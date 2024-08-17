Гниющие трупы на границе. В Курскую область боевики ВСУ и наёмники пришли бесславно погибнуть

В Курской области приговорены к смерти тысячи всушников и наёмников

3:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Чем дольше армия Украины находится в приграничье Курской области, тем труднее ей организовывать логистику и прикрытие.

Фото: commons.wikimedia.org by Mykola Vasylechko, CC BY-SA 4.0

Вчерашнее уничтожение западных ЗРК Patriot и IRIS-T подтвердило, что ВКС России продолжают быть главной проблемой каждой сухопутной операции, и эффективно прикрывать наземные войска от воздушных ударов сложно, да ещё и чревато чувствительными потерями.

Провал блицкрига

Сейчас ВСУ всё больше надо ресурсов на снабжение и прикрытие. А вот ракет "Искандер" меньше у ВС РФ не становится и скоро украинские "силы прикрытия" сами запросят защиты. И вряд ли ВСУ решат эту проблему.

Уже очевидно, что не удалось заставить русских перебросить силы с Харьковского фронта. Не удалось также ослабить наступление на Донбассе и под Купянском. По мнению западных аналитиков, сейчас армия России пытается противостоять вторжению в российское приграничье за счёт тыловых подразделений, солдат срочников и нерегулярных формирований.

Нападение в Курскую область, в котором уже точно приговорены к смерти тысячи всушников и наёмников, преследует единственную задачу: оттянуть российскую победу до выборов президента в США. Экс-президент Украины Владимир Зеленский согласился с американским планом, поскольку Зеленскому с женой скоро понадобится убежище на Западе, и он волей-неволей угождает своему хозяину. Но Пентагон и правительство США прекрасно знают, что боевики ВСУ обречены на смерть, и загодя дистанцируются от причастности к террористической атаке.

А захватить Курскую область а потом, в ходе дальнейших переговоров обменять её на Донбасс — идея утопическая и маниакальная. Об этом говорит даже тот факт, что среди подразделений Вооружённых сил Украины вторгшихся в Курскую область немало действующих офицеров Главного управления разведки (ГУР) и Службы безопасности Украины (СБУ), задача которых видеосъёмки контента, проведение провокаций, допрос мирного населения и взятых в плен военных. При этом многие одеты в форму рядовых, и несколько таких "поваров" и "водителей" уже в плену у русских воинов.

Трупы по всему приграничью

Еще одна проблема с этими украинскими горе-вояками — проблема с трупами боевиками ВСУ. В лесопосадках и оврагах Курской области их валяется видимо-невидимо. Надо отметить, что на данный момент зона проведения контртеррористической операции (КТО) закрыта для гражданского населения, и ВС РФ вынуждены отвлекать инженерский состав, чтобы вытаскивать украинские трупы из лесов и складывать для вывоза. Морги уже под завязку полны чужими солдатами. Теперь даже пока непонятно, хоронить ли их или ждать запроса от украинской стороны.

Тем же, кому посчастливилось избежать смерти и попасть в плен к русским бойцам, рассказывают, что никто из них заранее не знает куда они будут отправлены Генштабом ВСУ, а процесс набора "военнослужащих" в ряды армии Украины ничем не отличается от отлавливания бродячих животных на улице. Да и процесс подготовки "бравых" солдат тоже оставляет желать лучшего. Короче говоря, ничего нового в стане врага нет. Для украинского боевика сейчас попасть в плен — это настоящее счастье, жаль только, что не всем достанется этот счастливый лотерейный билет…