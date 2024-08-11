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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: самая мощная атака на Курск, ряд российских Telegram-каналов ради хайпа сеет панику в РФ

Взятие Курчатовской АЭС — смысл операции ВСУ в Курской области
3:48
Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжает выполнять задачи по проведению специальной операции на Украине.

Взятие Курчатовской АЭС — смысл операции ВСУ в Курской области
Фото: http://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/photo/gallery.htm?id=60832@cmsPhotoGallery by Ministry of Defence of the Russian Federation, CC BY 4.0

Представляем сводку с фронта на воскресенье, 11 августа.

"Курская битва"

Подтянувшиеся русские резервы на приграничье позволили армии РФ выбить врага из населённых пунктов Мартыновка и Малая Локня. Противник при этом продолжает стягивать в Суджанский район живую силу, меняя тактику прорывов на общевойсковую операцию — ВСУ подключают к наступлению танки и механизированные части. Главной целью неонацистов остаётся Курчатовская АЭС — силы украинцы концентрируют в районах посёлков Обуховка и Любимовка.

ВСУ огневую подготовку к попыткам прорыва проводят и в н. п. Коренево. По всей вероятности, националисты ожидают прибытия второго эшелона — новые подразделения могут начать атаку в направлении Рыльска и Льгова от Глухова, надеясь выйти во фланги с запада.

Итак, на прорыв к АЭС бандеровцы поставили всё, взятие АЭС — смысл операции в Курской области. Ситуация для российской армии остается напряжённой, но бойцы ВС РФ без лишних слов выполняют свой долг и делают всё, чтобы вышвырнуть неонацистов из русского приграничья.

В атаке на Курскую область Киев и НАТО сжигают технику. По различным оценкам, в атаках на приграничье РФ участвуют в совокупности примерно 400 единиц бронетехники и артиллерии, главным образом, техника это западная. Даже по совокупности производства всех членов альянса, это немало. Для отдельных европейских доноров — это критическая цифра, а если данная техника останется разбитой на приграничье России, это будет жуткий удар по потенциалу Киева.

Террористические удары Киева

Курск сегодня ночью отразил самую массированную атаку врага с начала СВО. Сообщалось как минимум о десяти взрывах. Врио главы Курской области Алексей Смирнов отчитался о ночном обстреле Курска. По его словам, есть пострадавшие. По последней информации, пострадало 13 человек.

Над регионом сбиты 4 украинские ракеты "Точка-У" и 14 дронов, сообщило Минобороны РФ. Осколок одной из сбитых ракет упал на жилой многоэтажный дом.

Над Воронежской областью за сбиты 16 беспилотников, 3 дрона — над Белгородской и по одному над территориями Орловской и Брянской областей.

О панике в Telegram-каналах

Опять ряд российских военных Telegram-каналов разгоняет панику и вбрасывает ложную информацию. Сегодня ночью они написали о прорыве ВСУ в Беловском районе Курской области. Сообщалось также о прорыве границы РФ еще на одном участке, вбросив данные о проходе колонн танков и тяжелой техники. Некоторые заявили о боях в административном центре Беловского района.

Однако позже информация о боях в Белой не подтвердилась. Речь идет о боестолкновениях на госгранице, вдоль которой Киев активно перебрасывает технику в последние дни, а украинские СМИ умело разгоняют панику.

Честные военные блогеры уже обратились к "хайпожорам", призвав прекратить распускать слухи и сеять панику среди населения России. Ведь именно этого и добиваются враги. Чтобы россияне стали паниковать, чтобы в сердцах поселился страх, чтобы стали действовать иррационально.

Уничтожение танка и бронеавтомобиля ВСУ в приграничном районе Курской области
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу волчанск курская область
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