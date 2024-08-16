Отставить радужные реляции: что нужно исправить в работе военной пропаганды РФ в ходе СВО

Просчёты и пороки российской военной пропаганды: что не так

13:20 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Очевидно, что наряду с боевыми действиями на украинском фронте идёт ожесточённая идеологическая и нравственно-психологическая война нашей страны с изощрённым в использовании СМИ и не останавливающимся перед самыми наглыми провокациями противником.

Фото: www.vitalykuzmin.net by Кузьмин Виталий Владимирович, CC BY-SA 4.0

И без победы в этой влияющей на сознание миллионов мирных обывателей борьбе одолеть сплотившего свои силы врага не удастся. Главную роль в сопутствующем событиям на фронте информационном противостоянии, безусловно, играют военные пропагандисты. Слово "пропаганда" не следует воспринимать негативно, поскольку его прямое лексическое значение — "распространение в массах и разъяснение каких-либо воззрений, идей, учений, знаний". Поэтому военные пропагандисты — это заслуживающие уважения передовые бойцы идеологического фронта.

Очевидно, что военная пропаганда должна служить надёжным и эффективным инструментом достижения победы и предоставлять информацию, которая обладает двумя важнейшими качествами: правдоподобием и достоверностью. Если исчезает доверие к пропаганде, то она из оружия победы превращается в инструмент поражения. Главными задачами российской пропаганды с самого начала СВО должны были стать сплочение общества, подготовка к возможным лишениям и испытаниям, аргументированное и убедительное объяснение того непреложного факта, что наша страна сражается за своё существование с грозным, коварным и превосходящим её по экономическим возможностям врагом.

И без мобилизации всех ресурсов победить в этой беспощадной схватке, которая может растянуться на долгие годы, Россия, не имеющая мощных и надёжных союзников, не сможет. Поэтому лейтмотивом нашей пропаганды следовало избрать слова из знаменитой песни: "Идёт война народная, священная война!"

А вот что вместо лейтмотива...

К сожалению, многие наши информационные каналы, в том числе официальные, вместо того, чтобы призывать народ встать на защиту Родины, принялись убаюкивать его победными сводками с фронта и измышлениями о том, что победа не за горами, а ВСУ, куда гребут без разбора немотивированных "мобиков", вот-вот разбегутся.

Результат такой странной трактовки действительности налицо: впервые за много лет враг топчет русскую землю, десятки тысяч наших соотечественников превратились в беженцев, шоковое состояние общества, задающегося горестным вопросом: неужели наши командующие настолько бездарны, что пропустили очередную оплеуху от украинской армии, которая, по бравурным уверениям наших официозов, фактически утратила боеспособность?

Не только пропагандистов, но и обыкновенных, не очень разбирающихся в основах военной науки граждан условно можно разделить на три группы: паникёры, реалисты и охранители. К первой группе, например, относится моя младшая дочь, которая, узнав о вторжении ВСУ в Курскую область, замучила меня вопросом, не захватят ли украинцы Краснодарский край. Успокоить её удалось лишь обещанием в случае наступления врага на Кубань бежать в Северную Осетию, поскольку Украина вряд ли планирует присоединение Кавказа.

Себя я отношу к скептическим реалистам, поскольку, написав несколько книг по военной истории, знаю цену бравым репортажам с фронта и цифрам потерь врага, приводимым официальными лицами в генеральских погонах. Есть ещё реалисты-оптимисты, и я бы очень хотел оказаться в их числе, однако жестокие реалии нынешней войны не вселяют надежду на достижение в ближайшем будущем озвученных нашими руководителями целей СВО.

Так, зная количественный и качественный состав Черноморского флота, я не ожидал от него удачных операций и значительного влияния на ход сухопутных сражений. Увы, повторилась ситуация Великой Отечественной войны, когда нам нужны были многочисленные десантные суда и корабли огневой поддержки, а их в наличии не оказалось.

