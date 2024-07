Генштаб Украины создаёт новую "суперштурмовую" бригаду ВСУ. Где она будет погибать?

Поступила информация, что Генштаб армии Украины создаёт новую "суперштурмовую" бригаду.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, CC BY 4.0