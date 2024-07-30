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Любовь Степушова
ВСУ смирились с потерей Торецка: даже "Авдеевку устроить не удалось"

Началась битва за Торецк. Город будет взят, откуда ВСУ не ждали

4:22
Силовые структуры » Военные новости

Первые российские штурмовые группы вошли в Торецк (Дзержинск) и закрепились там. Авдеевку там устроить русским не получится, сожалеют бандеровцы*.

Началась битва за Торецк. Город будет взят, откуда ВСУ не ждали
Фото: vitalykuzmin.net by Кузьмин Виталий, CC BY-SA 4.0

Авдеевка из Торецка не получится

С утра в украинских пабликах появилась новость о том, что россияне "вошли в Торецк" в ДНР.

"В Торецке есть единичные случаи "проскакивания" ВС РФ на подступах к городу. Они якобы неудачны, но боевые столкновения присутствуют", — написал офицер ВСУ, которого цитирует издание "Страна":

"Бои продолжаются фактически на черте города, где-то даже за полсотни метров в его пределах".

Надо делать всё, чтобы "врагу Торецк стоил, как минимум, Авдеевки", страдает в Telegram украинский военный блогер Богдан Мирошников. Иначе, по его словам, можно откатываться бесконечно.

"Ситуация очень трудная, пока без намёка на улучшение", — пишет он.

Ранее Мирошников недоумевал, почему россияне стали атаковать Торецк "в лоб" от Горловки, когда фланги не подтянуты. Теперь именно "в лоб" ВС РФ зашли в город.

ВС РФ начали бои за город Торецк

Минобороны сообщило во вторник, 30 июля, что российские военные освободили населённый пункт Ленинское на торецком направлении ДНР, но это юго-восточнее Торецка.

Telegram-канал "Синяя борода" ближе к вечеру сообщил, что практически весь проспект Пионеров в Железном, ещё одном пригороде Торецка, перешёл под контроль российских войск.

"Это означает, что армия России начинает бои за город", — пишет автор.

Юрий Подоляка уточняет в Telegram, что прорыв в Железном обороны противника автоматически приведёт к падению обороны ВСУ в Нью-Йорке (Новгородском). Аналитик предполагает, что ВСУ придётся быстро выводить своих солдат с позиций восточнее и северо-восточнее Нью-Йорка.

Резервов у ВСУ на Торецк нет

Украинский Telegram-канал "Легитимный" поясняет, что в город россияне зашли пока первыми группами и даже закреплялись на позициях, вынуждая генштаб ВСУ "перебрасывать массово резервы для возврата оборонных укреплений".

Если позиции не укрепить, считает источник канала, то "через неделю-полторы россияне уже будут контролировать первые улицы, а потом начнут выдавливать ВСУ".

"Ситуация усложняется ещё тем, что таких кризисных направлений много в Донбассе и россияне устраивают наступления в разных местах, а генштаб и "офисные" экономят технику для наступления", — пишет "Легитимный".

Действительно, ВС РФ штурмуют по всему фронту СВО. Вот-вот посыплется Покровск (Красноармейск), большая вероятность падения обороны ВСУ около Купянска, в Часовом Яре и на Курахово.

Значение освобождения Торецка

ВС РФ при освобождении города смогут выйти к критичной для снабжения ВСУ трассе Покровск — Константиновка — Часов Яр, что также снизит интенсивность обстрелов Горловки под Донецком.

Освобождение Торецка позволит начать на север штурм Константиновки, важного логистического узла ВСУ и опорного города Славянско-Краматорской агломерации, превращённой в единый укрепрайон,  а также Покровска — на запад.

Занятие Покровска фактически завершает освобождение всей южной части ДНР. Важным моментом является то, что Покровск до 24 февраля 2024 года находился на достаточном удалении от линии разграничения и не укреплён как следует.

*- лидер ОУН-УПА (признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ)

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы торецк
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