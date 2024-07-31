Генштаб Украины создаёт новую "суперштурмовую" бригаду ВСУ. Где она будет погибать?

Новая "суперштурмовая" бригада ВСУ уже сталкивается с проблемой

Поступила информация, что Генштаб армии Украины создаёт новую "суперштурмовую" бригаду.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, CC BY 4.0

И если потребность в этом подразделении у ВСУ существует уже давно, то вот с задачами, а главное, с комплектованием нового боевого формирования могут возникнуть существенные проблемы.

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Украинская 57-я мотопехотная бригада получила первые "Брэдли" из США, став вторым подразделением в ВСУ с этой американской бронетехникой. Первая боевая часть, получившая эти БМП, — 47-я "Магура", известная сразу по ряду позорно проваленных сражений: "контрнаступу" 2023 года, поражениям в Авдеевке и Очеретино. По всей вероятности, 57-я мотопехотная бригада готовится в "преемники" 47-й ОМБр, но с её боевым применением сразу могут возникнуть трудности, пишет "Военная хроника".

О чём речь?

Сейчас 57-я мотопехотная бригада находится на одном из наиболее непростых для украинской армии участков — под городом Волчанск, на Харьковском направлении. Там подразделение несёт тяжелейшие потери и Генштаб ВСУ привлекает его для штурмов. Увеличить численность в условиях огромных потерь, сопоставимых с потерями "Магуры" времён контрнаступа 2023 года и боёв за Очеретино, невероятно трудно. Но процесс обучения живой силы резервистов бригады обращению с техникой не прекращается даже учитывая все вышеназванные обстоятельства.

Характерно, что в отличие от 47-й ОМБр, созданной как раз под контрнаступление летом 2023 года и укомплектованной мотивированной молодёжью без опыта боёв, личный состав 57-й бригады возрастом заметно старше 40 лет и в мотопехотную активно набираются наводчики и механики-водители и с боевым опытом, и без оного.

Что это значит?

Учитывая направление, где сегодня находится подразделение, а также тактическую и оперативную обстановку, американские Bradley могут быть переданы бригаде для небольшого наступления или сдерживания возможного наступления ВС РФ под Харьковом. Известно, что только "Магура" потеряла 73 штук БМП М2А2, хотя бои велись лишь на двух крайне опасных для техники ВСУ направлениях.

Чтобы 57-я бригада "мотопехов" смогла эффективно применять натовскую технику, может потребоваться по крайней мере столько же M2A2, сколько было отдано 47-й. Получается, что только одной бригаде необходимости поставить больше 200 (оптимально — больше 300) этих БМП. С поставкой этого количества, скорее всего, возникнут сложности, потому что при формально большом числе выпущенных машин (около 6 тысяч единиц разных модификаций) число готовых к бою может быть серьёзно меньше из-за длительного хранения и высокой стоимости техобслуживания.

Вывод

Создание подразделения с большим количеством Bradley рационально лишь при наличии у западной коалиции планов и возможности вести бои соответствующего масштаба. Одной из возможных причин перевооружения 57-й бригады на М2А2 могут быть ожидания Киева, связанные с открытием нескольких опасных направлений, где для сдерживания русских могут понадобиться такие бригады. 47-я "Магура", существующая как явный неудачный концепт "суперштурмового" подразделения по "натовским стандартам", в этих условиях не может закрыть все украинские потребности и нуждается в усилении.