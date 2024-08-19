В США оценили уничтожение британского Challenger 2 под Курском

В США прокомментировали уничтожение западного Challenger 2 под Курском

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Новые кадры продемонстрировали уничтожение британского танка Challenger 2 российским вертолетом Ка-52 в Курской области, обратили внимание журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они комментируют обстоятельства этого уничтожения. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: defenceimagery.mod.uk by Graeme Main is licensed under Open Government Licence version 1.0

Новые кадры подтвердили уничтожение второго танка Challenger 2, поставленного британцами, в российской Курской области, поскольку эти машины продолжают активно использоваться 82-й воздушно-десантной бригадой украинской армии в рамках наступления вглубь российской территории. На кадрах, снятых 12 августа, видно, как противотанковая управляемая ракета "Вихрь", разработанная для применения на российских ударных вертолетах, используется вертолетом Ка-52 для уничтожения танка.

Силуэт машины, тепловизионный прицел, прицел командира танка и ствол орудия — все это четко отличает ее от Challenger 2. Примечательно, что британская машина стала вторым Challenger 2, который, как было подтверждено, был уничтожен российскими войсками с начала наступления в Курской области 6 августа, и 15 августа были опубликованы кадры, подтверждающие уничтожение одной из машин.

Предыдущий танк был уничтожен с помощью низколетящего российского беспилотника "Ланцет-3" вблизи Суджи, при этом беспилотник вызвал детонацию боеприпасов, в результате чего танк был выведен из строя без возможности ремонта. Очень высокий уровень убыли в элитных подразделениях Украины в Курске, где они пользуются лишь ограниченной поддержкой со стороны Вооруженных сил Украины в целом и все чаще выглядят подавленными, заставляет аналитиков все чаще приходить к выводу, что уничтожение этих сил, вероятно, окажет серьезное влияние на боеспособность страны в целом.

Российские ударные вертолеты Ка-52 и Ми-28 в течение последних 12 дней наносили тяжелые потери украинской бронетехнике в Курской области. С начала 2022 года оба класса активно использовались для выполнения подобных задач на украинском театре военных действий, хотя поначалу имели лишь ограниченный успех.

Несмотря на то, что ранее Challenger 2 считался лучшей бронированной машиной в западном мире, и, в отличие от танков M1A1 Abrams, поставляемых Украине, танки были взяты непосредственно со складов британской армии без снижения уровня их брони, эти машины очень быстро понесли потери при отправке на передовую.

В сентябре 2023 года эти машины провели очень короткое боевое развертывание вблизи линии фронта, в ходе которого было подтверждено, что одна из них была уничтожена российской переносной противотанковой ракетой "Корнет".

Учитывая, что Британия поставила только 14 машин, а поставки Украине других высокоэффективных танков, таких как "Абрамс", все больше сокращаются, каждая потеря представляет собой значительный удар по репутации западных танков, которые ранее широко рекламировались как потенциально способные изменить ход военных действий, а также за возможности лучших танковых подразделений Украины.

Потери среди танков Challenger 2 были намного ниже, чем у немецких танков "Абрамс" и "Леопард-2", главным образом потому, что до Курска эти машины очень редко использовались на передовой.