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Заокеанские трупы на русской земле. В Курской области уничтожены наёмники из США

В приграничье уничтожены американские наёмники из ЧВК Forward Observation Group
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Силовые структуры

В Курской области уничтожены наёмники из частной военной компании из США Forward Observation Group.

В приграничье уничтожены американские наёмники из ЧВК Forward Observation Group
Фото: dvidshub.net by Gertrud Zach, PDM

Произошло это во время атаки националистов на село Русская Конопелька. Точное количество ликвидированных боевиков ЧВК сейчас уточняется. По предварительной информации, всего в этом бою ликвидировано до 60 военных ВСУ, пишет SHOT.

Накануне украинские военнослужащие попытались зайти в посёлок, однако их там встретили морпехи 810-й бригады и воины 11-й ОДШБ.

В результате уничтожено до 60 боевиков, 3 ББМ "Козак", одна БМП-2 и одна БМП М113. На данный момент российская армия уничтожает бандеровцев, не давая ВСУ закрепиться в населённике.

Уточнения

Ча́стная вое́нная компа́ния (ЧВК) — коммерческое предприятие, предлагающее специализированные услуги, связанные с охраной, защитой (обороной) кого-либо и чего-либо, нередко с участием в военных конфликтах, а также со сбором разведывательной информации, стратегическим планированием, логистикой и консультированием. Во многих государствах мира, в соответствии с их законодательством и сами ЧВК, признаются наёмниками и незаконными организациями, нарушающими уголовные законодательства конкретных государств, и за это могут подвергнуться уголовному наказанию по решению суда этих государств. По состоянию на 2019 год в мире работало 3 000 ЧВК с совокупным оборотом до 400 млрд долларов в год, основными заказчиками их услуг являются государства, бюджет одной военной кампании может составлять около 20 млн долларов.

Русская Конопелька — деревня в Суджанском районе Курской области. Входит в состав Махновского сельсовета. Деревня находится на реке Конопелька (приток Псла), в 82 км к юго-западу от Курска, в 9 км к востоку от районного центра — города Суджа, в 7 км от центра сельсовета — села Махновка. В деревне улицы: 66-й, Заречная, Луговая, Полевая, Садовая, Хуторок, Центральная.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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