Рестайлинговый Як-130М. Тренировочный самолёт, который вырос до лёгкого штурмовика

На "Армии-2024" представили глубоко модернизированный самолёт Як-130М

4:25 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Входящая в "Ростех" Объединенная авиастроительная корпорация представит на начавшемся форуме "Армия-2024" глубоко модернизированный самолёт Як-130М.

Фото: flickr.com by Paul, CC0

Воздушная машина будет иметь новые боевые возможности, пишет РИА Новости, со ссылкой на первого заместителя генерального директора государственной корпорации Владимира Артякова.

Раньше самолёт Як-130 разрабатывали как "продвинутую" машину для обучения военных пилотов. Сейчас данный самолёт позиционируется на экспорт как лёгкий штурмовик.

О чём речь

Ранее сообщалось, что учебно-боевой Як-130 пройдёт модернизацию, которая будет рассчитана на выполнение специальных задач. Об этом рассказал генеральный директор ПАО "Яковлев" Андрей Богинский. Кстати, это предприятие образовалось после ребрендинга авиакорпорации "Иркут".

Характерно, что Як-130 — это учебно-боевая машина, которая была разработана для замены учебно-тренировочных самолётов L-39. Создание "Яка" началось ещё в Советском Союзе, но серийное производство было запущено уже после его распада.

Этот самолёт способен выполнять манёвры, характерные для истребителей 4-го и 5-го поколений. Свой первый полёт Як-130 совершил в 1996 году, а в 2009 году были завершены его лётные испытания.

Сегодня Як-130 используется не только как учебный самолёт, но и в качестве лёгкого штурмовика. Он может нести различное вооружение, включая неуправляемые авиаракеты С-8, более тяжёлые С-13 и С-25ОФМ, а также авиабомбы массой до 500 кг, в том числе управляемые. Кроме того, Як-130 способен нести оружие класса "воздух-воздух", например, ракеты с инфракрасной системой самонаведения Р-73.

"Рестайлинг"

Як-130М — это "рестайлинговая" версия учебно-боевого Як-130. Репрограммирование системы управления даёт возможность готовить лётчиков не только для российских боевых самолётов, но и для самолётов НАТО.

Справка

История создания Як-130 началась в конце 1980-х годов, когда в СССР объявили тендер на разработку учебно-тренировочного самолёта. Это было связано с необходимостью замены устаревших учебно-тренировочных L-39, которые использовались для подготовки пилотов.

В тендере приняли участие несколько конструкторских бюро, но в итоге были выбраны проекты Як-130 и МиГ-АТ. Разработка этих самолётов велась совместно с иностранными партнёрами: Як-130 — с итальянской компанией Aermacchi, МиГ-АТ — с французской фирмой Snecma.

Первый полёт опытный Як-130 совершил 25 апреля 1996 года. В феврале 2005 года на нём совершил полёт действующий на тот момент главнокомандующий ВВС РФ Владимир Михайлов. В декабре 2009 года испытания были закончены.

Серийное производство Як-130 началось в 2009 году.

L-39

L-39 "Альбатрос" — это учебно-тренировочный самолёт 2-го поколения реактивных самолётов. Его создали в ЧССР для замены учебно-тренировочного L-29 "Дельфин", и выбран он был основной учебно-тренировочной машиной стран-участниц Организации Варшавского договора в 1972 году.

Серийное производство L-39 осуществлялось компанией Aero Vodochody до 1999 года. Всего построено 2868 штук L-39.

Предназначен он для первоначального обучения технике пилотирования в простых и сложных метеоусловиях, для обучения элементам боёв, связанными с перехватом воздушных целей визуально, а также работе по наземным целям.