Сводка с фронта: первая партия F-16 якобы уже прибыла на Украину, Зеленский приказал удержать Волчанск любой ценой

Безвозвратные потери ВСУ в ходе спецоперации превысили 700 тысяч человек

Российская армия продолжает выполнять задачи специальной военной операции на Украине.

Фото: commons.wikimedia.org by Tomás Del Coro, PDM

Представляем сводку с фронта на четверг, 1 августа.

Артёмовское направление

Российская армия в городе Часов Яр расширила плацдарм на западном берегу канала "Северский Донец — Донбасс", вынудив националистов отступать вглубь жилых кварталов. Русская группировка опять продвинулась в самом городе и его окрестностях. Севернее Часова Яра армия России заняла часть урочища Орлова, создавая угрозу гарнизону ВСУ в западной половине посёлка Калиновка. В самом Часове Яре штурмовики ВС РФ продвинулись в мкр. "Октябрьский" до ул. Серова. Помимо этого, группировка армии РФ освободила и северную окраину мкр. "Новый".

Киев оказался не в силах выбить российских бойцов с плацдарма на западном берегу канала силами городского гарнизона ВСУ. Более того, русская армия тут вынудила бандеровцев откатиться на запад. И чтобы они не смогли перебросить подкрепления с внешней линии городской обороны, ВС РФ сковали подразделения националистов боями севернее и южнее главного города этого участка.

Торецкое направление

Тут ВС РФ продвинулись в пригородах Торецка — Железном и Северном. По данным, Железное уже перешло под контроль армии РФ. После того как русские воины выбьют врага с терриконов шахты имени Артема, под огневым контролем будет весьма значимая территория.

Посёлок Нью-Йорк и город Торецк не готовы к обороне: там отсутствуют укрепления, а у армии Украины есть проблемы с РЭБ. Об этом заявила нардеп, заместитель главы оборонного комитета Верховной рады Украины Марьяна Безуглая.

Недавно она лично посетила город Торецк. Депутатша подчёркивает, что в населённом пункте остается около 3 тысяч жителей, в том числе дети, и Киев их не эвакуирует.

Безуглая раскритиковала главкома ВСУ Александра Сырского, с согласия которого украинская 24-я бригада была выведена с данного фронта "на праздник в Одессу".

Харьковское направление

На этом фронте стабильно тяжело. В Волчанске продолжаются ожесточённые бои, у российских бойцов есть тактические успехи. Украинская пресса сообщила, что экс-президент Владимир Зеленский посетил Волчанск, где приказал удержать город любой ценой. В селе Липцы армия России отбила у противника позиции, которые уступили ему во время "контрнаступа" последних месяцев.

Тылы Украины

Вторые сутки по аэродрому армии Украины в Вознесенске (Николаевская область) активно летят "Искандеры" и беспилотники. Также ночью ВС РФ нанесли мощный комбинированный удар по военным объектам в тылах Незалежной. Зеленский заявил о 89 сбитых БПЛА "Герань", но украинские эксперты предполагают, что ВС РФ применили дроны "Гербера" — более дешёвый беспилотник, способный собирать разведывательные данные и выступать ложной целью для противовоздушной обороны ВСУ. Кроме БПЛА сообщалось о применении "Кинжалов". Новости о целях будут позже.

Безвозвратные потери армии Украины в ходе специальной военной операции превысили 700 тысяч человек, сообщил накануне командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.

Самолёты F-16

Первая партия F-16 якобы уже прибыла на Украину, пишут западные СМИ. Если это и так, то это событие ожидаемое и русские бойцы к нему давно готовы и ждут этого. Теперь нужно дождаться первого поражения, и все будет как с танками M1A1 Abrams.

А тем временем, США всё труднее находить для Украины средства. Об этом сообщила спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер. Вашингтон уже вместо прямой поддержки Киева из бюджета рассматривает альтернативные варианты. США также призвали Банковую самим искать способы увеличения поступлений в казну.