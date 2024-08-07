Ракета Р-37М. Супервооружение, которое давно ждёт американские самолёты F-16 для уничтожения

Буквально несколько дней назад самолёт российских ВКС Су-35С сбил МиГ-29 Вооружённых сил Украины.
Дело вроде бы обычное, но произошло всё на рекордной дистанции в 213 километров.
Это была российская авиационная ракета большой дальности Р-37М (также имеющая индекс РВВ-БД). А станет ли эта авиаракета главным аргументом против прибывших в Незалежную американских истребителей F-16?
Данная авиационная ракета обладает весьма достойными характеристиками. Это, пожалуй, самый дальнобойный боеприпас Воздушно-космических войск России для борьбы с воздушными целями противника. Западные аналитики Р-37М проводят под обозначением AA-X-13 Arrow (англ. - "Стрела").
На данный момент боеприпас Р-37М почти не имеет соперников. Ему под силу сбивать цель на расстоянии более 300 километров. Характеристика ракеты позволяет боевой авиации не входить в зону комплексов протвовоздушной обороны и уничтожать воздушные объекты ещё до того, как они будут выходить на атакующие рубежи.
Российское вооружение большой дальности (РВВ-БД) уже показало весьма высокую эффективность в ходе специальной военной операции — вероятность поражения цели этой ракетой составляет коэффициент почти 1.0. За время применения на счету этих ракет украинские самолёты-истребители Су-27 и МиГ-29, фронтовые бомбардировщики Су-24М, а также штурмовики Су-25.
Один из немногих, да и, наверное, единственный конкурент ракете Р-37М в зоне спецоперации — AIM-120 AMRAAM (производства США), но дальность её около 180 километров. Именно с ними самолёты F-16 доставлены на Украину.
Р-37М (РВВ-БД) — это ракета класса "воздух-воздух" большой дальности, разработанная в России. Она предназначена для поражения воздушных целей на дальних расстояниях.
Ракета способна поражать цели на расстоянии до 300 км. Она оснащена активной радиолокационной головкой самонаведения и может использоваться для борьбы с различными воздушными целями, включая самолёты, вертолёты и крылатые ракеты.
Р-37М может быть установлена на различные типы истребителей, в том числе на Су-35С и Су-57. Она представляет собой современное высокоточное оружие, способное обеспечить превосходство в воздухе и защиту от современных и перспективных средств воздушного нападения.
Характеристики ракеты большой дальности Р-37М
Р-37М (РВВ-БД) — это ракета класса "воздух-воздух” большой дальности, разработанная в России.
Ее основные характеристики включают:
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