Кроме того, я черпаю информацию в основном из официальных источников и, общаясь с родственниками и знакомыми на Украине, могу сделать вывод, что тяготы украинцев нашей пропагандой изрядно преувеличены.

Так, например, мой бывший ученик, ныне видный астролог, преспокойно продолжает зарабатывать деньги через интернет, поскольку электричество в Одессе отключают не так уж и часто. По крайней мере, не чаще, чем в Новороссийске, где вода в квартиры подаётся по 4 часа в сутки, фонтаны отключены в целях экономии электроэнергии, улицы завалены мусором, а въехать в город и выехать из него невозможно из-за гигантских "пробок". На местном уровне даже возникла мрачная шутка: "Бомбят Украину, а страдает Новороссийск".

Так вот, опираясь на доступную мне информацию, в недавней статье я спрогнозировал успешное наступление наших войск на Сумы и Чернигов. В реальности вышло всё наоборот: враг неожиданно для наших командующих вторгся в Курскую область! Я и предположить не мог, что у нас не окажется мобильных резервов, которые можно было бы быстро перебросить к границе!

На всю страны прозвучал доклад начальника Генерального штаба, обещавшего президенту в течение трёх суток выбить врага с территории России. К сожалению, этот доклад продемонстрировал, какую по качеству информацию от высших должностных лиц получает наш верховный руководитель. Самое поразительное, что легионы охранителей принялись объяснять народу, что наступление ВСУ в Курской области грозит Украине жестокой расплатой и приведёт её к скорому поражению.

Один из экспертов на Первом канале даже предположил, что российские стратеги специально заманили врага на свою территорию. Эту мысль тут же подхватили и другие безудержные оптимисты. И ничто их не смущает! Даже тот факт, что тысячи курян и белгородцев, вынужденных бежать из своих домов под огнём вражеских орудий и реактивных систем, лишились всего имущества, а некоторые — и жизни!

Вообще политические ток-шоу на нашем телевидении зрелище не для слабонервных. Наслушавшись агрессивных кликушеских воплей, залихватски пренебрежительных оценок ВСУ, радужных прогнозов, которые упорно не сбываются, любой здравомыслящий гражданин обеспечит себе бессонную ночь. Справедливости ради следует сказать, что среди экспертов попадаются военные и политические аналитики, которых интересно и полезно слушать. Однако они всегда в меньшинстве.

А солируют одни и те же лица из числа оптимистов и охранителей, причём наперёд известно, что именно каждый из них скажет. Давно пора сменить общий тон подобных идеологических мероприятий и приглашать на них серьёзных, не ангажированных властью людей, не боящихся говорить народу правду.

Разумеется, правда иногда бывает очень горькой, но без неё наша военная пропаганда лишь расслабляет общество, а значит, играет на руку противнику! Необходимо честно признать, что украинские солдаты психологически устойчивы и хорошо подготовлены, штабы противника работают по меньшей мере не хуже, чем российские, а разведка ВСУ и НАТО далеко превосходит нашу. К тому же не стоит изображать Зеленского наркоманом, недоумком, кровавым клоуном и т. д. Может, он действительно такой, но с ролью, предписанной ему западными кураторами, справляется отлично.

Однако откуда в нашем обществе повальная тяга к припискам и показухе, холопское желание угодить начальству, представив даже трагическую ситуацию в розовом свете? Я уверен, все проблемы российского общества берут начало в школе! Общеизвестно суждение о том, что "войны выигрывают школьные учителя". Однако уже больше 30 лет чиновники твердят педагогам о "правах детей", которых ни в коем случае нельзя ничем обидеть, напрягать, заставлять выполнять самые естественные требования.

