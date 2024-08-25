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Дмитрий Плотников

Ударный дрон "Ночная ведьма". Новый российский игрок на поле специальной операции

Ударный БПЛА "Ночная ведьма" будет убийцей украинской "Бабы-яги"
Силовые структуры » Военные новости

В Российской Федерации разработали ударный беспилотный летательный аппарат "Ночная ведьма".

Ударный БПЛА "Ночная ведьма" будет убийцей украинской "Бабы-яги"
Фото: commons.wikimedia.org by Trydence, CC BY-SA 4.0

Новый дрон имеет функцию сброса 4-х боеприпасов — это усовершенствованная версия украинского тяжёлого дрона "Баба-яга", сообщили в компании-разработчике системы "Гроза".

У российского БПЛА широкополосная связь на нестандартной частоте, через заданный промежуток времени он может сканировать эфир. Для связи украинская "Баба-яга" использует каналы спутниковой навигации от американского Starlink, а российская "Ночная ведьма" использует связь отечественной разработки.

По словам разработчиков, первые 50 подобных беспилотников уже отправлены на спецоперацию. Сборка одного дрона занимает примерно сутки.

О чём речь

"Ночная ведьма" — это новейший российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), разработанный для выполнения ударных задач. Названный в честь легендарных женских авиаполков времен Великой Отечественной войны, этот дрон обещает стать серьёзным противником для вражеских сил.

Параметры и характеристики

  • Крейсерская скорость "Ведьмы" — 60 км/ч,
  • масса полезной нагрузки — до 20 кг,
  • время полёта с нагрузкой 10 кг — 40 минут,
  • имеет помехозащищенную навигацию, видеокамеру с тепловизором, 10-кратным оптическим и 32-кратным цифровым зумом.

Ключевые возможности

  • Мультироторный дизайн: гексакоптерная конструкция обеспечивает высокую маневренность и устойчивость в воздухе.
  • Высокая грузоподъёмность: дрон способен нести до 20 кг полезной нагрузки, включая различные боеприпасы и разведывательное оборудование.
  • Дальняя связь: радиус действия системы связи достигает 50 км, что позволяет осуществлять управление дроном с безопасного расстояния.
  • Ночное видение: оснащён тепловизором для эффективного ведения разведки и поражения целей в тёмное время суток.
  • Защищенная навигация: система навигации устойчива к помехам, что повышает надёжность дрона в сложных условиях.
  • Быстросъёмные модули: позволяют оперативно менять полезную нагрузку в зависимости от поставленных задач.

Основные задачи

  • Ударные операции: сброс боеприпасов на наземные цели.
  • Разведка: ведение воздушной разведки, обнаружение и передача данных о противнике.
  • Доставка грузов: перевозка небольших грузов на большие расстояния.

Сравнение с аналогами

"Ночная ведьма" создана как ответ на украинский беспилотник "Баба-яга", однако российская разработка обладает рядом преимуществ: большей грузоподъемностью, более дальним радиусом действия и более совершенной системой навигации.

Перспективы применения

Дрон "Ночная ведьма" имеет широкий спектр применения как в военных, так и в гражданских целях. Он может использоваться для:

  • Поддержки наземных войск: уничтожение живой силы и техники противника, корректировка огня артиллерии.
  • Борьбы с беспилотниками: перехват и уничтожение вражеских БПЛА.
  • Гуманитарных операций: доставка гуманитарной помощи в труднодоступные районы.

Вывод

"Ночная ведьма" — это современное и эффективное российское оружие, которое значительно повышает боевые возможности вооружённых сил РФ. Его появление открывает новые перспективы для развития беспилотной авиации и её применения в различных сферах.

Уточнения

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone «трутень») — воздушное судно без экипажа на его борту БПЛА могут обладать разной степенью автономности — от управляемых дистанционно до полностью автоматических, а также различаются по конструкции, назначению и другим параметрам. Управление БПЛА может осуществляться эпизодической подачей команд или непрерывно (в том числе в режиме «вида от первого лица»), в последнем случае БПЛА называют дистанционно-пилотируемым летательным аппаратом (ДПЛА).

БПЛА скидывает гранату во внутрь украинского танка
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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