бяо до Александра Суворова.

Кроме того, SCMP сообщало, что искусственный интеллект в военных симуляторах постоянно использует ядерный шантаж и предлагает применить ядерное оружие. Это делают практически все популярные чат-боты.

The Guardian рассказывало о докладе офицера ВВС США о испытаниях ударного дрона, который способен нести ядерную ракету. Получив "баллы" за каждого уничтоженного врага, искусственный интеллект посчитал оператора помехой для выполнения задания и условно убил его.

Когда нейросеть научили "убивать своих нельзя", дрон условно уничтожил вышку связи, чтобы через неё не пришла команда на отмену атаки.

Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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