В результате произошли полная деморализация и деградация учительского корпуса. Если разъярённые мамаши набросятся на строгого учителя из-за того, что он поставил их детишкам якобы несправедливые оценки или сделал оскорбительное, по их мнению, замечание, то администрация школы обязательно будет на стороне учеников и родителей. О честной оценке знаний и говорить не приходится: ставить "двойки" нерадивым Митрофанушкам фактически запрещено.

В результате нынешняя система просвещения во множестве плодит расслабленных бездельников, зато в отчётах всё в порядке. Мне невольно кажется, что в нынешнем министерстве просвещения засели западные шпионы, агенты влияния и саботажники.

Приведу анекдотический пример из своей педагогической деятельности. Поскольку я всячески досаждал начальству статьями о школе, которые публиковала "Литературная газета"? и они попадали в топ новостей, меня определили работать в самых слабых классах. Несколько лет подряд я проверял так называемые ВПР (всероссийские проверочные работы) вполне объективно, то есть ставил в каждом классе по 10-15 "двоек". Это, разумеется, вызывало недовольство администрации школы, которая вежливо попросила меня проверять работы учеников не по-честному, а "как требуется". Решив не конфликтовать с начальством, я с некоторыми угрызениями совести подтасовал оценки в лучшую сторону. Результат меня буквально ошарашил: за свой "честный" труд я получил грамоту министерства просвещения!

Необходимо перестроиться

Но если бы подобная ситуация была только в системе образования... Нынешний министр обороны принялся за очистку авгиевых конюшен в своём ведомстве, но коррупцией и бесчестием пронизано всё наше общество. Вот что страшно! Используя образы Гайдара, можно сказать, что кибальчиши проливают кровь на фронте, Тимур и его команда (понятно, что не Тимур Иванов!), не жалея сил, помогают им защищать Родину и сражаться с нацизмом, а буржуины и плохиши, окопавшиеся в тылу и занявшие доходные места, продолжают жировать и грабить собственный народ. Однако способна ли буржуинская Россия, исповедующая потребительскую мораль, победить в смертельной битве с Западом? Ответ, мне кажется, очевиден.

Я много раз писал о том, что российское общество должно, обязано перестроиться, иначе всем нам грозит неминуемая и позорная гибель. Однако такое впечатление, что отрадные перемены происходят только в столице, которая буквально пухнет от сытости и довольства. Задумываются ли руководители СМИ, как воспринимаются репортажи о буйном процветании Москвы в провинции, лишённой всех этих буржуинских благ, особенно в тех городах и весях, которые постоянно подвергаются ударам ракет и дронов?

Кстати, некоторые аналитики прогнозируют неизбежную войну России с НАТО. И если существует хоть малейшая опасность подобного развития событий, то с государственной точки зрения в высшей степени неправильно концентрировать значительную долю промышленности, науки и финансов в одном городе. В случае войны врагу хватит одного удара по Москве, чтобы обезглавить всю страну! Учитывая пламенную "любовь" Запада к нашему богоспасаемому Отечеству, столица России должна находиться далеко за Уралом, например, в Барнауле или Иркутске.

Прогноз о "заморозке"

Мне бы очень хотелось завершить эту статью оптимистическим прогнозом. Но правда важнее. Вероятно, конфликт с Украиной рано или поздно будет "заморожен" по линии фронта. И хорошо, если эта линия пройдёт хотя бы по Днепру. Присоединение к РФ новых областей мировое сообщество, кроме наших немногочисленных союзников, не признает. Вслед за этим Запад начнёт подготовку новой агрессии против нашей странны. А это значит, что нам придётся значительно увеличить военные расходы и довести численность вооружённых сил как минимум до трёх миллионов человек, пожертвовав экономическим и социальным развитием и руководствуясь принципом "Не до жиру, быть бы живу".

Однако все эти меры окажутся совершенно бесполезными, если не будут вовремя проведены глубокие социально-экономические реформы, направленные на создание справедливого, динамично развивающегося общества. Эти преобразования давно назрели. Дальше сидеть в трясине у нас не получится.