Ударный дрон "Ночная ведьма". Новый российский игрок на поле специальной операции

В Российской Федерации разработали ударный беспилотный летательный аппарат "Ночная ведьма".
Новый дрон имеет функцию сброса 4-х боеприпасов — это усовершенствованная версия украинского тяжёлого дрона "Баба-яга", сообщили в компании-разработчике системы "Гроза".
У российского БПЛА широкополосная связь на нестандартной частоте, через заданный промежуток времени он может сканировать эфир. Для связи украинская "Баба-яга" использует каналы спутниковой навигации от американского Starlink, а российская "Ночная ведьма" использует связь отечественной разработки.
По словам разработчиков, первые 50 подобных беспилотников уже отправлены на спецоперацию. Сборка одного дрона занимает примерно сутки.
"Ночная ведьма" — это новейший российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), разработанный для выполнения ударных задач. Названный в честь легендарных женских авиаполков времен Великой Отечественной войны, этот дрон обещает стать серьёзным противником для вражеских сил.
"Ночная ведьма" создана как ответ на украинский беспилотник "Баба-яга", однако российская разработка обладает рядом преимуществ: большей грузоподъемностью, более дальним радиусом действия и более совершенной системой навигации.
Дрон "Ночная ведьма" имеет широкий спектр применения как в военных, так и в гражданских целях. Он может использоваться для:
"Ночная ведьма" — это современное и эффективное российское оружие, которое значительно повышает боевые возможности вооружённых сил РФ. Его появление открывает новые перспективы для развития беспилотной авиации и её применения в различных сферах.
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone «трутень») — воздушное судно без экипажа на его борту БПЛА могут обладать разной степенью автономности — от управляемых дистанционно до полностью автоматических, а также различаются по конструкции, назначению и другим параметрам. Управление БПЛА может осуществляться эпизодической подачей команд или непрерывно (в том числе в режиме «вида от первого лица»), в последнем случае БПЛА называют дистанционно-пилотируемым летательным аппаратом (ДПЛА).
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