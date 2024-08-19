Сводка с фронта: в Курской области ситуация рушится и Киев отказывается от операции, ВС РФ освободили Нью-Йорк

Авантюра Зеленского в Курской области съела все резервы и запасы ВСУ

4:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские войска продолжают выполнять задачи по проведению специальной операции на Украине.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, CC BY 4.0

Представляем сводку с фронта на понедельник, 19 августа.

Курское приграничье

Всё внимание к Курской области, где ВСУ предприняли военную провокацию, зайдя на территорию России. У врага уже третий день здесь нет никакого продвижения.

Бывший президент Украины Владимир Зеленский в своём традиционном вечернем обращении накануне сказал, что цель ВСУ в Курской области — это "создание буферной зоны". Раньше Зеленский он обратился к западным кураторам, где призвал их "убрать барьеры", мешающие армии Украины эффективно применять их дальнобойное оружие.

Также высшие офицеры сообщают, что главком Генштаба ВСУ Александр Сырский был против операции в Курском приграничье, но Зеленский настоял на этом лично. В провокации принимали участие натовские военные из Британии, США, Польши, Финляндии и Франции. Им поставили редкое оружие: IRIS-T и Patriot, укомплектованное личным составом альянса. Боевики прошли подготовку в Великобритании и используют танки Challenger, использование которых в боях внутри Украины было запрещено из-за боязни потери репутации.

Но очевидно, что причина этих заявлений иная. По всей вероятности, ситуация рушится и Киев отказывается от операции. Но Зеленского и держат у руля рушившейся страны для того, чтобы он являлся громоотводом неудач.

На данный момент боевая техника НАТО массово становится трофеями 810-й бригады морпехов и других подразделений. Сами националисты пачками сдаются в плен. Результаты Курской авантюры Киева видны уже невооруженным взглядом.

Если западные хозяева Зеленского будут медлить с "пакетами" помощи, то через два месяца у армии Украины будет наиболее масштабный дефицит боеприпасов, техники и ПВО, за весь период военных действий. Удержания приграничья сожрёт все запасы. Киев уже сейчас просит Запад выдать большие "пакеты помощи", чтобы покрывать дефицит, который уже набирает обороты из-за авантюры на границе.

Ответы России

Есть очередное, 14-е применение авиабомбы ФАБ-3000. Теперь боезаряд с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) уничтожил скопление личного состава подразделений ВСУ в лесу в приграничье Курской и Сумской областей. Пока неизвестно, сколько боевиков находились в эпицентре, но, скорее всего, это одна из наиболее массовых "пропаж без вести" националистов.

Рекордом пока является бесследное исчезновение приблизительно 60 человек под Работино осенью 2023 года. Родные всушников до сих пор не получили внятных ответов от Киева, куда пропали военные ВСУ. В этом случае ситуация будет такой же.

Наступление в Донбассе

Армия РФ освободила посёлок Нью-Йорк на Торецком направлении. На протяжении 10-ти лет ВСУ использовали его для обстрелов Горловки. Мощные укрепления сделали из населённика настоящую "крепость". Освобождение улучшит положение армии России при штурме города Часов Яр, откроет путь на Констатиновку и возможность для наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию. Кстати, три года назад на тот момент уже экс-президент Украины Пётр Порошенко лично приезжал переименовывать село Новгородское в "Нью-Йорк". Даже табличку привёз. Населённый пункт пробыл Нью-Йорком лишь 3 года.

Вчера ВС РФ добилась огромных успехов — освобождено сразу пять населёнников — Заветное, Новожеланное, Межевое, Скучное на Покровском направлении, и Нью-Йорк — на Торецком. Помимо этого, на плечах отступающего врага русские бойцы ворвались в Нелеповку. Также российские ДРГ зашли в Новогродовку и есть продвижения на Харьковском фронте — в районе Липцов и Купянска. Как ВСУ собираются останавливать русские прорывы — непонятно. Самые подготовленные части ВСУ отправлены в Курскую область.