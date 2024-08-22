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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: Дикая дивизия выбивает ВСУ из Курской области, ДРГ врага пытаются атаковать Брянщину

Киев ради медийной "перемоги" уничтожает собственную армию
Силовые структуры » Военные новости

Российские войска продолжают выполнять задачи специальной операции на Украине.

Киев ради медийной "перемоги" уничтожает собственную армию
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, CC BY 4.0

Представляем сводку с фронта на четверг, 22 августа.

Курская битва

Противник в Курском приграничье ещё пытается пробиться в н. п. Коренево. ВСУ решили обойти его через село Шептуховку для выхода российским войскам в тыл, но были отброшены. Этим наскоком националисты также хотели прорваться к железнодорожным путям во Льгов. Возможно, что ж/д полотном армия РФ пользовалась для доставки подкреплений и снабжения в район боёв.

Под Суджей враг активно пытается выбить армию России из посёлка Мартыновка. После неудачных лобовых атак бандеровцы решили обойти его с фланга, ударив по соседним сёлам Русская Конопелька и Пушкарное. Русские воины и тут отбили атаку, после чего ВСУ откатились к Судже.

Подобные "наскоки" неонацистам обходятся весьма дорого: в среднем они теряют за сутки до 300 человек и более 25 единиц бронетехники. Это говорит о безумстве командиров ВСУ, бросающих на убой дефицитную западную технику и украинцев. Киев ради медийной перемоги "ударными" темпами уничтожает боевой потенциал своих же войск.

Южнее Суджи противник пытается не дать ВС РФ приблизиться к Гуево и Куриловке. В случае успеха русских бойцов, они могут перерезать автодорогу от Суджи к государственной границе, создав угрозу логистике всей группировки армии Украины. Под Снагостью враг пытается завладеть автотрассой 38К-006, без результатов атакуя Вишнёвку, Апанасовку и Бяхово. Контроль над данной трассой нужен ВСУ для налаживания снабжения. 

Накануне бойцы из Дикой дивизии выбили неприятеля из района посёлка Нечаев. Работали там батальоны "Арбат", "Сармат" и "Пятнашка". Всушники пытались занять данную территорию мобильными бронегруппами.

Покровское направление

Здесь продолжается прорыв "Отважных" генерала Андрея Мордвичёва: националисты практически выбиты из села Птичье, также их выбивают из Новогродовки и русские воины уже подходят к Селидово. Группировка войск "Центр" без остановки прорывает фронт, освободив за несколько дней около десятка населённых пунктов, перерезав дорогу Е30.

"Русские смогли забрать под свой контроль н. п. Птичье! Также это позволило им западнее взять лесополосу и двигаться со смежными подразделениями на Калиново. Силы русских растут, арта подтягивается ближе и это может представлять угрозу опорникам, находящимся на высоте Карловки", — истерят украинские ресурсы.

Брянская область

Вражеские диверсионно-разведывательные группы ходят и прощупывают слабые места на границе у Климовского района. Местность там довольно болотистая, эту территорию противник разведывает при помощи коптеров, но старается на рожон особо не лезть. 

Не так давно воины сил спецоперации армии России в той местности ликвидировали несколько групп Главного управления разведки Украины.

Задумки Киева

Украинская пресса пишет, что Украина этой осенью намерена подготовить почву для возможных переговоров с Российской Федерацией.

По информации, Банковая стремится "начать разговор с Кремлём" и обсудить обмен военнопленными по схеме "всех на всех". Также Киев планирует провести переговоры о ядерной и продовольственной безопасности.

Уточнения

Су́джа — город в России, административный центр Суджанского района Курской области. Образует одноимённое муниципальное образование город Суджа со статусом городского поселения как единственный населённый пункт в его составе. С 6 августа 2024 года, вследствие вторжения украинских подразделений в Курскую область на фоне российско-украинской войны, город находится под обстрелами, с 7 августа введён режим ЧП, большая часть населения покинула населённый пункт. 14 августа 2024 года Суджа была оккупирована Вооружёнными силами Украины. Население — 4941 чел. (2024).

Льгов — город областного значения в Курской области России. Расположен на берегах реки Сейм (притока Десны), в 76 км от Курска. Административный центр Льговского района. В состав административного и муниципального района не входит, образует самостоятельный городской округ). Население — 16 779 чел. (2024). Во Льгове в данный момент остались несколько маленьких предприятий. Среди них сахарный, комбикормовый завод, молочно-консервный комбинат, завод средств автоматизации . В городе развитая социальная инфраструктура: три средних специальных учебных заведения: медицинский колледж, техникум РОСИ, профессиональное училище № 6; шесть средних общеобразовательных школ: Дом детского творчества, Детская школа искусств, больница, центр социальной помощи семье и детям, гостиницы, сеть библиотек и клубных учреждений, центр культуры и досуга, ДЮСШ и стадион «Льгов». С начала боев в Курской области город находится в прифронтовой зоне.

Андрей Николаевич Мордвичёв (род. 14 января 1976, Павлодар) — российский военачальник. Командующий войсками Центрального военного округа с 16 февраля 2023 года, генерал-полковник (07.09.2023). По состоянию на апрель 2023 года — командующий группировкой войск (сил) «Центр». Герой Российской Федерации (2024). В ходе СВО руководил армейскими подразделениями в боях за Мариуполь (2022) и в боях за Авдеевку (2022—2024); в обеих битвах ВС РФ одержали победу.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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