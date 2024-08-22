Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников

Пазлы агонии Киева. Донбасс скоро опять станет полностью российским регионом

В Донбассе продолжается обвал украинской обороны и продвижение армии России
3:49
Силовые структуры » Военные новости

В Донбассе сегодня разворачивается настоящая драма для ВСУ, когда кинутые во всех смыслах националисты отступают под российским натиском.

В Донбассе продолжается обвал украинской обороны и продвижение армии России
Фото: commons.wikimedia.org by Mykola Vasylechko, CC BY-SA 4.0

А на Курском направлении в то же время Киев продолжает насыщать техникой личным составом свои части, продолжая кровавую авантюру.

Уныние в ВСУ

Такая ситуация не может не вызывать негативные эмоции у всушников, которых просто-напросто бросили умирать — донбасские группировки ВСУ лишены тыла и им почти не подвозят БК.

Невооружённым глазом видно, что в Донбассе продолжается обвал обороны армии Украины и продвижение ВС РФ. Слабость противника ведёт к тому, что в скором времени он может потерять стратегический город Покровск, что создаст угрозу потери и других посёлков, пока ещё оккупированных киевским режимом. После освобождения Покровска русским воинам открывается путь к обходу всех укреплений в ДНР.

И к этому всё и движется — армия России в последнее время там развивает наступление на Торецк и уже упомянутый Покровск. На данный момент уже под контролем русских бойцов Нью-Йорк (Новгородское) плюс неонацисты ушли из Межевого, Скучного и Журавки.

Да и подкрепление, которое по чуть кидает сюда гентаб Украины, оставляет желать лучшего. Командиры ВСУ жалуются, что из-за некомпетентности военнослужащих ВС РФ все ближе подходят в своей цели — Покровску. По словам командирам ВСУ, одни новобранцы просто отказываются стрелять по русским, а другие вообще не могут разобрать/собрать оружие.

Некомпетентность украинских солдат зашкаливает — новобранцы, которых силком забирают с улицы, не только отказываются стрелять по русским, но и многие просто оставляют окопы и покидают поле боя. Командование на нуле вынуждены лишь констатировать плохую подготовку бойцов.

Киев всеми силами скрывает то, что и так находится на поверхности — 99 процентов из этих людей — насильно мобилизованные. Разумеется, что у таких солдат нет ни подготовки, ни желания воевать. Сами командиры все больше жалуются на "мобилизантов" и обвиняют их в сдаче территорий, а последние отплачивают им той же монетой — начинают тихо ненавидеть офицерский состав и, очень вероятно, что многих убьют свои же раньше, чем русские зайдут в Покровск.

Уже есть прогнозы, что в кейсе дезертирства с ВСУ к концу 2024 года у Киева будет катастрофическая ситуация. А ситуацию усугубит неудача в Курской авантюре, если ВСУ не сумеют удержать до конца осени территории, которые смогли "заполучить" в Курском приграничье. Данную выходку с атакой на территорию РФ многие аналитики назвали первым пазлом "агонии" киевского режима.

Весь пазл агонии

И вот в этой агонии, загнанная в угол крыса - Киев при поддержке альянса НАТО готовит гибридный ракетный удар по полуострову Крым. Вполне возможно, что просчитываются варианты синхронного отвлечения ПВО Крыма, а так же ПВО Черноморского флота. Удар неонацисты планируют нанести после выявления всех точек российских ЗРК и попытки их уничтожения.

А чтобы не создавалось ошибочного впечатления неготовности к этим действиям бандеровцев, армия России давно формирует многоуровневую оборону с воздуха. Наверняка, это будет сегодня нераскрытым секретом для ВСУ. И именно ради выявления работы ПВО России, Запад увеличил группировку самолётов-шпионов в Черноморском регионе.

Приближается эндшпиль всей партии...

