В Курской области уничтожены наёмники из частной военной компании из США Forward Observation Group.
Произошло это во время атаки националистов на село Русская Конопелька. Точное количество ликвидированных боевиков ЧВК сейчас уточняется. По предварительной информации, всего в этом бою ликвидировано до 60 военных ВСУ, пишет SHOT.
Накануне украинские военнослужащие попытались зайти в посёлок, однако их там встретили морпехи 810-й бригады и воины 11-й ОДШБ.
В результате уничтожено до 60 боевиков, 3 ББМ "Козак", одна БМП-2 и одна БМП М113. На данный момент российская армия уничтожает бандеровцев, не давая ВСУ закрепиться в населённике.
Ча́стная вое́нная компа́ния (ЧВК) — коммерческое предприятие, предлагающее специализированные услуги, связанные с охраной, защитой (обороной) кого-либо и чего-либо, нередко с участием в военных конфликтах, а также со сбором разведывательной информации, стратегическим планированием, логистикой и консультированием. Во многих государствах мира, в соответствии с их законодательством и сами ЧВК, признаются наёмниками и незаконными организациями, нарушающими уголовные законодательства конкретных государств, и за это могут подвергнуться уголовному наказанию по решению суда этих государств. По состоянию на 2019 год в мире работало 3 000 ЧВК с совокупным оборотом до 400 млрд долларов в год, основными заказчиками их услуг являются государства, бюджет одной военной кампании может составлять около 20 млн долларов.
Русская Конопелька — деревня в Суджанском районе Курской области. Входит в состав Махновского сельсовета. Деревня находится на реке Конопелька (приток Псла), в 82 км к юго-западу от Курска, в 9 км к востоку от районного центра — города Суджа, в 7 км от центра сельсовета — села Махновка. В деревне улицы: 66-й, Заречная, Луговая, Полевая, Садовая, Хуторок, Центральная.
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