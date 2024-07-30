По информации, поступившей от экспертов на конференции AAAI, на Украине были размещены как минимум четыре автономных боевых робота, управляемых искусственным интеллектом.
"Они уже активно участвуют или готовятся к применению в конфликтах против российской армии" — сообщают военные эксперты американского издания Army Times (ATM).
Источники американской военной рассылки утверждают, что данные роботы будут иметь специальные спутниковые каналы связи, однако они смогут функционировать даже при отсутствии связи.
Эти системы "способны к самообучению в условиях боевых действий и тщательно заминированы, чтобы не попасть к российским инженерам".
Также инсайдеры уверены в том, что обслуживание и изучение поведения искусственного интеллекта в реальных боевых условиях "может быть доверено исключительно американским военным специалистам и представителям разработчика".
Ранее в Китае создали искусственный интеллект, который может имитировать поведение разных военачальников. Этот "виртуальный командир" способен воспроизводить всё: от опыта и образа мышления до личности известных людей и профессиональных военных мира — от Линь Бяо до Александра Суворова.
Кроме того, SCMP сообщало, что искусственный интеллект в военных симуляторах постоянно использует ядерный шантаж и предлагает применить ядерное оружие. Это делают практически все популярные чат-боты.
The Guardian рассказывало о докладе офицера ВВС США о испытаниях ударного дрона, который способен нести ядерную ракету. Получив "баллы" за каждого уничтоженного врага, искусственный интеллект посчитал оператора помехой для выполнения задания и условно убил его.
Когда нейросеть научили "убивать своих нельзя", дрон условно уничтожил вышку связи, чтобы через неё не пришла команда на отмену атаки.
Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.