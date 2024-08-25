Российская армия поразила пункт временной дислокации (ПВД) иностранных наёмников и уничтожила очередной американский танк Abrams.
Бойцы группировки войск "Центр" продолжают движение в глубину обороны Вооружённых сил Украины, сообщает Минобороны РФ.
Всего за сутки противник потерял около 1970 националистов. Помимо этого, сообщается об уничтожении очередного танка "Абрамс".
По уточнениям, также в Краматорске точным ракетным ударом разрушен отель, где размещались наёмники и всушники. Местные власти уже заявили, что там жили западные солдаты.
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