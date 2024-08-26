Сводка с фронта: утром авиация РФ изменила ландшафт на всей Украине, ЧВК в Белоруссии нервирует Киев

Под Торецком два батальона ВСУ попали в окружение, с ним больше нет связи

4:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские войска продолжают выполнять задачи специальной военной операции на Украине.

Фото: flickr.com by Dmitry Terekhov, CC BY-SA 2.0

Представляем сводку с фронта на понедельник, 26 августа.

Курский фронт

У киевского режима все очень печально на этом направлении. ВСУ сперва заняли территорию, но вперёд двигаться уже не могут, места скопления войск для прорыва "срисованы" русской армией, в частности, "срисовано", а потом и "отработано" место скопления личного состава в Глуховском районе Сумщины, откуда националисты намеревались прыгнуть на Льгов и Рыльск.

И хотя пока там всё непросто, но врагу критически плохо, резерв тает. Цена вопроса медианаступления выглядит для Киева катастрофично.

За неполные сутки армия РФ нанесла свыше 250 бомбовых и ракетных ударов по оперативно-тактической группе "Сумы" ВСУ. Удары наносятся как по ПВД неприятеля, так и по его силам и средствам на марше, а также на Курском приграничье.

Генштаб Украины признаёт, что ВСУ не могут взломать русскую оборону в Корнеево, из-за чего главком Александр Сырский в Курскую область перебрасывает новые подразделения из Волынской области, Одессы и Запорожья. Список украинских подразделений будет увеличен, а контингент увеличат до 40 тысяч боевиков.

Покровское направление

Украинские каналы признаются, что ВСУ покинули Новогродовку. Также сообщается, что доклады от командиров в Киев идут противоположные. Ну и они же пишут, что между Нью-Йорком (Новгородское) и Торецком (Дзержинский) два батальона армии Украины попали в окружение. С солдатами, попавшими в окружение, нет связи, а командиры докладывают на Банковую, что этот район пока под контролем ВСУ и нет угрозы окружения.

Украино-белорусская граница

Киев заявил, что Белоруссия стянула к границе с Украиной войска и ЧВК "Вагнер". в МИДе Украины отмечают, что это сделано под видом учений, Минск якобы там сосредоточил технику, артиллерию, реактивные системы залпового огня, ПВО и личный состав в Гомельской области.

На этом фоне Киев призывает северного соседа "прекратить недружественные действия" и отвести армию от границы с Украиной на расстояние, превышающее дальность поражения имеющихся в Белоруссии систем огневого поражения.

Массированный удар по военным объектам на Украине

Давно такого не было — сегодня с утра сотня ракет и сотня БПЛА над Украиной. Также запуски ракет с Крыма. Первые русские прилёты пришлись по Кировограду, Кремечугу, Кривому Рогу, Харькову, Хмельницкому.

Позже взрывы были в Винницкой области Миргороде, Кропивницком, Полтаве, Днепропетровске, Запорожье, Павлограде, Львове, Борисполе, Чернигове, Николаеве и Луцке. И очень много взрывов в Киеве!

Украинские системы ПВО плотно и активно работали в Киеве и на западе страны в районе Луцка, Хмельницкого и Львова. В центральной Украине и на юге активность поменьше.

Интересно было бы увидеть анализ атаки в плане плотности работы украинской ПВО. Далее можно судить о тех или иных местах размещения объектов ВСУ.

Эксперты уверены, что пока это только начало, волн ракетных ударов будет несколько. Основные группы идут к целям, судя по времени. Позже аналитики добавили, что самолёты ВКС РФ МиГ-31К дозаправились и опять готовы к пускам. Списки конечных целей и карту прилётов и поражённых целей будут весьма немалыми. Не торопимся и ждём полной информации по результатам.

Уточнения

Частная военная компания (ЧВК) «Ва́гнер» (другие названия: «Группа Вагнера», «Группа «Вагнер») — российское негосударственное и незаконное вооружённое формирование. С 2014 года ЧВК «Вагнер» действовала на территории Украины, а затем — на территориях Сирии и Африки. ЧВК имела на вооружении тяжёлую технику, артиллерию и военную авиацию.

Алекса́ндр Станисла́вович Сы́рский (укр. Олександр Станіславович Сирський; род. 26 июля 1965, Новинки, Петушинский район, Владимирская область, РСФСР, СССР) — украинский военачальник, генерал (2024), герой Украины (2022). Командующий Сухопутными войсками ВСУ (2019—2024), главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 8 февраля 2024 года. Родился 26 июля 1965 года, согласно данным ряда СМИ, в селе Новинки Петушинского района Владимирской области РСФСР в семье военного. С 1980-х годов живёт на Украине. Среднюю школу окончил в Харькове, где проходил службу его отец. Окончил Московское высшее общевойсковое командное училище, где учился с 1982 по 1986 год. В 1986 году начал службу командиром мотострелкового взвода 426-го мотострелкового полка 25-й мотострелковой дивизии (Лубны, Полтавская область, УССР).

Воздушно-космические силы (ВКС) — один из трёх видов вооружённых сил Российской Федерации, предназначенный для ведения боевых действий преимущественно в воздушном и космическом пространстве в целях обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации. Сформированы в 2015 году в результате объединения Военно-воздушных сил (ВВС) и Войск воздушно-космической обороны (ВВКО). Приступили к выполнению поставленных задач с 1 августа 2015 года в соответствии с указом Президента Российской Федерации.

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