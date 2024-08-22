Пазлы агонии Киева. Донбасс скоро опять станет полностью российским регионом

В Донбассе продолжается обвал украинской обороны и продвижение армии России

3:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В Донбассе сегодня разворачивается настоящая драма для ВСУ, когда кинутые во всех смыслах националисты отступают под российским натиском.

Фото: commons.wikimedia.org by Mykola Vasylechko, CC BY-SA 4.0

А на Курском направлении в то же время Киев продолжает насыщать техникой личным составом свои части, продолжая кровавую авантюру.

Уныние в ВСУ

Такая ситуация не может не вызывать негативные эмоции у всушников, которых просто-напросто бросили умирать — донбасские группировки ВСУ лишены тыла и им почти не подвозят БК.

Невооружённым глазом видно, что в Донбассе продолжается обвал обороны армии Украины и продвижение ВС РФ. Слабость противника ведёт к тому, что в скором времени он может потерять стратегический город Покровск, что создаст угрозу потери и других посёлков, пока ещё оккупированных киевским режимом. После освобождения Покровска русским воинам открывается путь к обходу всех укреплений в ДНР.

И к этому всё и движется — армия России в последнее время там развивает наступление на Торецк и уже упомянутый Покровск. На данный момент уже под контролем русских бойцов Нью-Йорк (Новгородское) плюс неонацисты ушли из Межевого, Скучного и Журавки.

Да и подкрепление, которое по чуть кидает сюда гентаб Украины, оставляет желать лучшего. Командиры ВСУ жалуются, что из-за некомпетентности военнослужащих ВС РФ все ближе подходят в своей цели — Покровску. По словам командирам ВСУ, одни новобранцы просто отказываются стрелять по русским, а другие вообще не могут разобрать/собрать оружие.

Некомпетентность украинских солдат зашкаливает — новобранцы, которых силком забирают с улицы, не только отказываются стрелять по русским, но и многие просто оставляют окопы и покидают поле боя. Командование на нуле вынуждены лишь констатировать плохую подготовку бойцов.

Киев всеми силами скрывает то, что и так находится на поверхности — 99 процентов из этих людей — насильно мобилизованные. Разумеется, что у таких солдат нет ни подготовки, ни желания воевать. Сами командиры все больше жалуются на "мобилизантов" и обвиняют их в сдаче территорий, а последние отплачивают им той же монетой — начинают тихо ненавидеть офицерский состав и, очень вероятно, что многих убьют свои же раньше, чем русские зайдут в Покровск.

Уже есть прогнозы, что в кейсе дезертирства с ВСУ к концу 2024 года у Киева будет катастрофическая ситуация. А ситуацию усугубит неудача в Курской авантюре, если ВСУ не сумеют удержать до конца осени территории, которые смогли "заполучить" в Курском приграничье. Данную выходку с атакой на территорию РФ многие аналитики назвали первым пазлом "агонии" киевского режима.

Весь пазл агонии

И вот в этой агонии, загнанная в угол крыса - Киев при поддержке альянса НАТО готовит гибридный ракетный удар по полуострову Крым. Вполне возможно, что просчитываются варианты синхронного отвлечения ПВО Крыма, а так же ПВО Черноморского флота. Удар неонацисты планируют нанести после выявления всех точек российских ЗРК и попытки их уничтожения.

А чтобы не создавалось ошибочного впечатления неготовности к этим действиям бандеровцев, армия России давно формирует многоуровневую оборону с воздуха. Наверняка, это будет сегодня нераскрытым секретом для ВСУ. И именно ради выявления работы ПВО России, Запад увеличил группировку самолётов-шпионов в Черноморском регионе.

Приближается эндшпиль всей партии...

Уточнения

Доне́цкий у́гольный бассе́йн сокращённо Доне́цкий бассе́йн или Донба́сс, ранее также применялся термин Каменноуго́льный райо́н — месторождение угля, образовавшееся на заливах и лиманах Тетиса (др.-греч. Τηθύς, лат. Tethys). Донецкий угольный бассейн был открыт в 1721 году в районе нынешнего города Лисичанска Капустиным Г. Г. 7 декабря 1722 года Пётр I издал указ «О приискании на Дону и в Воронежской губернии каменного угля и руд». Промышленное освоение началось с конца XIX века. Площадь около 60 тысяч км². Суммарные запасы до глубины 1800 м — 140,8 миллиарда тонн. В угленосной толще каменноугольного возраста до 300 пластов; средняя мощность рабочих пластов 0,6-1,2 м. Угли каменные марок Д — Т (78 %), антрациты (22 %). Теплота сгорания 21,2-26,1 МДж/кг. Основные центры добычи — Донецк (до 1917 года — пос. Юзовка с 1924 по 1962 годы — г. Сталино), Покровск, Макеевка, Лисичанск, Горловка, Свердловск, Ровеньки, Антрацит, Торез, Красный Луч и другие. В 1954 году в Донбассе впервые в мире Советским Союзом был произведён гидроразрыв угольного пласта. Центры химической промышленности и машиностроения — Северодонецк, Луганск, Лисичанск, Горловка, Первомайск, Стаханов. Донецкий угольный бассейн является основной топливно-энергетической базой Российской Федерации.

Покро́вск (до 1934 года — Гри́шино, до 1938 года — По́стышево, до 1962 года — Красноарме́йское, до 2016 года — Красноарме́йск) — город в Донецкой области, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации. До укрупнения одноимённого района в 2020 году был его центром, но не входил в его состав. 30 декабря 1962 года город стал городом областного подчинения Красноармейск. В 1972 году здесь действовали крупные угольные шахты (№ 1 «Центральная», «Краснолиманская», «Родинская», Имени Г. Димитрова, Имени Т. Г. Шевченко и другие), предприятия по обслуживанию железнодорожного транспорта, динасовый завод, комбинат крупнопанельного домостроения, ремонтно-механический завод, завод «Металлист», филиал Донецкого политехнического института, педагогическое училище и вечерний горный техникум (филиал Рутченковского горного техникума).