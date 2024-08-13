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Петр Ермилин

В США прокомментировали уничтожение трех батарей Patriot на Украине

В США оценили уничтожение трех батарей Patriot ВСУ
2:47
Силовые структуры » Военные новости

На Украине были успешно выведены из строя американские ракетные батареи Patriot и радиолокационной станции AN/MPQ-65, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они описывают обстоятельства этой нейтрализации. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

В США оценили уничтожение трех батарей Patriot ВСУ
Фото: https://www.dvidshub.net/image/7398044/jgsdf-western-army-commander-visits-bilateral-air-defense-training-during-orient-shield-22 by Maj. Trevor Wild is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/public_domain

11 августа сообщалось, что российские вооруженные силы успешно нанесли удары по трем ракетным батареям класса "земля-воздух" и радиолокационной станции AN/MPQ-65 на Украине. Место нанесения ударов и виды средств, использованных для их уничтожения, остаются неизвестными. В отличие от ряда предыдущих сообщений об уничтожении систем Patriot, в публичной сфере не появилось ни одного видеоматериала, подтверждающего это. Ракетные комплексы Patriot стали приоритетными для применения российскими вооруженными силами с середины 2023 года, после того как первые системы были поставлены в мае того же года.

Системы были предоставлены Германией, Нидерландами и Соединенными Штатами, ожидаются дальнейшие поставки из Испании и США. Их сложность и годы обучения, необходимые для их эксплуатации, привели аналитиков к общему выводу о том, что подрядчики из западных стран, вероятно, будут играть центральную роль в их эксплуатации. Поставка "Пэтротов" на Украину была отложена из-за серьезного истощения ее системы противовоздушной обороны советского производства С-300 и "Бук", которые ранее представляли собой самый большой арсенал ракет класса "земля-воздух" в любой европейской стране.

10 марта были опубликованы некоторые из наиболее четких кадров уничтожения систем Patriot, на которых днем ранее был показан баллистический ракетный комплекс "Искандер-М", использующий данные о наведении с находящихся поблизости беспилотных летательных аппаратов для нанесения высокоточных ударов по системам и сопровождающим их С-300. Это произошло недалеко от населенного пункта Сергеевка в спорной Донецкой области.

Аналитики, пишущие для Forbes, отмечали, что уничтожение систем противовоздушной обороны позволило наносить удары по украинским силам в регионе практически безнаказанно. С тех пор были опубликованы новые кадры успешных ударов "Искандеров" по системам Patriot. Потеря систем Patriot особенно чувствительна из-за глобального дефицита поставок таких систем, в том числе со стороны США. Собственный армейский арсенал США все более истощается.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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