Уточнения

Доне́цкий у́гольный бассе́йн сокращённо Доне́цкий бассе́йн или Донба́сс, ранее также применялся термин Каменноуго́льный райо́н — месторождение угля, образовавшееся на заливах и лиманах Тетиса (др.-греч. Τηθύς, лат. Tethys). Донецкий угольный бассейн был открыт в 1721 году в районе нынешнего города Лисичанска Капустиным Г. Г. 7 декабря 1722 года Пётр I издал указ «О приискании на Дону и в Воронежской губернии каменного угля и руд». Промышленное освоение началось с конца XIX века. Площадь около 60 тысяч км². Суммарные запасы до глубины 1800 м — 140,8 миллиарда тонн. В угленосной толще каменноугольного возраста до 300 пластов; средняя мощность рабочих пластов 0,6-1,2 м. Угли каменные марок Д — Т (78 %), антрациты (22 %). Теплота сгорания 21,2-26,1 МДж/кг. Основные центры добычи — Донецк (до 1917 года — пос. Юзовка с 1924 по 1962 годы — г. Сталино), Покровск, Макеевка, Лисичанск, Горловка, Свердловск, Ровеньки, Антрацит, Торез, Красный Луч и другие. В 1954 году в Донбассе впервые в мире Советским Союзом был произведён гидроразрыв угольного пласта. Центры химической промышленности и машиностроения — Северодонецк, Луганск, Лисичанск, Горловка, Первомайск, Стаханов. Донецкий угольный бассейн является основной топливно-энергетической базой Российской Федерации.

Покро́вск (до 1934 года — Гри́шино, до 1938 года — По́стышево, до 1962 года — Красноарме́йское, до 2016 года — Красноарме́йск) — город в Донецкой области, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации. До укрупнения одноимённого района в 2020 году был его центром, но не входил в его состав. 30 декабря 1962 года город стал городом областного подчинения Красноармейск. В 1972 году здесь действовали крупные угольные шахты (№ 1 «Центральная», «Краснолиманская», «Родинская», Имени Г. Димитрова, Имени Т. Г. Шевченко и другие), предприятия по обслуживанию железнодорожного транспорта, динасовый завод, комбинат крупнопанельного домостроения, ремонтно-механический завод, завод «Металлист», филиал Донецкого политехнического института, педагогическое училище и вечерний горный техникум (филиал Рутченковского горного техникума).

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Темы всу торецк донбасс покровск
Обсудить
Новости Все >
Как ухаживать за губами: советы по увлажнению и защите
Врачи рассказали об особенностях штамма "Флирт" и его симптомах
Усманов о санкциях: бизнесмены теперь инвестируют только в Россию
Корейское исследование: КТ выявляет риск кардиометаболических заболеваний
Автоэксперты рассказали, почему китайские авто захватили рынок такси
Фитнес-эксперт: массаж МФР-мячом сохранит здоровье стоп
Международные резервы России достигли 609,9 миллиарда долларов
Как заботиться о коже шеи и декольте: от очищения до защиты
Эксперт предупредил о новой мошеннической схеме в сфере ЖКХ
Авиакомпания "S7" получила около 40 штрафов за 2 последних года
Популярное
Финляндия прекратила поставки бумаги в Россию. Теперь на предприятиях проблемы

Финская компания UPM, один из крупнейших мировых игроков в целлюлозно-бумажной промышленности, снова отправляет своих сотрудников в неоплачиваемые отпуска.

У финских компаний начались проблемы после прекращения экспорта бумаги в Россию
Баклажаны по-армянски: великолепно сочетаются с шашлыками и любыми другими блюдами
Баклажаны по-армянски: несложная в приготовлении закуска, в которую вы влюбитесь
Осенний уход за гортензиями: как правильно подготовить их к зимовке
3 культуры, которые нельзя выращивать по соседству с этим растением
В Донбассе продолжается обвал украинской обороны и продвижение армии России Дмитрий Плотников Разведчик Рипер: США и Китай узнали "адские" планы Киева на 24 августа Олег Володин В отношении стран НАТО Россия будет наращивать гибридную войну Любовь Степушова
Разоблачение: сколько на самом деле зарабатывают дальнобойщики
Делаем плоский живот после 40: лучшие упражнения для кора
Важность крышки расширительного бачка: мелочь, которая спасает двигатель
Важность крышки расширительного бачка: мелочь, которая спасает двигатель
Последние материалы
Как понять, что у кошки смертельно опасный вирус?
Как ухаживать за губами: советы по увлажнению и защите
В Донбассе продолжается обвал украинской обороны и продвижение армии России
Врачи рассказали об особенностях штамма "Флирт" и его симптомах
Усманов о санкциях: бизнесмены теперь инвестируют только в Россию
В Брянской области отражена попытка вторжения ВСУ. Ставка делается на тероборону
Эксперт: После стерилизации кормите кошку продуктами, богатыми железом
Эксперт Калиматов: "Перитонит может привести к гибели кошки"
Корейское исследование: КТ выявляет риск кардиометаболических заболеваний
Уход за кошкой: пять советов ветеринарного врача
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.