Сводка с фронта: 450 наёмников из Польши хотят зайти в Курскую область, боевики опять погибли в "заливе Свиней"

В нападении на Курскую область могли участвовать экс-заключённые

Российская армия продолжает выполнять задачи по проведению спецоперации на Украине.

Фото: mon.gov.pl by Ministerstwo Obrony Narodowej is licensed under Important notice

Представляем сводку с фронта на субботу, 10 августа.

"Курская битва"

На этом фронте прибывшие резервы ВС РФ остановили продвижение ВСУ. За сутки националисты не смогли существенно продвинуться на главных направлениях, подошедшие подкрепления русских бойцов вступают в бой, стабилизируя фронт.

За сутки бандеровцы при поддержке бронетехники пять штурмовали Коренево, но получили отпор от "космонавтов" (воинов ВКС РФ) и союзных сил, отошли на исходные позиции.

Враг отброшен и с самых важных направлений — автотрасс, ведущих к Рыльску, Курчатову и Льгову. Не удался его прорыв и к Кромским Быкам.

В Судже противник, несмотря на свой численный перевес, так и не смог взять город под контроль. ВСУ уже потеряли инициативу и вынуждены окапываться, пытаясь затормозить наступающих русских. Иными словами, бои перешли в позиционную стадию.

Появляются сообщения, что в атаке Курской области участвуют экс-заключённые, незадолго до нападения мобилизованные в тероборну. Пока официальной информации об этом нет. Также есть информация, что 450 бойцов ЧВК из Польши хотят зайти на данный участок СВО. Задача наёмников — занять и удерживать Суджу и пригород. Этих поляков уже окрестили "католиками-смертниками".

Кинбурнская коса

Противник опять организовал высадку в "заливе Свиней", очевидно, рассчитывая на то, что внимание российской армии приковано к Курскому фронту. Напомним, ночью 6 августа ВСУ там уже попытались высадить десант на 12-ти катерах. Три лодки были потоплены с экипажем, а остальные развернулись и ушли. Накануне ночью неонацисты решили взять реванш, отправив два катера, на которых было 12 боевиков ССО. В этот раз украинский десант был полностью уничтожен.

Режим КТО

В трёх регионах РФ предпринимаются дополнительные меры поддержания правопорядка, обеспечения безопасности и усиления защиты объектов. Как сообщил Национальный антитеррористический комитет, режим КТО введён в Курской, Белгородской и Брянской областях.

Режим КТО подразумевает:

Ограничение движения пешеходов и авто;

Проверку документов, досмотр машин в зоне действия КТО;

Усиление охраны общественного порядка и объектов, подлежащих госохране;

Удаление физлиц с отдельных участков местности и объектов, а также отбуксировка автомобилей;

Приостановка оказания услуг связи или ограничение использования сетей связи и средств связи, отслеживание телекоммуникаций;

Временное отселение физлиц, проживающих в пределах территории, на которой введен КТО в безопасные районы;

Запрет на продажу оружия, боеприпасов и контроль за оборотом лекарств и алкоголя

И т. д.

Введённый режим является самым большим в истории страны по количеству населения и площади.

США идут на эскалацию

Накануне Соединённые Штаты объявили о новом пакете помощи Украине на 125 миллионов долларов.

Общая сумма военной помощи киевскому режиму со стороны Вашингтона при президенте Джо Байдене превысила 56,2 млрд долларов, подтвердили в Пентагоне.

По информации американского оборонного ведомства, 55,6 млрд долларов были выделены Незалежной с момента начала спецоперации.