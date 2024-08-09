Барражирующий дрон "Ланцет". Уникальный хирургический инструмент для удаления опухоли нацизма

Количество дронов "Ланцет" в Курской области увеличилось в разы.
БПЛА-камикадзе работают и по одному, и группой (по 3-5 штук), этим быстро достигается нужный эффект в групповом ударе, когда несколько единиц военной техники армии Украины уничтожается за один налёт. Затем по названным координатам работает артиллерия ВС РФ.
Первые кадры по применению барражирующих дронов "Ланцетов" в зоне спецоперации появились два года назад. С тех пор в Сети опубликовано более 2 тысяч ударов этими боеприпасами. На их счету свыше 1,5 тыс. единиц поврежденной и уничтоженной техники ВСУ на многие миллиарды долларов.
В соотношении цена/эффективность дроны "Ланцет" стали, наверное, самыми результативными для уничтожения самых значимых целей врага, и существенно повлияли на ход ряда оборонительных и наступательных операций в ходе СВО. А за последние 5 месяцев применений "Ланцетов" было больше, чем за всю спецоперацию.
С начала этого года русская армия нанесла ими уже более тысячи ударов. Это столько же, сколько было нанесено за 2022-2023 годы.
Конструкция барражирующего дрона"Ланцет" даёт возможность камикадзе на больших скоростях с хирургической точностью пикировать и доставлять противнику "полезную нагрузку". Заметить его почти невозможно: он бесшумен и может летать, имитируя полёт птицы.
А глаз, как у орла…
Комплекс наведения беспилотника обеспечивает максимальную точность при любой погоде благодаря тепловизору. Сейчас на ударных БПЛА начинают применять и новую интеллектуальную систему автоматического выбора и захвата цели.
Послужной список
В списке трофеев "Ланцета" натовские танки M1A1SA Abrams, украинские сторожевые корабли, французские САУ CAESAR, самолёты Су-25 и МиГ-29 ВВСУ и даже ЗРК IRIS-T SLM.
Что такое барражирующий боеприпас?
Это беспилотный летательный аппарат, который после запуска кружит над заданным районом в ожидании цели. Обнаружив её, дрон переходит в атаку и врезается в цель, подрывая боевую часть.
Почему "Ланцет" так популярен?
Как работает "Ланцет"?
Будущее "Ланцета"
Беспилотник продолжает развиваться. Разработчики постоянно работают над улучшением его характеристик, расширением функционала и созданием новых модификаций. Беспилотные технологии продолжают совершенствоваться, и можно с уверенностью сказать, что "Ланцет" и подобные ему системы будут играть всё более важную роль в современных войнах.
Сегодня конкуренции "Ланцету" нет. Например, Warmate (Польша) и Switchblade )США) за два года СВО из-за сложности использования и дороговизны едва набрали сотню фиксаций применения.
Дрон-камикадзе "Ланцет" — российский беспилотник, разработанный компанией ZALA AERO, входящей в состав концерна "Калашников". "Относится к классу барражирующих боеприпасов, также известных как дроны-камикадзе.
Характеристики
В районе Коренево, Зелёного шляха и Леонидово русские бойцы жёстко разобрали передовые украинские ДРГ, зашедшие в Россию. С рассветом вытеснение продолжилось.