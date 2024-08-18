Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: в Курской области сдаются в плен "добрые" боевики и "почти повара", наёмники ВСУ в штурмы не идут

Грабители магазинов. В Курской области всё больше боевиков ВСУ сдаётся в плен
4:08
Силовые структуры » Военные новости

Российские войска продолжают выполнять задачи по проведению специальной операции на Украине.

Грабители магазинов. В Курской области всё больше боевиков ВСУ сдаётся в плен
Фото: armyinform.com.ua by Ministry of Defense of Ukraine, CC BY 4.0

Представляем сводку с фронта на воскресенье, 18 августа.

"Курская битва"

Опять всё внимание Курской области, где Киев предпринял военную провокацию, зайдя на территорию РФ.

Продолжаются бои на направлении Коренево. В течении суток ГВ "Север" отразила три атаки ВСУ на Ольговку и Комаровку, уничтожив один танк, пять ББМ и около 50 боевиков. Информация о присутствии противника в Коренево не соответствует действительности. Также продолжаются попытки прорыва севернее и южнее Суджи. Не севере за сутки ВСУ два раза атаковали Малую Локню и Черкасское Поречное, успеха не имели, отброшены.

В Тёткино армия РФ держит позиции, националисты пытаются уничтожить мост в Званом, чтобы нарушить русскую логистику. Идут позиционные бои и обстрелы. Работают ДРГ врага. Распространившиеся сведения об отходе ВС РФ — фейк, сообщается с места.

А тем временем, всё больше бандеровцев сдаётся в плен. В общей сложности накануне взято в плен 24 боевика. Пленные рассказывают немало интересного, например, что обучали их в ФРГ, но это было для "галочки". Замначальника ГУ по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов отмечает, что в плену им страшно, но нападать на мирное население было не страшно.

Они якобы разведчики, но "не такие как другие, а особенные и даже добрые, почти повара". У пленных были с собой экшн-камеры, их содержимое уже изучено, отмечает боевой офицер ВС РФ. Также схвачен "храбрый" боевик армии Украины, похищавший мирных граждан и солдат-срочников в Судже. Он признался, что похищал не только военнослужащих, но и гражданское население.

Информация относительно наёмников. Эти "солдаты удачи" не выполняют функции "мяса", как мобилизованные всушники.
Наёмники в Курском приграничье выполняют роль ДРГ, спецотрядов, заградотрядов, групп зачистки. Путь им прокладывают регулярные части армии Украины своими телами. Наймиты подготовлены и экипированы.

"Попадаются противники в хорошей экипировке, не упустите их", — всегда говорил своим бойцам Алаудинов.

А вообще за 10 дней вторжения ВСУ, российская армия существенно сократила группировку врага, который уже вывел несколько батальонов 22-й омбр, 61-й омбр и 82-й одшбр на восполнение потерь.

Покровское направление

Вчера вечером поступили хорошие новости: российской армии осталось 3 километра до Мирнограда, 500 метров до Новогродовки, 9,5 километра до Покровска, 2,5 километра до Селидово и 5 километров до Украинска.

Утром сообщается, что продолжаются бои в восточной части Гродовки, южнее Желанного и в районе Николаевки. Группировка "О" продвинулась и у Новожеланного, наступая к Селидово.

"Российские войска вплотную подошли к трассе, которая ведёт в Покровск со стороны Карловки, к югу от которой находится Селидово", — пишет работающий на ГУР Украины ресурс DS.

Харьковское направление

На Волчанском участке продолжаются бои в районе многоэтажной застройки. Тут штурмовики "северян" уничтожили группу неонацистов 57-й омпбр ВСУ и захватили подъезд многоквартирника.

В районе н. п. Старица сорвана попытка выдвижения штурмовой группы ВСУ. Уничтожено 7 боевиков. На Липцовском участке "Север" продвинулся в дачном посёлке и занял несколько частных домовладений.

«Эй, русский Иван!»: украинские нацисты глумятся над стариком в Курской области
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу
Обсудить
Новости Все >
Как правильно выбирать соседей для туи на участке
Невролог Демьяновская: как сон более 9 часов в сутки может повлиять на ваше состояние
Что на самом деле заставляет их нервничать? Причины стресса у кошек
Хакеры поменяли гаджеты: роботы-пылесосы Ecovacs были взломаны и использовались для слежки за владельцами
Эндокринолог Павлова: кофе защищает мозг от хронического стресса
Вкусный и полезный десерт из дыни: простой рецепт с йогуртом и мёдом
Китайские компании выбирают RTX 4090 как альтернативу дорогим ускорителям H20
Mash: титулованный яхтсмен погиб на Байкале, убегая от медведя
Эти цветы не боятся холода: обязательно их посадите в саду
Спортсменки из Калининграда выиграли Кубок России по пляжному волейболу
Популярное
Как приготовить вкусные и воздушные творожники дома: простой пошаговый рецепт

Нежные и воздушные творожники — отличный выбор для вкусного завтрака или легкого перекуса. Эти небольшие сырники легко приготовить дома и порадовать близких вкусной домашней выпечкой.

Рецепт вкусных и пышных творожников для идеального завтрака или перекуса
Киев планирует ядерную провокацию — взрыв "грязной" бомбы на Курской АЭС или ЗАЭС
Сводка с фронта: в Сумской области сразу уничтожены Patriot, Himars и IRIS-T, Киев готов на взрыв "грязной" бомбы
Рецепт восхитительных кабачков в чесночном соусе с базиликом
Тренируйтесь эффективно: 3 упражнения для полного преображения тела
Грабители магазинов. В Курской области всё больше боевиков ВСУ сдаётся в плен Дмитрий Плотников Просчёты и пороки российской военной пропаганды: что не так Виктор Пахомов Диверсия на "Северных потоках" была казусом-бели. Почему же Германия не объявила войну Украине? Любовь Степушова
Тот самый бабушкин яблочный пирог: рассыпчатое песочное тесто и много сочной начинки
Капитал оценивается в 239 миллиардов долларов: назван богатейший на планете человек
Бананы на грани вымирания: обнаружен новый штамм патогена
Бананы на грани вымирания: обнаружен новый штамм патогена
Последние материалы
Эндокринолог Павлова: кофе защищает мозг от хронического стресса
Вкусный и полезный десерт из дыни: простой рецепт с йогуртом и мёдом
Китайские компании выбирают RTX 4090 как альтернативу дорогим ускорителям H20
Mash: титулованный яхтсмен погиб на Байкале, убегая от медведя
Эти цветы не боятся холода: обязательно их посадите в саду
Спортсменки из Калининграда выиграли Кубок России по пляжному волейболу
Выставка "Армия-2024" презентовала робототехнический комлпекс "Каракал" для российской армии
Юрист посоветовала проверять стоимость ТО бытового газового оборудования в ФАС
Косметологические процедуры для увлажнения кожи
Что нужно учесть, отправляясь в Грузию в летне-осенний период?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.