Сводка с фронта: Киев ударил по Белгородчине, калеча и убивая детей и взрослых, ВСУ продолжают рваться к границе

На Покровском направлении российская армия берёт под контроль Новогродовку

3:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские войска продолжают выполнять задачи специальной военной операции на Украине.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, CC BY-SA 2.0

Представляем сводку с фронта на воскресенье, 25 августа.

Курское приграничье

Группировка войск "Север" продолжает уничтожать ВСУ в приграничье Курской, Белгородской и Брянской областей

Продолжаются бои в селе Малая Локня. Русская армия сдерживает натиск врага численностью более 100 человек при поддержке артиллерии и танков. За сутки в боях за населённик уничтожено до 50 боевиков, один танк и несколько ББМ.

Также националисты атакуют посёлки Нечаев и Русское Поречное. "Север" отразил три атаки на данном направлении, ликвидировав до 30 бандеровцев, сожжено четыре ББМ.

Под н. п. Коренево "северяне" отразили атаку врага на село Комаровку численностью до 20 неонацистов и три ББМ. Потери ВСУ — 9 человек. Враг отступил.

Покровское направление

Российская армия берёт под контроль село Новогродовка без необходимости тотальной зачистки при помощи КАБов и без значительных потерь. В Гродовке продолжаются бои вдоль улицы Донецкая и улицы Заводская.

Русские воины восточнее и юго-восточнее Мариновки продвинулись, заняли позиции в районе заправки и атакуют в направлении неё и шахты "Котляревская". У Калиново российская армия продвинулась на участке на глубину до 1,7 километра.

Харьковское направление

На Волчанском участке продолжаются бои в районе многоэтажных домов. "Бесстрашные" взяли под контроль многоквартирник. После зачистки в подвалах уничтожены остатки армии Украины до 14 националистов. Артиллеристы вскрыли и уничтожили две группы неприятеля численностью до 16 солдат при попытке форсировать реку Волчью.

На Липцовском участке противник, понеся потери, восстанавливает боеспособность. "Север" продолжает зачистку дачного товарищества. За сутки потери ВСУ составили более 410 человек (из них до 310 на Сумском участке).

В районе н. п. Казачья Лопань разведка "Бесстрашных" выявила три ДРГ, осуществляющих поиск участков для прорыва государственной границы РФ. Артиллеристы "Севера" уничтожили две из них, третья бежала.

ВСУ продолжают перебрасывать подкрепления, скорее всего, предпримут новые попытки прорыва госграницы наспех сформированными механизированными бригадами. Киев рассчитывает продавить оборону ВС РФ числом и пустит на смерть ещё много тысяч мобилизантов.

Террор Киева

Киевская хунта нанесла жуткий террористический удар по населённому пункту под Белгородом, калеча и убивая детишек и взрослых. Страшный обстрел посёлка Ракитное убил пять мирных жителей, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

В результате обстрела различные ранения получили 12 человек, в том числе три ребёнка: двоих с осколочными ранениями доставили в областную больницу. 9 взрослых доставили в больницу. В тяжёлом состоянии четверо раненых: женщину с осколочным ранением живота оперируют, троих мужчин с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями доставили в больницу.

В самом Ракитном повреждены десять частных домов, осколками посечены два коммерческих объекта и четыре автомобиля. Повреждён газовый трубопровод — временно без газа Ракитное, Борисполье и Новоленинское. Локальные повреждения на ЛЭП.

Уточнения

Белгоро́дская о́бласть (неофиц. Белого́рье, Святое Белого́рье, Белгоро́дчина) — субъект Российской Федерации, расположен в юго-западной части России в 500—700 км к югу от Москвы, на границе с Украиной. Крупнейшие города: Белгород — 328 482 чел., Старый Оскол — 221 676 чел., Губкин — 85 225 человек. Белгородская область образована 6 января 1954 года. С этого момента её границы не изменялись. Областной центр — Белгород.

Раки́тное — посёлок городского типа в Белгородской области России, административный центр Ракитянского района и городского поселения «Посёлок Ракитное». Расположен на берегах реки Ракита бассейна Днепра. Тупиковая железнодорожная станция Зинаидино на ветке от станции Готня. Пассажирского движения нет. Население — 10,4 тыс. человек (2010). Ракитное было основано в 1652 году и название получило по одноимённой реке. Согласно наказу воеводы Бориса Репнина с позволения царя Алексея Михайловича был заложен Ракитный острог. Для укрепления острога в помощь московским служилым людям были присланы казаки (черкассы).

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