Российская армия продолжает выполнять задачи по проведению спецоперации на Украине.
Представляем сводку с фронта на субботу, 10 августа.
На этом фронте прибывшие резервы ВС РФ остановили продвижение ВСУ. За сутки националисты не смогли существенно продвинуться на главных направлениях, подошедшие подкрепления русских бойцов вступают в бой, стабилизируя фронт.
За сутки бандеровцы при поддержке бронетехники пять штурмовали Коренево, но получили отпор от "космонавтов" (воинов ВКС РФ) и союзных сил, отошли на исходные позиции.
Враг отброшен и с самых важных направлений — автотрасс, ведущих к Рыльску, Курчатову и Льгову. Не удался его прорыв и к Кромским Быкам.
В Судже противник, несмотря на свой численный перевес, так и не смог взять город под контроль. ВСУ уже потеряли инициативу и вынуждены окапываться, пытаясь затормозить наступающих русских. Иными словами, бои перешли в позиционную стадию.
Появляются сообщения, что в атаке Курской области участвуют экс-заключённые, незадолго до нападения мобилизованные в тероборну. Пока официальной информации об этом нет. Также есть информация, что 450 бойцов ЧВК из Польши хотят зайти на данный участок СВО. Задача наёмников — занять и удерживать Суджу и пригород. Этих поляков уже окрестили "католиками-смертниками".
Противник опять организовал высадку в "заливе Свиней", очевидно, рассчитывая на то, что внимание российской армии приковано к Курскому фронту. Напомним, ночью 6 августа ВСУ там уже попытались высадить десант на 12-ти катерах. Три лодки были потоплены с экипажем, а остальные развернулись и ушли. Накануне ночью неонацисты решили взять реванш, отправив два катера, на которых было 12 боевиков ССО. В этот раз украинский десант был полностью уничтожен.
В трёх регионах РФ предпринимаются дополнительные меры поддержания правопорядка, обеспечения безопасности и усиления защиты объектов. Как сообщил Национальный антитеррористический комитет, режим КТО введён в Курской, Белгородской и Брянской областях.
Режим КТО подразумевает:
Введённый режим является самым большим в истории страны по количеству населения и площади.
Накануне Соединённые Штаты объявили о новом пакете помощи Украине на 125 миллионов долларов.
Общая сумма военной помощи киевскому режиму со стороны Вашингтона при президенте Джо Байдене превысила 56,2 млрд долларов, подтвердили в Пентагоне.
По информации американского оборонного ведомства, 55,6 млрд долларов были выделены Незалежной с момента начала спецоперации.
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.