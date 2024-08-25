Натовские трупы на русской земле. ВС РФ уничтожили пункт наёмников и уничтожили очередной Abrams

Армия РФ уничтожила пункт временной дислокации иностранных наёмников

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российская армия поразила пункт временной дислокации (ПВД) иностранных наёмников и уничтожила очередной американский танк Abrams.

Фото: mon.gov.pl by Ministerstwo Obrony Narodowej is licensed under Important notice

Бойцы группировки войск "Центр" продолжают движение в глубину обороны Вооружённых сил Украины, сообщает Минобороны РФ.

Всего за сутки противник потерял около 1970 националистов. Помимо этого, сообщается об уничтожении очередного танка "Абрамс".

По уточнениям, также в Краматорске точным ракетным ударом разрушен отель, где размещались наёмники и всушники. Местные власти уже заявили, что там жили западные солдаты.