Мобилизация и фейки. Зачем Запад вбрасывает ложную информацию в наше общество

Слухами о мобилизации в России Запад хочет напугать нас

3:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Западные СМИ сообщили, что Кремль якобы рассматривает вариант с возможностью объявления в РФ новой волны мобилизации к концу года.

Фото: mos.ru is licensed under CC0

Об этом в частности, пишет агентство Bloomberg.

По словам автора статьи, мобилизация будет являться "ротационной мерой" для замены бойцов ВС РФ, находящихся на фронте с 2022 года.

А ради чего Запад вбрасывает эту информацию? Или он что-то знает и "работает на опережение"?

На эти вопросы в беседе с корреспондентом Pravda.Ru ответил профессор кафедры государственной политики факультета

политологии МГУ, президент Академии политической науки (АПН) Олег Шабров.

В западных СМИ появляется такая информация о том, что якобы в России будет объявлена новая волна мобилизации к концу года. Ради чего Запад такие вбросы информационные делает? Что хотят этим добиться?

"Во-первых, трудно сказать, насколько это соответствует истине. Я думаю, что у них недостаточно оснований для однозначных прогнозов. Во-вторых, они рассчитывают на нашу аудиторию, чтобы вызвать негативную реакцию. А что касается своей аудитории, нужно показывать, что Россия находится в не очень удобном положении, что Россия проигрывает, ей приходится дополнительно напрягаться, и дела у Украины идут неплохо. Они просто создают необходимое для них впечатление у собственной аудитории. Я думаю, что они рассчитывают, что наши граждане тоже читают и тоже какое-то настроение могут испытывать по этому поводу. Я только сегодня в сетях наткнулся по поводу требований мобилизации, что в этом нет необходимости и так далее. Идёт дискуссия по этому поводу и у нас в сетях, я думаю, что это и на нас тоже рассчитано для того, чтобы сгустить немножко краски".

Возможен ли такой вариант, что СМИ западные что-то знают и работают уже на опережение?

"Они не могут знать точно такой информации. Я думаю, что об этом не знают точно даже те, кто принимают решения. Все будет зависеть от ситуации на этом направлении. Я вот определенно точно не знаю ничего об этом, а уж западные таблоиды тем более".

Справка

Мобилизация — это комплексный процесс, направленный на приведение страны в состояние готовности к войне. Это включает в себя широкий спектр мероприятий, затрагивающих практически все сферы жизни общества.

Основные аспекты мобилизации

Военная:

Призыв граждан на военную службу.

Перевод вооруженных сил на военное положение.

Перебазирование войск и военной техники.

Мобилизация резервистов.

Экономическая:

Перевод предприятий на военный режим работы.

Ограничение гражданских свобод в пользу военных нужд.

Введение государственного регулирования экономики.

Социальная:

Эвакуация населения из опасных районов.

Ограничение свободы передвижения.

Введение цензуры и пропаганды.

Цели мобилизации:

Обеспечение безопасности государства.

Создание условий для эффективного ведения военных действий.

Концентрация всех ресурсов на достижение военных целей.

Виды мобилизации:

Частичная: мобилизация определенной категории граждан или воинских формирований.

Общая: мобилизация всех ресурсов страны.

Мобилизация — это серьёзное испытание для любого государства и общества. Решение о мобилизации принимается высшим руководством страны в исключительных случаях.