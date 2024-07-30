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Дмитрий Плотников
Ракета Х-101. Ужас для ВСУ и средство уничтожения националистов Украины

Ракеты Х-101: современное оружие стратегической авиации России

3:48
Силовые структуры » Военные новости

Россия сегодня производит почти в 8 раз больше ракет Х-101, чем до спецоперации.

Ракеты Х-101: современное оружие стратегической авиации России
Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины, CC BY-SA 2.0

Об этом сообщают западные СМИ, отмечая, что в 2021 году в России изготовлено 56 ракет Х-101, а уже в 2023 году — 420 таких ракет. Кстати, сами ракеты Х-101 могут содержать больше полусотни разных деталей иностранного производства, невзирая на многочисленные антироссийские санкции.

Например, пресса Запада утверждает, что два компонента маркированы как "изделия швейцарской компании STMicroelectronics", а всё остальное — американские детали, включая чипы от Analog Devices, Texas Instruments и Intel.

Характерно, что российские компании в прошлом году смогли получить детали, абсолютно идентичные тем, что армия России использовали в январских Х-101, "купив их на рынке и импортировав через КНР".

Стоить напомнить, что 8 июля сразу 6 ракет Х-101 прорвались через плотный купол систем ПВО Киева и поразили там завод "Артём".

О чём речь?

Россия продолжает активно развивать и модернизировать свои вооружённые силы, и одним из ключевых элементов этого процесса являются крылатые ракеты Х-101. По состоянию на 2023 год, это вооружение представляет собой одно из самых современных и высокотехнологичных видов оружия, находящихся на вооружении российской стратегической авиации.

Ракета Х-101 была разработана для поражения наземных целей на значительных расстояниях. Она способна преодолевать до 5 500 километров, что делает её одной из дальнобойных крылатых ракет в мире. Основным носителем этих ракет являются стратегические бомбардировщики, такие как Ту-160 и Ту-95МС.

Преимущество

Одной из ключевых особенностей Х-101 является её малозаметность для радаров противника. Ракета выполнена с применением технологий стелс, что значительно затрудняет ее обнаружение и перехват. Это достигается благодаря специальной форме корпуса и использованию радиопоглощающих материалов.

Кроме того, Х-101 оснащена высокоточной системой наведения, что позволяет ей поражать цели с минимальным отклонением от заданной точки. В системе управления ракетой используются инерциальная навигационная система, спутниковая навигация и оптико-электронная система коррекции траектории.

Также следует отметить, что Х-101 может быть оснащена как обычной, так и ядерной боевой частью, что делает её универсальным средством для выполнения различных боевых задач.

Таким образом, крылатые ракеты Х-101 играют важную роль в обеспечении стратегической безопасности России и являются мощным средством сдерживания потенциальных противников.

Вывод

Х-101 — это стратегическая крылатая ракета класса "воздух-земля”, разработанная российским конструкторским бюро "Радуга”. Она предназначена для поражения важных объектов противника на больших расстояниях. Ракета оснащена комбинированной системой наведения, включающей инерциальную систему с оптико-электронной коррекцией, а также головку самонаведения на конечном участке полета. Х-101 может нести обычную или специальную боевую часть, в зависимости от модификации. Ракета имеет дальность полета до 5500 км и точность попадания до 10-20 метров.

Крылатая ракета Х-101/Х-102 || Обзор
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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