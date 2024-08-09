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Дмитрий Плотников

Барражирующий дрон "Ланцет". Уникальный хирургический инструмент для удаления опухоли нацизма

Вне конкуренции. БПЛА "Ланцет" — летающий скальпель современной войны
4:42
Силовые структуры » Военные новости

Количество дронов "Ланцет" в Курской области увеличилось в разы.

Вне конкуренции. БПЛА "Ланцет" — летающий скальпель современной войны
Фото: Википедия

БПЛА-камикадзе работают и по одному, и группой (по 3-5 штук), этим быстро достигается нужный эффект в групповом ударе, когда несколько единиц военной техники армии Украины уничтожается за один налёт. Затем по названным координатам работает артиллерия ВС РФ.

Начало

Первые кадры по применению барражирующих дронов "Ланцетов" в зоне спецоперации появились два года назад. С тех пор в Сети опубликовано более 2 тысяч ударов этими боеприпасами. На их счету свыше 1,5 тыс. единиц поврежденной и уничтоженной техники ВСУ на многие миллиарды долларов.

В соотношении цена/эффективность дроны "Ланцет" стали, наверное, самыми результативными для уничтожения самых значимых целей врага, и существенно повлияли на ход ряда оборонительных и наступательных операций в ходе СВО. А за последние 5 месяцев применений "Ланцетов" было больше, чем за всю спецоперацию.

С начала этого года русская армия нанесла ими уже более тысячи ударов. Это столько же, сколько было нанесено за 2022-2023 годы.

Секрет успеха

Конструкция барражирующего дрона"Ланцет" даёт возможность камикадзе на больших скоростях с хирургической точностью пикировать и доставлять противнику "полезную нагрузку". Заметить его почти невозможно: он бесшумен и может летать, имитируя полёт птицы.

А глаз, как у орла…

Комплекс наведения беспилотника обеспечивает максимальную точность при любой погоде благодаря тепловизору. Сейчас на ударных БПЛА начинают применять и новую интеллектуальную систему автоматического выбора и захвата цели.

Послужной список

В списке трофеев "Ланцета" натовские танки M1A1SA Abrams, украинские сторожевые корабли, французские САУ CAESAR, самолёты Су-25 и МиГ-29 ВВСУ и даже ЗРК IRIS-T SLM.

Что такое барражирующий боеприпас?

Это беспилотный летательный аппарат, который после запуска кружит над заданным районом в ожидании цели. Обнаружив её, дрон переходит в атаку и врезается в цель, подрывая боевую часть.

Почему "Ланцет" так популярен?

  1. Высокая точность: оснащён современными системами наведения, что позволяет поражать даже небольшие и подвижные цели.
  2. Невысокая стоимость: по сравнению с традиционными ракетами, "Ланцет" гораздо дешевле, что делает его доступным для массового применения.
  3. Многозадачность: дрон может использоваться для поражения широкого спектра целей: от живой силы до бронетехники и укреплений.
  4. Высокая мобильность: "Ланцет" может запускаться с различных платформ, включая наземные пусковые установки и беспилотные летательные аппараты.

Как работает "Ланцет"?

  1. Запуск: дрон запускается с наземной пусковой установки или с другого летательного аппарата.
  2. Поиск цели: "Ланцет" самостоятельно находит цель, используя системы оптического и радиолокационного наведения.
  3. Атака: После обнаружения цели дрон переходит в атаку и врезается в нее, подрывая боевую часть.

Будущее "Ланцета"

Беспилотник продолжает развиваться. Разработчики постоянно работают над улучшением его характеристик, расширением функционала и созданием новых модификаций. Беспилотные технологии продолжают совершенствоваться, и можно с уверенностью сказать, что "Ланцет" и подобные ему системы будут играть всё более важную роль в современных войнах.

Сегодня конкуренции "Ланцету" нет. Например, Warmate (Польша) и Switchblade )США) за два года СВО из-за сложности использования и дороговизны едва набрали сотню фиксаций применения.

Досье

Дрон-камикадзе "Ланцет" — российский беспилотник, разработанный компанией ZALA AERO, входящей в состав концерна "Калашников". "Относится к классу барражирующих боеприпасов, также известных как дроны-камикадзе.

Характеристики

  • Дальность полёта: до 40 км,
  • Максимальная скорость: до 110 км/ч,
  • Продолжительность полета: до 40 минут,
  • Боеголовка: осколочно-фугасная или кумулятивная,
  • Управление: автономное или по оператору.
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы курская область
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