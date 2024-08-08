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Дмитрий Плотников
Танк Т-80БВМ. Из Омска в ВС РФ поступили новые танки, которые не имеют аналогов в мире

В зону спецоперации начали поступать танки Т-80БВМ с новой антидроновой защитой

4:11
Силовые структуры » Военные новости

На места сражений спецоперации стали поступать танки Т-80БВМ с обновлённой антидроновой защитой.

В зону спецоперации начали поступать танки Т-80БВМ с новой антидроновой защитой
Фото: Википедия

На омский танк с учётом его боевого применения военные инженеры установили дополнительную защита верхней полусферы башни. Она будет защищать от беспилотников, управляемых ракет и кумулятивных гранат.

По словам военного представителя Министерства обороны РФ, боевые машины Т-80БВМ по технико-тактическим характеристикам, скорости, манёвренности, управляемости и защищённости превосходят все аналоги натовской военной техники.

Преимущества танка Т-80

В числе главных преимуществ этой боевой машины — газотурбинный мотор мощностью 1 250 "лошадей". Омские "восьмидесятки" считаются наиболее тихими танками — при движении их почти не слышно благодаря особому устройству системы выхлопа.

Т-80БВМ — российская модернизация главного боевого танка Т-80БВ. Разработан и производится он на Омском заводе транспортного машиностроения. Контракт на модернизацию машины был подписан с Минобороны России на форуме "Армия-2017".

Данный танк оснащён газотурбинным мотором ГТД-1250 на 1250 л. с., что обеспечивает ему высокую скорость и манёвренность. "Восьмидесятка" также получила динамическую защиту "Реликт" и новый прицел "Сосна-У", который использует также танк Т-72Б3.

Вооружение танка включает 125-мм гладкоствольную пушку 2А46М-5, 7,62-мм пулемёт Калашникова и комплекс управляемого вооружения "Рефлекс".

Основные характеристики Т-80БВМ:

  • Скорость — 80 км/час;
  • запас хода по шоссе — 500 километров;
  • длина без пушки — 7010 миллиметров;
  • длина с пушкой — 9560 миллиметров;
  • высота — 2220 миллиметров;
  • масса — 46 тонн.

Танк Т-80БВМ находится на вооружении армий РФ и Украины.

Досье

История танка Т-80 начинается в 1968 году, когда перед советскими конструкторами была поставлена задача разработать новую боевую машину на базе танка Т-64. Главной целью было создание танка с улучшенными характеристиками, такими как повышенная скорость и манёвренность, а также меньший шум и легкость управления.

Разработка Т-80 велась в СКБ-2 при Кировском заводе в Ленинграде. Ключевым отличием от предыдущих моделей стало использование газотурбинного двигателя, что позволило значительно улучшить ходовые качества танка.

Первые испытания Т-80 прошли успешно, и в 1976 году он был принят на вооружение Советской армии. Танк отличался высокой скоростью, достигавшей 70 км/ч, и хорошей проходимостью. Благодаря газотурбинному двигателю, Т-80 мог быстро разгоняться и имел хорошую манёвренность.

В последующие годы Т-80 неоднократно модернизировался. Появились модификации Т-80Б, Т-80У и Т-80БВМ, которые отличались улучшенной защитой, вооружением и системами управления огнем.

Танк Т-80 активно использовался в различных военных конфликтах, в том числе в Афганистане и Чечне. Несмотря на свою эффективность, Т-80 имел и некоторые недостатки, такие как высокая стоимость эксплуатации и сложность обслуживания газотурбинного двигателя.

Тем не менее, Т-80 остаётся одним из самых известных и узнаваемых танков в мире. Его уникальные характеристики и возможности продолжают привлекать внимание военных специалистов и любителей военной техники.

В зону СВО начали поступать омские танки Т-80БВМ с новой антидроновой защитой
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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