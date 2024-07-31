В США прокомментировали убийство лидера ХАМАС в Тегеране

В США оценили убийство лидера ХАМАС Израилем в Тегеране

4:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В результате атаки Израиля был убит лидер ХАМАС Исмаил Хания, вероятно, речь о точном ударе истребителем F-35, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они раскрывают обстоятельствах этой атаки. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: commons.wikimedia.org by Tomás Del Coro, PDM

Ранним утром 31 июля в своей резиденции в Тегеране был убит председатель политического бюро ХАМАСА Исмаил Хания. Впоследствии ХАМАС прокомментировал, что Хания был убит "в результате сионистского авиаудара по его резиденции в Тегеране после того, как он принял участие в инаугурации нового президента Ирана".

"Хамас объявляет великому палестинскому народу, народам арабских и исламских стран и всем свободным людям мира брата-лидера Исмаила Ханию мучеником", — говорится в заявлении.

Хания возглавляет ХАМАС с 2017 года, хотя, поскольку с 2019 года он проживает за границей, считается, что его влияние уступает влиянию Йехьи Синвара, который возглавляет группировку в самом секторе Газа. Это убийство, в частности, произошло после апрельского израильского авиаудара, в результате которого в секторе Газа погибли трое сыновей Хании и четверо его внуков.

Примечательно, что иранские источники не подтвердили заявления ХАМАС о том, что убийство было совершено в результате авиаудара, что имело бы серьезные последствия для состояния противовоздушной обороны страны. Уже появились предположения, что, если подтвердится, что это был воздушный удар, атака, скорее всего, была осуществлена истребителями пятого поколения F-35, которые обладают усовершенствованными возможностями скрытности, позволяющими уклоняться от радаров, оптимизированными для проникновения в многослойные системы противовоздушной обороны.

При нанесении ударов по целям в Газе и Ливане израильский парк истребителей F-35 смог выдержать необычно высокий темп операций для самолетов, которые, как известно, требуют больших затрат на техническое обслуживание, благодаря резкому увеличению поставок запчастей, как правило, в дефиците, из Соединенных Штатов и многих их европейских союзников. Вашингтон также поставлял управляемое авиационное оружие в значительных количествах.

Малая дальность полета F-35 не позволяет ему долететь до Ирана без дозаправки в воздухе, и предполагается, что Израиль также разработал способ использования внешних топливных баков перед их сбросом, чтобы восстановить скрытность самолета перед приближением к воздушному пространству Ирана.

Уничтожение в результате авиаудара может побудить Иран значительно увеличить инвестиции в свою противовоздушную оборону, возможно, за счет приобретения таких систем, как воздушно-десантная система раннего предупреждения и управления KJ-500, или ускорения развертывания истребителей Су-35 с радарами L-диапазона.

Хания был в Тегеране, чтобы присутствовать на инаугурации президента Ирана Масуда Пезешкиана. Он является последней из многочисленных целей ХАМАСА и Ирана, которых Израиль уничтожил с помощью авиаударов в последние месяцы. 1 апреля в результате израильского авиаудара по дипломатическому зданию Ирана в Дамаске погибли бригадный генерал элитных сил "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции Мохаммад Реза Захеди, его заместитель генерал Хаджи Рахими и десять других, включая нескольких дипломатов со стажем.

Это произошло после точечного удара по Дамаску 25 декабря, в результате которого погиб бригадный генерал Корпуса стражей Исламской революции Сейед Рази Мусави. 3 января заместитель лидера ХАМАС Салех аль-Арури, близкий друг Исмаила Хании, был убит в результате авиаудара по столице Ливана Бейруту.

Эти и многочисленные предыдущие убийства в начале мая породили предположения о том, что гибель президента Ирана Ибрагима Раиси в результате крушения вертолета могла быть связана с вмешательством Запада или Израиля.

Авиаудар по Тегерану, если он подтвердится, будет беспрецедентным и будет означать серьезную эскалацию конфликта, а результаты продолжающегося расследования, проводимого Корпусом стражей Исламской революции, как ожидается, прольют свет на дальнейшие подробности.