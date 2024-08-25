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Натовские трупы на русской земле. ВС РФ уничтожили пункт наёмников и уничтожили очередной Abrams

Армия РФ уничтожила пункт временной дислокации иностранных наёмников
0:41
Силовые структуры

Российская армия поразила пункт временной дислокации (ПВД) иностранных наёмников и уничтожила очередной американский танк Abrams.

Армия РФ уничтожила пункт временной дислокации иностранных наёмников
Фото: mon.gov.pl by Ministerstwo Obrony Narodowej is licensed under Important notice

Бойцы группировки войск "Центр" продолжают движение в глубину обороны Вооружённых сил Украины, сообщает Минобороны РФ.

Всего за сутки противник потерял около 1970 националистов. Помимо этого, сообщается об уничтожении очередного танка "Абрамс".

По уточнениям, также в Краматорске точным ракетным ударом разрушен отель, где размещались наёмники и всушники. Местные власти уже заявили, что там жили западные солдаты.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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