Ракета Р-37М. Супервооружение, которое давно ждёт американские самолёты F-16 для уничтожения

Ракета большой дальности Р-37М ставит рекорды по поражению цели

4:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Буквально несколько дней назад самолёт российских ВКС Су-35С сбил МиГ-29 Вооружённых сил Украины.

Фото: Sukhoi Design Bureau, 054, Sukhoi Su-57 by Anna Zvereva, CC BY-SA 2.0

Дело вроде бы обычное, но произошло всё на рекордной дистанции в 213 километров.

Это была российская авиационная ракета большой дальности Р-37М (также имеющая индекс РВВ-БД). А станет ли эта авиаракета главным аргументом против прибывших в Незалежную американских истребителей F-16?

О чём речь?

Данная авиационная ракета обладает весьма достойными характеристиками. Это, пожалуй, самый дальнобойный боеприпас Воздушно-космических войск России для борьбы с воздушными целями противника. Западные аналитики Р-37М проводят под обозначением AA-X-13 Arrow (англ. - "Стрела").

На данный момент боеприпас Р-37М почти не имеет соперников. Ему под силу сбивать цель на расстоянии более 300 километров. Характеристика ракеты позволяет боевой авиации не входить в зону комплексов протвовоздушной обороны и уничтожать воздушные объекты ещё до того, как они будут выходить на атакующие рубежи.

Послужной список

Российское вооружение большой дальности (РВВ-БД) уже показало весьма высокую эффективность в ходе специальной военной операции — вероятность поражения цели этой ракетой составляет коэффициент почти 1.0. За время применения на счету этих ракет украинские самолёты-истребители Су-27 и МиГ-29, фронтовые бомбардировщики Су-24М, а также штурмовики Су-25.

Один из немногих, да и, наверное, единственный конкурент ракете Р-37М в зоне спецоперации — AIM-120 AMRAAM (производства США), но дальность её около 180 километров. Именно с ними самолёты F-16 доставлены на Украину.

Досье

Р-37М (РВВ-БД) — это ракета класса "воздух-воздух" большой дальности, разработанная в России. Она предназначена для поражения воздушных целей на дальних расстояниях.

Ракета способна поражать цели на расстоянии до 300 км. Она оснащена активной радиолокационной головкой самонаведения и может использоваться для борьбы с различными воздушными целями, включая самолёты, вертолёты и крылатые ракеты.

Р-37М может быть установлена на различные типы истребителей, в том числе на Су-35С и Су-57. Она представляет собой современное высокоточное оружие, способное обеспечить превосходство в воздухе и защиту от современных и перспективных средств воздушного нападения.

Характеристики ракеты большой дальности Р-37М

Р-37М (РВВ-БД) — это ракета класса "воздух-воздух” большой дальности, разработанная в России.

Ее основные характеристики включают:

Масса: 510 килограммов,

Длина: 4,06 метра,

Диаметр: 38 сантиметра,

Размах крыльев: 72 сантиметра,

Боеголовка: 60 килограммов,

Пропеллент: твердотопливная ракета,

Рабочий диапазон: 150-400 километров,

Максимальная скорость: 6 Маха (7400 км/ч),

Система наведения: инерциальная система с обновлением курса на середине пути, полуактивная и активная радиолокационные системы самонаведения

Р-37М предназначена для поражения воздушных целей на дальних расстояниях и может быть установлена на различные типы истребителей, включая Су-35С и Су-57.