Кровавый перформанс ВСУ. Хотели навести шороху в Курской области, но потеряют резерв и всю Донецкую область

Киев скоро потеряет не только Покровск, но и полностью Донецкую область

3:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Падение Покровска в ДНР для Киева станет немалой трагедией, поскольку город является стратегическим и открывает путь русской армии на обхват позиций ВСУ на север и юг.

Фото: Официальный сайт президента Украины is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Лондон ещё весной предупреждал Генштаб Украины о планах ВС РФ создать плацдарм на этом участке, но теперь Незалежная может потерять не только Покровск, но и полностью Донецкую область.

Истощение ВСУ в ДНР

Уже и местные аналитики заявляют, что армия Украины находится в шаге от катастрофы. Покровское направление "валится", потому что из рядов ВСУ дезертировали не менее 150 тыс. (!) военных. В окопах не хватает солдат и офицеров, а километр фронта часто держат 3-4 военнослужащих. Армию, у которой 300 тыс. солдат воюет, а 150 тыс. — "воткнули штык в землю", называть "армией" нельзя, сокрушаются эксперты из Киева.

Киев уже пытался остановить катастрофу использованием 110-й омбр. После освобождения Авдеевки она была определена в "пожарную команду" вместе с 47-й бригадой "Магура" и не окончив восполнения потерь, была опять брошена в бой. Стабилизировать фронт (учитывая отправку ряда подразделений в Курскую область) не удалось — армия РФ продолжает наступать со скоростью несколько километров/сутки. И все это несмотря на сохраняющееся численное преимущество украинских войск.

Касательно 110-й бригады стоит упомянуть уже ставшую во языцех тактику Киева по размену людей, которых пока много. Но ТЦК уже отлавливает на фронт всех подряд, невзирая на возраст и болезни. "Материалу" такого качества находят единственное применение — быть "мясом" на передке, которое просто фактом присутствия призвано "ловить" бомбы, дроны и атаки русских штурмовиков. Таких солдат без сожаления и угрызений совести отправляют просто на убой.

Кстати, та же судьба ждёт и пойманных в 150-ю бригаду, которую готовят на убой в Курском приграничье.

Курское направление

А что же происходит на приграничье? А там ВСУ остановлены и понесли очень большие потери. Возможен удар на другом участке

С момента переброски туда спецназа "Ахмат" националисты не продвинулись ни на метр — а теперь врага начали задвигать обратно, продолжая уничтожать, отметил командир СпН, генерал-майор Апти Алаудинов.

Поняв, что они не продвинутся на этом участке, ВСУ занимаются перегруппировкой и, возможно, что скоро будут наносить удары на другом участке. Сейчас противник пытается вытащить из Курского приграничья всё, что у него есть. Из этого, наверное, будет сформирован новый кулак для удара на другом направлении, где они попытаются пробиться дальше.

Многие военные аналитики уже назвали Курскую кровавую авантюру повторением мясорубки в Артёмовске. Которую тоже пытались вовсю распиарить и потом Зеленский из-за этого не давал войскам оттуда уйти, а Генштаб Украины был вынужден вбрасывать туда сотни единиц техники и тысячи боевиков, пытаясь удержать позиции. Чем всё кончилось — мы прекрасно помним.

Вывод

Попытка Киева вторгнуться в Курскую область "автоматом" исключает возможность каких-либо мирных переговоров к ним. Об этом уже заявили и в МИД России.

В МИДе также уточнили, что вторжение на российскую территорию осуществлялось при всесторонней поддержке и одобрении Запада. К бабке не ходи, после победы в СВО все эти западные поползновения эскалации будут учитываться нашим руководством. И хочется верить, что врагам России припомнят всё…

Уточнения

Доне́цкая о́бласть (укр. Доне́цька о́бласть), или Доне́тчина (укр. Донеччина) — административно-территориальная единица Украины, расположенная на юго-востоке страны. Север области относится к Донбассу, юг — к Приазовью. На западе граничит с Запорожской и Днепропетровской областями, на севере — с Харьковской областью, на востоке — с Луганской областью Украины и Ростовской областью России. Площадь области составляет 26,5 тыс. км² (11-е место в Украине), население на 2021 год оценивалось в 4,1 млн человек (1-е место). Административный центр и крупнейший город — Донецк, другие крупные города — Мариуполь, Макеевка, Горловка, Краматорск, Славянск, Енакиево, Бахмут, Покровск.

Покро́вск (укр Покровськ; до 1934 года — Гри́шино, до 1938 года — По́стышево, до 1962 года — Красноарме́йское, до 2016 года — Красноарме́йск) — город в Донецкой области, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации. До укрупнения одноимённого района в 2020 году был его центром, но не входил в его состав.

Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск. Курская область граничит на северо-западе с Брянской, на севере — с Орловской, на северо-востоке — с Липецкой, на востоке — с Воронежской, на юге — с Белгородской областями; с юго-западной и западной стороны к ней примыкает Сумская область Украины. Площадь области равна 29,8 тыс. км². Протяжённость с севера на юг составляет 171 км, а с запада восток на — 305 км. Территория Курской области расположена на юго-западных склонах Среднерусской возвышенности.

Апти́ (Апты́) Аро́нович Алауди́нов (род. 5 октября 1973, Горный, Ставропольский край) — российский чеченский военный деятель. Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил Российской Федерации с апреля 2024 года. Командир добровольческого формирования «Ахмат» с 2022. Начальник Управления по борьбе с организованной преступностью МВД по Чеченской Республике (2005—2006). Руководитель Управления министерства юстиции Российской Федерации по Чеченской Республике (2009). Заместитель министра внутренних дел по Чеченской Республике — начальник полиции (2011—2021). Генерал-майор полиции (2012). Генерал-майор (2022). Герой Российской Федерации (2022). Герой ЛНР (2022). Герой Чеченской Республики (2023). Кандидат политических наук (2013).