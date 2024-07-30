Россия сегодня производит почти в 8 раз больше ракет Х-101, чем до спецоперации.
Об этом сообщают западные СМИ, отмечая, что в 2021 году в России изготовлено 56 ракет Х-101, а уже в 2023 году — 420 таких ракет. Кстати, сами ракеты Х-101 могут содержать больше полусотни разных деталей иностранного производства, невзирая на многочисленные антироссийские санкции.
Например, пресса Запада утверждает, что два компонента маркированы как "изделия швейцарской компании STMicroelectronics", а всё остальное — американские детали, включая чипы от Analog Devices, Texas Instruments и Intel.
Характерно, что российские компании в прошлом году смогли получить детали, абсолютно идентичные тем, что армия России использовали в январских Х-101, "купив их на рынке и импортировав через КНР".
Стоить напомнить, что 8 июля сразу 6 ракет Х-101 прорвались через плотный купол систем ПВО Киева и поразили там завод "Артём".
Россия продолжает активно развивать и модернизировать свои вооружённые силы, и одним из ключевых элементов этого процесса являются крылатые ракеты Х-101. По состоянию на 2023 год, это вооружение представляет собой одно из самых современных и высокотехнологичных видов оружия, находящихся на вооружении российской стратегической авиации.
Ракета Х-101 была разработана для поражения наземных целей на значительных расстояниях. Она способна преодолевать до 5 500 километров, что делает её одной из дальнобойных крылатых ракет в мире. Основным носителем этих ракет являются стратегические бомбардировщики, такие как Ту-160 и Ту-95МС.
Одной из ключевых особенностей Х-101 является её малозаметность для радаров противника. Ракета выполнена с применением технологий стелс, что значительно затрудняет ее обнаружение и перехват. Это достигается благодаря специальной форме корпуса и использованию радиопоглощающих материалов.
Кроме того, Х-101 оснащена высокоточной системой наведения, что позволяет ей поражать цели с минимальным отклонением от заданной точки. В системе управления ракетой используются инерциальная навигационная система, спутниковая навигация и оптико-электронная система коррекции траектории.
Также следует отметить, что Х-101 может быть оснащена как обычной, так и ядерной боевой частью, что делает её универсальным средством для выполнения различных боевых задач.
Таким образом, крылатые ракеты Х-101 играют важную роль в обеспечении стратегической безопасности России и являются мощным средством сдерживания потенциальных противников.
Х-101 — это стратегическая крылатая ракета класса "воздух-земля”, разработанная российским конструкторским бюро "Радуга”. Она предназначена для поражения важных объектов противника на больших расстояниях. Ракета оснащена комбинированной системой наведения, включающей инерциальную систему с оптико-электронной коррекцией, а также головку самонаведения на конечном участке полета. Х-101 может нести обычную или специальную боевую часть, в зависимости от модификации. Ракета имеет дальность полета до 5500 км и точность попадания до 10-20 метров.
Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.