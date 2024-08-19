Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

В США оценили уничтожение британского Challenger 2 под Курском

В США прокомментировали уничтожение западного Challenger 2 под Курском
3:44
Силовые структуры » Военные новости

Новые кадры продемонстрировали уничтожение британского танка Challenger 2 российским вертолетом Ка-52 в Курской области, обратили внимание журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они комментируют обстоятельства этого уничтожения. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

В США прокомментировали уничтожение западного Challenger 2 под Курском
Фото: defenceimagery.mod.uk by Graeme Main is licensed under Open Government Licence version 1.0

Новые кадры подтвердили уничтожение второго танка Challenger 2, поставленного британцами, в российской Курской области, поскольку эти машины продолжают активно использоваться 82-й воздушно-десантной бригадой украинской армии в рамках наступления вглубь российской территории. На кадрах, снятых 12 августа, видно, как противотанковая управляемая ракета "Вихрь", разработанная для применения на российских ударных вертолетах, используется вертолетом Ка-52 для уничтожения танка.

Силуэт машины, тепловизионный прицел, прицел командира танка и ствол орудия — все это четко отличает ее от Challenger 2. Примечательно, что британская машина стала вторым Challenger 2, который, как было подтверждено, был уничтожен российскими войсками с начала наступления в Курской области 6 августа, и 15 августа были опубликованы кадры, подтверждающие уничтожение одной из машин.

Предыдущий танк был уничтожен с помощью низколетящего российского беспилотника "Ланцет-3" вблизи Суджи, при этом беспилотник вызвал детонацию боеприпасов, в результате чего танк был выведен из строя без возможности ремонта. Очень высокий уровень убыли в элитных подразделениях Украины в Курске, где они пользуются лишь ограниченной поддержкой со стороны Вооруженных сил Украины в целом и все чаще выглядят подавленными, заставляет аналитиков все чаще приходить к выводу, что уничтожение этих сил, вероятно, окажет серьезное влияние на боеспособность страны в целом.

Российские ударные вертолеты Ка-52 и Ми-28 в течение последних 12 дней наносили тяжелые потери украинской бронетехнике в Курской области. С начала 2022 года оба класса активно использовались для выполнения подобных задач на украинском театре военных действий, хотя поначалу имели лишь ограниченный успех.

Несмотря на то, что ранее Challenger 2 считался лучшей бронированной машиной в западном мире, и, в отличие от танков M1A1 Abrams, поставляемых Украине, танки были взяты непосредственно со складов британской армии без снижения уровня их брони, эти машины очень быстро понесли потери при отправке на передовую.

В сентябре 2023 года эти машины провели очень короткое боевое развертывание вблизи линии фронта, в ходе которого было подтверждено, что одна из них была уничтожена российской переносной противотанковой ракетой "Корнет".

Учитывая, что Британия поставила только 14 машин, а поставки Украине других высокоэффективных танков, таких как "Абрамс", все больше сокращаются, каждая потеря представляет собой значительный удар по репутации западных танков, которые ранее широко рекламировались как потенциально способные изменить ход военных действий, а также за возможности лучших танковых подразделений Украины.

Потери среди танков Challenger 2 были намного ниже, чем у немецких танков "Абрамс" и "Леопард-2", главным образом потому, что до Курска эти машины очень редко использовались на передовой.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу курская область
Обсудить
Новости Все >
Секреты здоровой кожи: советы по борьбе с акне на лбу
Кассовые сборы кинотеатров в России могут достичь 43 млрд рублей в 2024 году
В Москве раскрыта группа лиц, подстроившая более 100 ДТП ради страховых выплат
Пять способов примнения нашатырного спирта для чистки автомобиля
Искусственный интеллект теперь помогает диагностировать болезнь Паркинсона
В России наблюдается рост отказов в выдаче ипотеки
Секреты выразительных бровей: уход и коррекция для безупречного образа
Подборка игр в жанре постапокалипсиса и выживания
Поклонники ужасов составили список 5 самых страшных фильмов от Netflix
Как подготовить клубнику к потрясающему урожаю в следующем году: важные советы на сентябрь
Популярное
Как вывести клопов и не допустить повторного заражения дома — мощное комбо

Три шага к уничтожению клопов — так, чтобы они держались подальше от вашего дома.

Британцам подсказали три шага для полного уничтожения клопов в доме
Вкусная советская подливка без мяса: хороша для любых мясных блюд и гарниров
Старый рецепт простой подливки к котлетам, пюре или рису: её вкус вернёт вас в детство
Уточнён перечень работ, входящих в техобслуживание бытового газового оборудования
Похудеть за 14 дней реально: 3 лайфхака, которые изменят вашу жизнь
Алиев выбрал курс на сотрудничество с Путиным. Редкий пример суверенитета Любовь Степушова Авантюра Зеленского в Курской области съела все резервы и запасы ВСУ Дмитрий Плотников Просчёты и пороки российской военной пропаганды: что не так Виктор Пахомов
4 упражнения для похудения в талии за 30 дней
Как эффективно заточить секатор: инструкция
Бабушкин рецепт теста для жареных пирожков: они получаются румяные, пышные и воздушные
Бабушкин рецепт теста для жареных пирожков: они получаются румяные, пышные и воздушные
Последние материалы
Искусственный интеллект теперь помогает диагностировать болезнь Паркинсона
В России наблюдается рост отказов в выдаче ипотеки
В США прокомментировали уничтожение западного Challenger 2 под Курском
Секреты выразительных бровей: уход и коррекция для безупречного образа
Подборка игр в жанре постапокалипсиса и выживания
Поклонники ужасов составили список 5 самых страшных фильмов от Netflix
Как подготовить клубнику к потрясающему урожаю в следующем году: важные советы на сентябрь
МИД РФ объявил о расширении санкций против Британии
Жара в Балтийском море грозит уничтожить жизнь под водой
Футболист Глушенков заработал штрафов ПДД на 160 тысяч
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.