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Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: в Киеве паника из-за скорости продвижения ВС РФ, очередная массированная атака на Севастополь

ВСУ попытались атаковать Севастополь американской ракетой ATACMS

4:30
Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжает выполнять задачи спецоперации на Украине.

ВСУ попытались атаковать Севастополь американской ракетой ATACMS
Фото: commons.wikimedia.org by State Emergency Service of Ukraine, CC BY 4.0

Представляем сводку с фронта на пятницу, 2 августа.

Покровское направление

Тут ВСУ уже не могут сдерживать удары армии России. Несмотря на то, что Киев перебрасывает сюда резерв, с Банковой идут грозные команды "ни шагу назад", ситуация здесь для украинских боевиков критическая. Армия РФ идёт вперёд, добиваясь успехов. Клин вдоль железнодорожного полотна продолжает разрезать оборону ВСУ, как нож.

Уже взята под контроль станция Желанное, начаты бои за посёлок. Восточнее него русские бойцы выбили врага из важного укрепрайона, гарнизон ВСУ тут обречён. Пришла информация, что полностью освобождено село Весёлое, российская армия продолжает давить и в районе Ивановки, а сегодня уже и вошла туда. Словом, фронт у националистов продолжает трещать и расползаться.

В украинских СМИ уже паника из-за скорости продвижения ВС РФ на Покровском участке. Похоже, очеретинская операция продолжает развиваться по плану.

И вот на утро пришли данные, что армия РФ смогла перерезать автотрассу Константиновка — Угледар.

Харьковское направление

Тут ГВ "Север" продолжает сдерживать резервы ВСУ, перебрасываемые с других направлений с целью проведения масштабного контрнаступления. Для поддержания интенсивности боёв и давления на позиции ВС РФ, противник при поддержке дронов безуспешно атакует малыми группами.

На Волчанском участке не стихают бои. За сутки "северяне" отразили две атаки и сорвали четыре переброски резервов на правобережье речки Волчья. Уничтожено не менее 25 националистов.

В районе многоэтажной застройки шторма "Бесстрашных" ведут серьёзные бои за этот квартал. Есть движение в частном секторе. В районе Старицы тоже высокая интенсивность боёв — враг за сутки четыре раза атаковал позиции русский воинов, но успеха не имел. Из 35 боевиков ВСУ уничтожено 20.

На Липцовском участке "Север" отразил четыре атаки бандеровцев с различных направлений, две из них ночью. Потери неприятеля — 20 солдат убитыми.

ВСУ продолжают перебрасывать штурмовиков на территорию садоводческого товарищества на севере Липцов. По ним работают ВКС РФ. За сутки потери врага составили до 290 человек.

Фланги Артёмовска

Тут интенсивные бои идут у Клещеевки, где у ВС РФ есть тактические успехи. В городе Часов Яр русская армия навязывает неонацистам бои, закрепившись в первых домах мкр. "Новый". Боевики контратакуют, минируют фланги, дабы снизить темп продвижения армии России. Оперативная инициатива на стороне русских.

Террористические удары Киева

Этой ночью Киев пытался атаковать Севастополь — на крышу 9-этажного дома упали фрагменты американской ракеты ATACMS.

По предварительным данным, сбито более 4 воздушных целей, сообщает губернатор Михаил Развожаев. О пострадавших не сообщалось.

Как и предполагалось, ВСУ возобновили обстрелы в Белгородской области. За сутки системы ПВО отразили три ракетные атаки на Белгород с применением РСЗО Himars, все ракеты сбиты. Также в небе региона сбита ракета-перехватчик комплекса ЗРК Patriot, которой враг попытался атаковать российский Су-34. Кстати, сегодня в Минобороны РФ отметили, что за сутки российскими военными поражены 3 пусковые установки Patriot.

Сразу после первой информации о переброске самолётов F-16 на Украину над аэродромом в Миргороде появились русские БПЛА. по всей вероятности, аэродром в Полтавской области, несмотря на прилёты, является безальтернативным для Киева и будет применяться как аэродром подскока. Очень возможно, что первый F-16 подловят именно тут.

Оборона Украины трещит по швам, ВС РФ начали наступление
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу крым севастополь
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