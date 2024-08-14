Сводка с фронта: 80-я и 82-я одшбр ВСУ требуют срочного вывода из Курской области, всё в приграничье уже напоминает сафари

В Сумах городские госпитали переполнены, никакие сборы крови не справляются

4:14 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские войска продолжают выполнять задачи по проведению спецоперации на Украине.

Фото: flickr.com by Нацгвардія України, CC BY-SA 2.0

Представляем сводку с фронта на среду, 14 августа.

"Курская битва"

Сегодня все наши взоры прикованы к приграничью Курской области, где Киев предпринял военную провокацию, зайдя на территорию РФ.

Тут самые ожесточённые бои были у Коренево, где неонацисты 5 раз пытались прорваться, но все были уничтожены. Отражены атаки ВСУ в районе Русского Поречного и Мартыновки. В плен взят польский наёмник.

На многих участках враг резко снизил активность, подтягивает технику, ведёт перегруппировку, посылая мобильные группы для разведок боем. На Рыльском участке ВСУ переходят к позиционной войне, атакуя малыми группами. ГВ "Север" пресекла попытки прорыва националистов на бронетехнике в районах сёл Алексеевский, Снагость, Общий Колодезь, Каучук.

Пришла информация, что 80-я и 82-я одшбр ВСУ требуют срочного вывода из русского приграничья из-за больших потерь и отсутствия логистики. На Курск с Нью Йорка перекидывают 99-й батальон 23 омбр.

Очень много сообщений об убитых боевиках в лесополосах. Возможно, захват территории был сразу с целью перейти к партизанщине, совершая налёты. Точно такую же тактику применяли в карпатских лесах бандеровцы. Но картина с "теплаками" меняется, и за сутки спецназ ВС РФ нащёлкают немало всушников. ВСУ уходят в лесополки и яры, бросая технику. В домах прятаться нет смысла, местное население сразу звонит 112 и на место прибывают российские "охотники", поскольку всё, что происходит в приграничье, напоминает сафари. Спасения неонацистам нет.

В Сумах и области нет света в большинстве районов. По ночам бандеровцы выдвигаются к границе при свете фар. Но поскольку дроны ВС РФ висят над городом круглые сутки и ПВО у ВСУ отсутствует, в колонны прилетают ФАБы. Уже никакие сборы крови не справляются. Городские и полевые госпитали переполнены.

Другие направления СВО

А что же происходит на других фронтах, с которых Киев как раз хотел снять давление ударом по Курщине.

Покровское направление — самое тяжёлое направление для армии Украины — продолжает сыпаться. За сутки наши "шторма" взяли Лисичное и почти всю Ивановку, закрепились на флангах Гродовки и на руинах кирпичного завода. К вечеру пришло подтверждение, что Желанное полностью освобождено.

На Донецком направлении освобождена Яснобродовка, противник прижат к Карловскому водохранилищу. Южнее идут бои за Константиновку. Ещё южнее продолжаются бои за автотрассу Т-05-24.

На Волчанском направлении продолжаются бои в районе многоэтажных домов. Штурмовики зачистили подъезд многоквартирника. Взяты в плен боевики 57-й омпбр ВСУ.

На Липцевском направлении враг сосредоточил до роты живой силы 92-й ошбр в дачном посёлке. Ударами артиллерии и ВКС РФ состав ВСУ в этих районах сильно сокращён.

Террористические удары Киева

Системы ПВО России за ночь над российскими регионами уничтожили 117 беспилотников киевского режима и 4 ракеты "Точка-У", сообщили в Минобороны РФ.

37 беспилотных аппаратов и 4 ракеты уничтожены над Курской областью, 37 дронов уничтожено над Воронежской областью, 17 БПЛА над Белгородской областью, 11 беспилотников — над Нижегородской областью, 9 дронов — над Волгоградской, 3 дрона — над Брянской, 2 БПЛА — над Орловской и 1 беспилотник — над Ростовской областями.