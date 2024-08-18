Российские войска продолжают выполнять задачи по проведению специальной операции на Украине.
Представляем сводку с фронта на воскресенье, 18 августа.
"Курская битва"
Опять всё внимание Курской области, где Киев предпринял военную провокацию, зайдя на территорию РФ.
Продолжаются бои на направлении Коренево. В течении суток ГВ "Север" отразила три атаки ВСУ на Ольговку и Комаровку, уничтожив один танк, пять ББМ и около 50 боевиков. Информация о присутствии противника в Коренево не соответствует действительности. Также продолжаются попытки прорыва севернее и южнее Суджи. Не севере за сутки ВСУ два раза атаковали Малую Локню и Черкасское Поречное, успеха не имели, отброшены.
В Тёткино армия РФ держит позиции, националисты пытаются уничтожить мост в Званом, чтобы нарушить русскую логистику. Идут позиционные бои и обстрелы. Работают ДРГ врага. Распространившиеся сведения об отходе ВС РФ — фейк, сообщается с места.
А тем временем, всё больше бандеровцев сдаётся в плен. В общей сложности накануне взято в плен 24 боевика. Пленные рассказывают немало интересного, например, что обучали их в ФРГ, но это было для "галочки". Замначальника ГУ по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов отмечает, что в плену им страшно, но нападать на мирное население было не страшно.
Они якобы разведчики, но "не такие как другие, а особенные и даже добрые, почти повара". У пленных были с собой экшн-камеры, их содержимое уже изучено, отмечает боевой офицер ВС РФ. Также схвачен "храбрый" боевик армии Украины, похищавший мирных граждан и солдат-срочников в Судже. Он признался, что похищал не только военнослужащих, но и гражданское население.
Информация относительно наёмников. Эти "солдаты удачи" не выполняют функции "мяса", как мобилизованные всушники.
Наёмники в Курском приграничье выполняют роль ДРГ, спецотрядов, заградотрядов, групп зачистки. Путь им прокладывают регулярные части армии Украины своими телами. Наймиты подготовлены и экипированы.
"Попадаются противники в хорошей экипировке, не упустите их", — всегда говорил своим бойцам Алаудинов.
А вообще за 10 дней вторжения ВСУ, российская армия существенно сократила группировку врага, который уже вывел несколько батальонов 22-й омбр, 61-й омбр и 82-й одшбр на восполнение потерь.
Вчера вечером поступили хорошие новости: российской армии осталось 3 километра до Мирнограда, 500 метров до Новогродовки, 9,5 километра до Покровска, 2,5 километра до Селидово и 5 километров до Украинска.
Утром сообщается, что продолжаются бои в восточной части Гродовки, южнее Желанного и в районе Николаевки. Группировка "О" продвинулась и у Новожеланного, наступая к Селидово.
"Российские войска вплотную подошли к трассе, которая ведёт в Покровск со стороны Карловки, к югу от которой находится Селидово", — пишет работающий на ГУР Украины ресурс DS.
На Волчанском участке продолжаются бои в районе многоэтажной застройки. Тут штурмовики "северян" уничтожили группу неонацистов 57-й омпбр ВСУ и захватили подъезд многоквартирника.
В районе н. п. Старица сорвана попытка выдвижения штурмовой группы ВСУ. Уничтожено 7 боевиков. На Липцовском участке "Север" продвинулся в дачном посёлке и занял несколько частных домовладений.
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