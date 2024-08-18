Сводка с фронта: в Курской области сдаются в плен "добрые" боевики и "почти повара", наёмники ВСУ в штурмы не идут

Грабители магазинов. В Курской области всё больше боевиков ВСУ сдаётся в плен

4:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские войска продолжают выполнять задачи по проведению специальной операции на Украине.

Фото: armyinform.com.ua by Ministry of Defense of Ukraine, CC BY 4.0

Представляем сводку с фронта на воскресенье, 18 августа.

"Курская битва"

Опять всё внимание Курской области, где Киев предпринял военную провокацию, зайдя на территорию РФ.

Продолжаются бои на направлении Коренево. В течении суток ГВ "Север" отразила три атаки ВСУ на Ольговку и Комаровку, уничтожив один танк, пять ББМ и около 50 боевиков. Информация о присутствии противника в Коренево не соответствует действительности. Также продолжаются попытки прорыва севернее и южнее Суджи. Не севере за сутки ВСУ два раза атаковали Малую Локню и Черкасское Поречное, успеха не имели, отброшены.

В Тёткино армия РФ держит позиции, националисты пытаются уничтожить мост в Званом, чтобы нарушить русскую логистику. Идут позиционные бои и обстрелы. Работают ДРГ врага. Распространившиеся сведения об отходе ВС РФ — фейк, сообщается с места.

А тем временем, всё больше бандеровцев сдаётся в плен. В общей сложности накануне взято в плен 24 боевика. Пленные рассказывают немало интересного, например, что обучали их в ФРГ, но это было для "галочки". Замначальника ГУ по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов отмечает, что в плену им страшно, но нападать на мирное население было не страшно.

Они якобы разведчики, но "не такие как другие, а особенные и даже добрые, почти повара". У пленных были с собой экшн-камеры, их содержимое уже изучено, отмечает боевой офицер ВС РФ. Также схвачен "храбрый" боевик армии Украины, похищавший мирных граждан и солдат-срочников в Судже. Он признался, что похищал не только военнослужащих, но и гражданское население.

Информация относительно наёмников. Эти "солдаты удачи" не выполняют функции "мяса", как мобилизованные всушники.

Наёмники в Курском приграничье выполняют роль ДРГ, спецотрядов, заградотрядов, групп зачистки. Путь им прокладывают регулярные части армии Украины своими телами. Наймиты подготовлены и экипированы.

"Попадаются противники в хорошей экипировке, не упустите их", — всегда говорил своим бойцам Алаудинов.

А вообще за 10 дней вторжения ВСУ, российская армия существенно сократила группировку врага, который уже вывел несколько батальонов 22-й омбр, 61-й омбр и 82-й одшбр на восполнение потерь.

Покровское направление

Вчера вечером поступили хорошие новости: российской армии осталось 3 километра до Мирнограда, 500 метров до Новогродовки, 9,5 километра до Покровска, 2,5 километра до Селидово и 5 километров до Украинска.

Утром сообщается, что продолжаются бои в восточной части Гродовки, южнее Желанного и в районе Николаевки. Группировка "О" продвинулась и у Новожеланного, наступая к Селидово.

"Российские войска вплотную подошли к трассе, которая ведёт в Покровск со стороны Карловки, к югу от которой находится Селидово", — пишет работающий на ГУР Украины ресурс DS.

Харьковское направление

На Волчанском участке продолжаются бои в районе многоэтажной застройки. Тут штурмовики "северян" уничтожили группу неонацистов 57-й омпбр ВСУ и захватили подъезд многоквартирника.

В районе н. п. Старица сорвана попытка выдвижения штурмовой группы ВСУ. Уничтожено 7 боевиков. На Липцовском участке "Север" продвинулся в дачном посёлке и занял несколько частных домовладений.