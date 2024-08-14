Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников

Мобилизация и фейки. Зачем Запад вбрасывает ложную информацию в наше общество

Слухами о мобилизации в России Запад хочет напугать нас
3:43
Силовые структуры » Военные новости

Западные СМИ сообщили, что Кремль якобы рассматривает вариант с возможностью объявления в РФ новой волны мобилизации к концу года.

Слухами о мобилизации в России Запад хочет напугать нас
Фото: mos.ru is licensed under CC0

Об этом в частности, пишет агентство Bloomberg.

По словам автора статьи, мобилизация будет являться "ротационной мерой" для замены бойцов ВС РФ, находящихся на фронте с 2022 года.

А ради чего Запад вбрасывает эту информацию? Или он что-то знает и "работает на опережение"?

На эти вопросы в беседе с корреспондентом Pravda.Ru ответил профессор кафедры государственной политики факультета
политологии МГУ, президент Академии политической науки (АПН) Олег Шабров.

В западных СМИ появляется такая информация о том, что якобы в России будет объявлена новая волна мобилизации к концу года. Ради чего Запад такие вбросы информационные делает? Что хотят этим добиться?

"Во-первых, трудно сказать, насколько это соответствует истине. Я думаю, что у них недостаточно оснований для однозначных прогнозов. Во-вторых, они рассчитывают на нашу аудиторию, чтобы вызвать негативную реакцию. А что касается своей аудитории, нужно показывать, что Россия находится в не очень удобном положении, что Россия проигрывает, ей приходится дополнительно напрягаться, и дела у Украины идут неплохо.

Они просто создают необходимое для них впечатление у собственной аудитории. Я думаю, что они рассчитывают, что наши граждане тоже читают и тоже какое-то настроение могут испытывать по этому поводу. Я только сегодня в сетях наткнулся по поводу требований мобилизации, что в этом нет необходимости и так далее. Идёт дискуссия по этому поводу и у нас в сетях, я думаю, что это и на нас тоже рассчитано для того, чтобы сгустить немножко краски".

Возможен ли такой вариант, что СМИ западные что-то знают и работают уже на опережение?

"Они не могут знать точно такой информации. Я думаю, что об этом не знают точно даже те, кто принимают решения. Все будет зависеть от ситуации на этом направлении. Я вот определенно точно не знаю ничего об этом, а уж западные таблоиды тем более".

Справка

Мобилизация — это комплексный процесс, направленный на приведение страны в состояние готовности к войне. Это включает в себя широкий спектр мероприятий, затрагивающих практически все сферы жизни общества.

Основные аспекты мобилизации

Военная:

  • Призыв граждан на военную службу.
  • Перевод вооруженных сил на военное положение.
  • Перебазирование войск и военной техники.
  • Мобилизация резервистов.

Экономическая:

  • Перевод предприятий на военный режим работы.
  • Ограничение гражданских свобод в пользу военных нужд.
  • Введение государственного регулирования экономики.

Социальная:

  • Эвакуация населения из опасных районов.
  • Ограничение свободы передвижения.
  • Введение цензуры и пропаганды.

Цели мобилизации:

  • Обеспечение безопасности государства.
  • Создание условий для эффективного ведения военных действий.
  • Концентрация всех ресурсов на достижение военных целей.

Виды мобилизации:

  • Частичная: мобилизация определенной категории граждан или воинских формирований.
  • Общая: мобилизация всех ресурсов страны.

Мобилизация — это серьёзное испытание для любого государства и общества. Решение о мобилизации принимается высшим руководством страны в исключительных случаях.

Оператор дронов Ланцет-52 показал работу на Украине
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу олег шабров
Обсудить
Новости Все >
Сериал "Джентльмены" от Гая Ричи получит продолжение
Врач Тяжельников: безопасная порция мёда — не более 2–3 чайных ложек
Заточить лопату поможет наждачная бумага
Mafia: Definitive Edition теперь доступна в Game Pass
Кинокомпания Warner Bros. подала заявку на регистрацию логотипа в России
Австрия заявила о риске при прекращении поставок газа из РФ
Продукты, вызывающие голод: как выбрать еду, чтобы оставаться сытым
Больше всего квартир продаётся в восточной части Москвы
Врач Саламатина: после 45 лет каждый год нужно сдавать восемь анализов
Генетически модифицированная древесина может хранить углерод и сокращать выбросы
Популярное
Сводка с фронта: ВКС РФ погасили свет в Сумах и области, в Одессе уничтожен командный пункт Patriot

Армия России остановила ДРГ Украины на ряде участков. Ключевой тезис — "ВСУ не контролируют Суджу" и не контролировали.

ВСУ в Курской области окопались, а теперь медленно, но верно гибнут
У конкурента России на рынке зерна возникли большие проблемы
L-frii: у одного из главных конкурентов России на рынке зерна серьёзные проблемы
Запеканка с кабачками и сыром: просто натрите кабачки и запеките с остальными ингредиентами
Baijiahao: Россия отказала китайским компаниям в многомиллиардном контракте
Слухами о мобилизации в России Запад хочет напугать нас Дмитрий Плотников Украина признана банкротом, её активы будут распроданы "фондами-стервятниками" Любовь Степушова Утечка отчётов ЦиПСО: "Панику и ужас наводим от Курска до Москвы" Олег Володин
Салат из огурцов по-гречески: с варёными яйцами, чесночком и заправкой из йогурта
Сводка с фронта: 80-я и 82-я ОДШБр ВСУ требуют срочного вывода из Курской области, всё в приграничье уже напоминает сафари
Курица в сливочном соусе с огурцами: безумно вкусно с любым гарниром
Курица в сливочном соусе с огурцами: безумно вкусно с любым гарниром
Последние материалы
Россия предлагает альтернативу Красному морю и Суэцкому каналу
Слухами о мобилизации в России Запад хочет напугать нас
Заточить лопату поможет наждачная бумага
Mafia: Definitive Edition теперь доступна в Game Pass
Кинокомпания Warner Bros. подала заявку на регистрацию логотипа в России
Австрия заявила о риске при прекращении поставок газа из РФ
Продукты, вызывающие голод: как выбрать еду, чтобы оставаться сытым
Больше всего квартир продаётся в восточной части Москвы
Врач Саламатина: после 45 лет каждый год нужно сдавать восемь анализов
Генетически модифицированная древесина может хранить углерод и сокращать выбросы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.